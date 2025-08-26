Bedobták a politikai bombát Németországban: kiderült Von der Leyen menekülőútja

Németországban ismét felerősödött a vita a következő szövetségi elnök személyéről. A CDU-ban Ursula von der Leyen neve is felmerült lehetséges jelöltként, bár jelenleg az Európai Bizottság elnökeként tevékenykedik. Friedrich Merztől megkérdezték, vajon 2027-ben végre nő kerülhet-e a német államfői székbe, amire a politikus úgy reagált:

jó lenne”.

A potenciális női jelöltek listája azonban rövid, Julia Klöckner esélyei csekélyek, míg Karin Prien családügyi miniszter már jobb esélyekkel indul, bár a CDU belső köreiben nem mutatkozik túlzott lelkesedés a neve hallatán – számolt be a Spiegel.

A német kormány köreiben nemrég felmerült Ursula von der Leyen neve is.

Bár az Európai Bizottság élén csak 2024-ben választották újra, lehetséges lemondása Brüsszelben jelentős pozícióvesztést jelentene Németország számára. Ennek ellenére az ötlet Von der Leyen számára vonzó lehet: ha elfoglalhatná a szövetségi elnöki posztot, ő lehetne az első női védelmi miniszter, az első női bizottsági elnök, és az első női szövetségi elnök Németország történetében.