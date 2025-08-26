Ukrajna: Zelenszkij a túlélésért tárgyal? – Demkó Attila a Stratégában

2025. augusztus 26. 19:28

A harctéren nem látszik fordulat, a Nyugat türelme fogy, Moszkva pedig egyre keményebb feltételeket szab. Lehetséges még a győzelem, vagy Zelenszkij már a túlélésért egyezkedik? A Stratéga e heti vendége Demkó Attila, az NKE John Lukács Intézet programvezetője.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Nem Magyarországon múlt Ukrajna NATO-csatlakozása

Az orosz-ukrán háború katonailag nagyjából eldőlt

Az oroszok diktálják a feltételek nagy részét és nem az európaiak A teljes műsor itt tekinthető meg:

