08. 26.
kedd
08. 26.
kedd
Európai Pravda Magyarország Ukrajna Orbán Viktor Európai Bizottság

Nyíltan uszít Magyarország ellen az Európai Pravda: „bátor” fellépést követel Brüsszeltől

2025. augusztus 26. 20:41

Szerintük Orbán Viktor meg akarja fosztani Ukrajnát európai jövőjétől.

2025. augusztus 26. 20:41
null

Teljes mellszélességgel kiállt Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozása mellett az European Pravda (Európai Pravda) egész szerkesztősége. Azt írják, tudják, hogy Brüsszelben is vannak olyan hangok, amelyek szerint nem szabad sietni a klaszterek megnyitásával, ám szerintük „ez a szöveg” nem hivatott többre, mint hogy azt a benyomást keltse, hogy az unión belül is lehetnek véleménykülönbségek.

A Pravda szerint ugyanakkor

Ukrajna uniós csatlakozásának „szüneteltetése” nem járna semmilyen előnnyel, sőt „veszélyeket hordoz”.

„Az EU vonakodása e lépés megtételétől nem hozza közelebb Ukrajnában az európai reformokat. Ellenkezőleg, negatív hatása lesz. Ráadásul ez a hozzáállás rombolja az érdemalapú megközelítést” – írják. Majd hozzáteszik, hogy Ukrajna már teljesítette az „alapok” című tárgyalási fejezet megnyitásához szükséges követelményeket.„Ezt az Európai Bizottság hivatalosan is megerősítette; minden tagállam egyetértett ezzel, kivéve Magyarországot” – fogalmaztak.

Majd emlékeztetnek, hogy a „káros változásokat”, vagyis a korrupcióellenes intézmények működésének ellehetetlenítését az ukrán parlament visszavonta. Szerintük az egyetlen ok, amiért az első klaszter még nem nyílt meg, a magyar vétó. Az ukrán újságírók szerint ez a vétó alapvetően különbözik az EU történetében a tagjelölt országokkal szemben támasztott követelményektől.

Azzal vádolják Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy „mindenáron meg akarja fosztani Ukrajnát európai jövőjétől”.

Az ukránok szerint valójában nem is magyar vétóról, hanem „orosz vétóról” van szó. Azt is hozzátették, hogy az EU hajlandósága a jelenlegi status quo fenntartására azt jelenti, hogy Orbánt további cselekvésre bátorítja. „Ez a taktika az egész Európai Unióra nézve fenyegetést jelent” – fogalmaztak.

Majd azt követelték Brüsszeltől, hogy „mutasson bátorságot”, és kerülje meg a magyar vétót, hogy ez megadja a „régóta várt” lendületet az ukrajnai reformoknak. „Az Európai Unió többször bizonyította, hogy képes kreatív megoldásokat találni. A pillanat egyedisége, amely igazolja a szabályok megkerülését, nyilvánvaló” – folytatták. Szerintük a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló döntések hiánya „nemcsak Orbán, hanem Putyin győzelme is lesz”. Majd újra azt követelték az Európai Uniótól, hogy találja meg a bátorságot ahhoz, hogy korrigálja politikáját.

Nyitókép forrása: JURIY DJACSYSHYN / AFP

tetx
2025. augusztus 26. 21:50
milyen kibaszott érdemalapú megközelítésről beszél ez a nyomorult agyhalott buzi?
salátás
2025. augusztus 26. 21:43
"A pillanat egyedisége, amely igazolja a szabályok megkerülését, nyilvánvaló" ó, hogy a jogállami kurva anyátokba száradt volna a fejetek az nem opció esetleg, hogy adják vissza a magyarok jogait, ne bontsanak magyar műemlékeket és ne lőjjék szét az olajvezetéket hetente?
BBrutus
2025. augusztus 26. 21:40
Ha jól emlékszem, Putyint nem zavarja Ukrajna EU tagsága mert tudja, hogy ha belép, az EU anarchiába süllyed, majd felbomlik.
bondavary
2025. augusztus 26. 21:27 Szerkesztve
".....Ukrajna már teljesítette az „alapok” című tárgyalási fejezet megnyitásához szükséges követelményeket.„ Ezt az Európai Bizottság hivatalosan is megerősítette; minden tagállam egyetértett ezzel, kivéve Magyarországot” Ne legyen kétségünk, hogy Ursuláék, bárhogyan is álljanak az ukránok, minden követelményre azt fogják mondani, hogy teljesítve van. Nekik már semmit nem számít az uniós alapszerződés. EZt nyíltan le is írják: "Majd azt követelték Brüsszeltől, hogy „mutasson bátorságot”, és kerülje meg a magyar vétót, hogy ez megadja a „régóta várt” lendületet az ukrajnai reformoknak. „Az Európai Unió többször bizonyította, hogy képes kreatív megoldásokat találni. A pillanat egyedisége, amely igazolja a szabályok megkerülését, nyilvánvaló” Tehát az EU nyíltan kerülje meg az alapszerződést. A cél szentesíti az eszközt.
