08. 26.
kedd
Németország Ursula von der Leyen Európai Bizottság

Bedobták a politikai bombát Németországban: kiderült Von der Leyen menekülőútja

2025. augusztus 26. 18:46

Bár az Európai Bizottság élén csak 2024-ben választották újra, lehetséges lemondása Brüsszelben jelentős pozícióvesztést jelentene Németország számára.

2025. augusztus 26. 18:46
null

Németországban ismét felerősödött a vita a következő szövetségi elnök személyéről. A CDU-ban Ursula von der Leyen neve is felmerült lehetséges jelöltként, bár jelenleg az Európai Bizottság elnökeként tevékenykedik. Friedrich Merztől megkérdezték, vajon 2027-ben végre nő kerülhet-e a német államfői székbe, amire a politikus úgy reagált: 

jó lenne”.

A potenciális női jelöltek listája azonban rövid, Julia Klöckner esélyei csekélyek, míg Karin Prien családügyi miniszter már jobb esélyekkel indul, bár a CDU belső köreiben nem mutatkozik túlzott lelkesedés a neve hallatán – számolt be a Spiegel.

A német kormány köreiben nemrég felmerült Ursula von der Leyen neve is.

Bár az Európai Bizottság élén csak 2024-ben választották újra, lehetséges lemondása Brüsszelben jelentős pozícióvesztést jelentene Németország számára. Ennek ellenére az ötlet Von der Leyen számára vonzó lehet: ha elfoglalhatná a szövetségi elnöki posztot, ő lehetne az első női védelmi miniszter, az első női bizottsági elnök, és az első női szövetségi elnök Németország történetében.

A CDU számára szintén presztízsértékű lenne a jelölés: a párt büszkélkedhetne azzal, hogy először adott az országnak női kancellárt és női szövetségi elnököt. Az új jelölttel a párt történelmi mérföldkőhöz juthatna, miközben Von der Leyen is lehetőséget kapna, hogy újra jelentős politikai szerepet töltsön be.

Ursula von der Leyen brüsszeli pályafutása azonban vegyes képet mutat: a bíróság korábban ítéletet hozott felette, és a nemzetközi színtéren is akadályokba ütközött, legutóbb például Donald Trump amerikai elnökkel szemben szenvedett vereséget a vámviták ügyében. Mindezek ellenére a CDU belső köreiben továbbra is felmerülhet Von der Leyen neve, mint lehetséges menekülőút a párt számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

tapir32
2025. augusztus 26. 19:33
Börtönbe Leyennel!
tapir32
2025. augusztus 26. 19:32
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
survivor
2025. augusztus 26. 19:29
Hangillat Ez TÖKÉLETES! 10/10...
survivor
2025. augusztus 26. 19:26
Újra építi a BundesWehrmachtot...🤪🤪🤪
