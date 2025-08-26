Nyíltan uszít Magyarország ellen az Európai Pravda: „bátor” fellépést követel Brüsszeltől

Teljes mellszélességgel kiállt Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozása mellett az European Pravda (Európai Pravda) egész szerkesztősége. Azt írják, tudják, hogy Brüsszelben is vannak olyan hangok, amelyek szerint nem szabad sietni a klaszterek megnyitásával, ám szerintük „ez a szöveg” nem hivatott többre, mint hogy azt a benyomást keltse, hogy az unión belül is lehetnek véleménykülönbségek.

A Pravda szerint ugyanakkor

Ukrajna uniós csatlakozásának „szüneteltetése” nem járna semmilyen előnnyel, sőt „veszélyeket hordoz”.

„Az EU vonakodása e lépés megtételétől nem hozza közelebb Ukrajnában az európai reformokat. Ellenkezőleg, negatív hatása lesz. Ráadásul ez a hozzáállás rombolja az érdemalapú megközelítést” – írják. Majd hozzáteszik, hogy Ukrajna már teljesítette az „alapok” című tárgyalási fejezet megnyitásához szükséges követelményeket.„Ezt az Európai Bizottság hivatalosan is megerősítette; minden tagállam egyetértett ezzel, kivéve Magyarországot” – fogalmaztak.

Majd emlékeztetnek, hogy a „káros változásokat”, vagyis a korrupcióellenes intézmények működésének ellehetetlenítését az ukrán parlament visszavonta. Szerintük az egyetlen ok, amiért az első klaszter még nem nyílt meg, a magyar vétó. Az ukrán újságírók szerint ez a vétó alapvetően különbözik az EU történetében a tagjelölt országokkal szemben támasztott követelményektől.

Azzal vádolják Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy „mindenáron meg akarja fosztani Ukrajnát európai jövőjétől”.

Az ukránok szerint valójában nem is magyar vétóról, hanem „orosz vétóról” van szó. Azt is hozzátették, hogy az EU hajlandósága a jelenlegi status quo fenntartására azt jelenti, hogy Orbánt további cselekvésre bátorítja. „Ez a taktika az egész Európai Unióra nézve fenyegetést jelent” – fogalmaztak.

Majd azt követelték Brüsszeltől, hogy „mutasson bátorságot”, és kerülje meg a magyar vétót, hogy ez megadja a „régóta várt” lendületet az ukrajnai reformoknak. „Az Európai Unió többször bizonyította, hogy képes kreatív megoldásokat találni. A pillanat egyedisége, amely igazolja a szabályok megkerülését, nyilvánvaló” – folytatták. Szerintük a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló döntések hiánya „nemcsak Orbán, hanem Putyin győzelme is lesz”. Majd újra azt követelték az Európai Uniótól, hogy találja meg a bátorságot ahhoz, hogy korrigálja politikáját.

Nyitókép forrása: JURIY DJACSYSHYN / AFP