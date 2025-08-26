Másfél millió euróra mondott nemet a BL-főtábláról álmodó magyar klub

„Ursula von der Leyen vállalása ostoba döntés" – MAXIMA Hernádi Zsolttal
Klubrekord-közeli összegért, mintegy másfél millió euróért sem engedte el André Duartét az UTE.
Klubrekordot jelentő, legalábbis ahhoz közeli összegért, mintegy másfél millió euróért sem engedte el egyik legjobbját az Újpest futballcsapata. A csakfoci.hu szerint legalábbis megközelítőleg ekkora összegre mondott nemet a lila-fehér klub a bolgár kirakatcsapat CSZKA Szófiának, amely André Duartét szerette volna leigazolni.
A portál megjegyzi, a portugál védő – akinek esetleges távozása már jó ideje téma a IV. kerületieknél – a ZTE elleni bajnokin nem is volt ott a keretben, ami beindította a találgatásokat a csapat és a játékos közti feszültségről, miután a klubvezetés elutasította az ajánlatot.
Azóta állítólag minden rendben, a bekk ismét a csapattal edz.
Mint ismert, az Újpest 2024-ben került a Mol tulajdonába, a klubnál azóta egyre merészebb terveket szövögetnek. Ennek újabb fejezeteként a cégcsoport elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a lapunknak adott friss exkluzív interjúja végén kijelentette,
nem kérdés” , hogy a lila-fehérek előbb bajnokok lesznek, tíz év múlva pedig már a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelnek majd.
Hernádi Zsolt, a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója a Maxima című műsorunkban adott exkluzív interjút Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének!
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert