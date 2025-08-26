Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hernádi Zsolt ute CSZKA Szófia Újpest

Másfél millió euróra mondott nemet a BL-főtábláról álmodó magyar klub

2025. augusztus 26. 21:01

Klubrekord-közeli összegért, mintegy másfél millió euróért sem engedte el André Duartét az UTE.

2025. augusztus 26. 21:01
null

Klubrekordot jelentő, legalábbis ahhoz közeli összegért, mintegy másfél millió euróért sem engedte el egyik legjobbját az Újpest futballcsapata. A csakfoci.hu szerint legalábbis megközelítőleg ekkora összegre mondott nemet a lila-fehér klub a bolgár kirakatcsapat CSZKA Szófiának, amely André Duartét szerette volna leigazolni.

A portál megjegyzi, a portugál védő – akinek esetleges távozása már jó ideje téma a IV. kerületieknél – a ZTE elleni bajnokin nem is volt ott a keretben, ami beindította a találgatásokat a csapat és a játékos közti feszültségről, miután a klubvezetés elutasította az ajánlatot.

 Azóta állítólag minden rendben, a bekk ismét a csapattal edz.

Mint ismert, az Újpest 2024-ben került a Mol tulajdonába, a klubnál azóta egyre merészebb terveket szövögetnek. Ennek újabb fejezeteként a cégcsoport elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a lapunknak adott friss exkluzív interjúja végén kijelentette, 

nem kérdés” , hogy a lila-fehérek előbb bajnokok lesznek, tíz év múlva pedig már a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelnek majd. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!