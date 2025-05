„Magyarországnak szüksége van a türk államok dinamikájára is” – égető kérdések sorát vitatták meg Budapesten a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján

„A türk államok hozzájárulnak Magyarország energiaellátásának biztonságához”

Orbán Viktor ezt követően rátért az Európában folyamatosan jelen lévő és egyre nagyobb problémát jelentő energiaválságra. Hangsúlyozta, hogy a kontinensen háromszor-négyszer annyit kell fizetni a gázért és a villanyért is, mint Amerikában vagy Kínában. „Ilyen árak mellett lehetetlen eredményes gazdaságot működtetni és építeni”. Ennél a pontnál arra is felhívta a figyelmet, hogy az érvényben lévő szankciók „szétverték”.

Európának ma nincs gazdasági stratégiája, iránytű nélkül hánykolódik egy viharos tengeren”

– fogalmazott.

Majd emlékeztetett arra, hogy amikor Ukrajna veszélybe sodorta Magyarország energiaellátását azzal, hogy elzárta a gázvezetéket, majdnem „tragikus” helyzet alakult ki, de annak köszönhetően, hogy korábban már együttműködésre léptek e téren Törökországgal, és a Török Áramlaton keresztül is érkezett gáz hazánkba, így a térség megúszta, hogy súlyos energiaválságba kerüljön.

Kiijelenthető, hogy a türk államok nagyban hozzájárulnak Magyarország energiaellátásának biztonságához.

A magyar miniszterelnök itt adott egy kivonatot arról is, hogy ezekkel a baráti és partnerországokkal jelenleg hol tartanak a különböző együttműködési és gazdasági folyamatok. Tavaly megkezdődött az azeri és a török földgáz szállítása is Magyarországra, a Mol megkezdte a földgázkitermelését Kazahsztánban, Üzbegisztán és Kirgizisztán pedig atomerőmű-építésről döntött, és magyar technológiák alkalmazását is tervezi – sorolta.

Felszólalása végén Orbán Viktor leszögezte, hogy komoly siker: a TÁSZ-országokkal a kétoldalú kapcsolatokat stratégiai szintre tudták emelni, és nemcsak partnerként, hanem barátként is tekinthetnek egymásra – húzta alá a magyar kormányfő.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Megbízható stratégiai partnerként tekintenek Magyarországra

A szót a hagyományoknak megfelelően a Türk Államok Szervezetének soros elnökséget ellátó ország képviselőjének, ez esetben a kirgiz elnöknek, Szadir Zsaparovnak adta át. Zsaporov felszólalásában hangsúlyozta, hogy Magyarország valóban híd szerepet tölt be. A kirgiz vezető hangsúlyozta, hogy a mostani informális csúcs logikus folytatása a tavaly novemberi ülésnek, ahol olyan főbb témák kerültek elő, mint integráció, fenntarthatófejlődés, a közlekedés és a logisztika fejlesztése, valamint a digitális gazdaság fokozása a tagországok között.

Szadir Zsaparov után Ilham Aliyev azeri elnök következett, aki megbízható stratégiai partnernek nevezte Magyarországot, melynek véleménye szerint nemzetközi státusza folyamatosan erősödik.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök beszédében azt hangoztatta, hogy a tanácskozó felek között lévő megingathatatlan kapcsolat tovább erősíti a már meglévő együttműködéseket.

Magyarország híd szerepe kelet és nyugat között pedig egybeesik a türk államok stratégiai törekvéseivel.

A jövőbe tekintve több tervezett gazdasági, kereskedelmi és logisztikai együttműködési tervet is megemlített, és kezdeményezte az egyeztetést az illetékes miniszterek és nemzeti bankok képviselő között a fenti témákban. Tokajev arra is rámutatott, hogy a mezőgazdasági és kutatási szektorban is növelni kell a türk államok között a kooperációt.

