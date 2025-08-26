Ft
08. 26.
kedd
háború Putyin tárgyalás béke Zelenszkij Trump

Ukrajna: Zelenszkij a túlélésért tárgyal? – Demkó Attila a Stratégában

2025. augusztus 26. 19:28

A harctéren nem látszik fordulat, a Nyugat türelme fogy, Moszkva pedig egyre keményebb feltételeket szab. Lehetséges még a győzelem, vagy Zelenszkij már a túlélésért egyezkedik? A Stratéga e heti vendége Demkó Attila, az NKE John Lukács Intézet programvezetője.

2025. augusztus 26. 19:28
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Nem Magyarországon múlt Ukrajna NATO-csatlakozása
  • Az orosz-ukrán háború katonailag nagyjából eldőlt
  • Az oroszok diktálják a feltételek nagy részét és nem az európaiak

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. augusztus 26. 21:22
3 éve nem látszik fordulat, 17 szankció és a teljes nato vergődése ellenére. Jelzőtlen senkik.
Válasz erre
0
0
freely
2025. augusztus 26. 21:14
A Demkó Attila nem tud lófaszt sem, csak vigyorog.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 26. 20:49
euratlas.net/history/europe/700/index.html 🤗 euratlas.net/history/europe/1000/index.html euratlas.net/history/europe/1400/index.html euratlas.net/history/europe/1600/index.html euratlas.net/history/europe/1700/index.html euratlas.net/history/europe/1800/index.html euratlas.net/history/europe/1900/index.html
Válasz erre
0
0
vovito
•••
2025. augusztus 26. 20:48 Szerkesztve
Az oroszok talán még hagynák, de mi sokkal ádázabbak vagyunk náluk. Aki megtámad minket, az készüljön a halálra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!