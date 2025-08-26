Videón, ahogy a török közlekedési miniszter 225km/órával megy – nem is úszta meg büntetés nélkül

Gyorshajtás miatt megbírságolták Törökország közlekedési miniszterét, Abulkadir Uraloğlut, miután hétvégén saját közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen 225 km/órás sebességgel száguld egy autópályán – írja a The Guardian.

A felvételen jól látszik, hogy a miniszter 190 és 225 km/óra közötti tempóval halad, miközben török népdalokat és Recep Tayyip Erdoğan elnök beszédeit hallgatja.

Ezzel jócskán túllépte az országban érvényes 135 km/órás sebességhatárt.

Néhány órával a videó közzététele után Uraloğlu újabb bejegyzést tett közzé: közölte, hogy a hatóságok 9267 török lírára (mintegy 77 ezer forintra) büntették, miután a felvétel alapján saját maga leplezte le a szabálysértést.

A miniszter bejegyzésében azzal magyarázta tettét, hogy az autópálya állapotát akarta ellenőrizni, és közben „véletlenül” átlépte a sebességhatárt.

Nyitókép: Abulkadir Uraloğlu X-oldala