Erdogan: Magyarországon a kelet bölcsessége találkozik a nyugatéval

Mindezek után Recep Tayipp Erdogan török elnök kapott szót, aki

„mélyen baráti” országnak nevezte Magyarországot, és elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnökre is barátként tekint.

Majd hangsúlyozta, hogy azért is döntöttek úgy, hogy ezt a tanácskozást Budapesten tartják meg, mert fontos szerepet tulajdonítanak Magyarországnak. „Itt a kelet bölcsessége a nyugatéval találkozik”, a TÁSZ-államok pedig kulcsépítői lehetnek a civilizációk találkozásának – hangzott el.

Erdogan a középső folyosó fontosságára is kitért, melyet biztonságos útvonalnak nevezett kelet és nyugat között. Mint ismert, ennek a korridornak a szerepe az orosz-ukrán konfliktust követően értékelődött fel, és olyan stratégiai országokon halad keresztül, mint Kazahsztán, Azerbajdzsán vagy Grúzia.

Ezután három fontos béketörekvést is megemlített. Leszögezte, hogy mind Gázában, mind az orosz-ukrán fél között, valamint Szíriában is arra kell törekedni a türk államoknak, hogy igazságos és stabil békét teremtsenek meg.

A török elnök szavait követően Savkat Mirzijojev üzbég elnök pedig olyan globális problémák elleni közös fellépéseket sürgetett, mint a klímaváltozás. De arra is kitért, hogy lényegi feladata a szervezetnek a tudomány és oktatás kiszélesítése, valamint a török és türk hagyaték átadása a jövő generációja számára. Utóbbiban Nemzetközi Török Kulturális Szervezet (TÜRKSOY) is fontos szerepet játszik.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Könnyebb válaszokat találni a türk államokkal az európai kihívásokra

Az állam- és kormányfők ülését egy együttműködési dokumentumok aláírása, és sajtótájékoztató követte, melyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Magyarország még szorosabbra kívánja fűzni az együttműködését a Türk Államok Szervezetével, amely együttműködésből hazánk már eddig is igen sokat profitált.

Kiemelte, hogy hazánk sikeres a türk államokkal való együttműködés, melyet az is jól mutat hogy a TÁSZ európai központja Budapesten található, amelynek főigazgatója a tagállamok döntése alapján Hendrich Balázs volt isztambuli főkonzul lett.

A magyar diplomácia vezetője arra is figyelmeztetett, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, Európa is súlyos kihívásokkal néz szembe a biztonság, a gazdaság és az energiaellátás területén, azonban

Magyarország a türk államokkal való együttműködésének köszönhetően könnyebben talált válaszokat ezekre a nehézségekre.

A miniszter érintette a biztonság kérdését is, és igazi „békeszervezetnek” nevezte a TÁSZ-t, amely a „béke igazi bajnoka”, ugyanis három súlyos fegyveres konfliktus vonatkozásában is ezek az országok rendelkeznek a legjobb eséllyel a rendezés előmozdítására. Az ukrajnai háborús felek közötti közvetítésért Törökországot méltatta, majd üdvözölte, hogy az azeri-örmény konfliktusban is sikerült megállapodni a békemegállapodás szövegében. Tudatta, hogy a nap folyamán elfogadtak egy nyilatkozatot, amely jó esélyt kínál Afganisztánnak a stabilizálásra, amivel a globális terrorfenyegetés egy nagyon súlyos forrását meg lehetne szüntetni.

„A béke és a világ biztonsága érdekében a türk államok nagyon komoly és sikeres erőfeszítéseket tettek, és Magyarország békepárti politikájával kíván hozzájárulni ehhez” - tette hozzá.

A Türk Államok Szervezete minden elemében sikeres szervezet, Magyarország sokat profitált az eddigi együttműködésből.

Érdekeltek vagyunk abban Magyarország sikere érdekében, hogy még szorosabbra fűzzük az együttműködést” – összegzett Szijjártó Péter.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán