Másfél millió euróra mondott nemet a BL-főtábláról álmodó magyar klub

Klubrekordot jelentő, legalábbis ahhoz közeli összegért, mintegy másfél millió euróért sem engedte el egyik legjobbját az Újpest futballcsapata. A csakfoci.hu szerint legalábbis megközelítőleg ekkora összegre mondott nemet a lila-fehér klub a bolgár kirakatcsapat CSZKA Szófiának, amely André Duartét szerette volna leigazolni.

A portál megjegyzi, a portugál védő – akinek esetleges távozása már jó ideje téma a IV. kerületieknél – a ZTE elleni bajnokin nem is volt ott a keretben, ami beindította a találgatásokat a csapat és a játékos közti feszültségről, miután a klubvezetés elutasította az ajánlatot.

Azóta állítólag minden rendben, a bekk ismét a csapattal edz.

Mint ismert, az Újpest 2024-ben került a Mol tulajdonába, a klubnál azóta egyre merészebb terveket szövögetnek. Ennek újabb fejezeteként a cégcsoport elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a lapunknak adott friss exkluzív interjúja végén kijelentette,