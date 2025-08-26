Bedobták a politikai bombát Németországban: kiderült Von der Leyen menekülőútja

Továbbra sem néz szembe a tényekkel Von der Leyen, szerinte siker a vámmegállapodás
Az Európai Bizottság elnöke szerint a lényeg, hogy megmentették a demokratikus gazdaságot Oroszországtól és Kínától.
Bár az Európai Bizottság élén csak 2024-ben választották újra, lehetséges lemondása Brüsszelben jelentős pozícióvesztést jelentene Németország számára.
Németországban ismét felerősödött a vita a következő szövetségi elnök személyéről. A CDU-ban Ursula von der Leyen neve is felmerült lehetséges jelöltként, bár jelenleg az Európai Bizottság elnökeként tevékenykedik. Friedrich Merztől megkérdezték, vajon 2027-ben végre nő kerülhet-e a német államfői székbe, amire a politikus úgy reagált:
jó lenne”.
A potenciális női jelöltek listája azonban rövid, Julia Klöckner esélyei csekélyek, míg Karin Prien családügyi miniszter már jobb esélyekkel indul, bár a CDU belső köreiben nem mutatkozik túlzott lelkesedés a neve hallatán – számolt be a Spiegel.
A német kormány köreiben nemrég felmerült Ursula von der Leyen neve is.
Bár az Európai Bizottság élén csak 2024-ben választották újra, lehetséges lemondása Brüsszelben jelentős pozícióvesztést jelentene Németország számára. Ennek ellenére az ötlet Von der Leyen számára vonzó lehet: ha elfoglalhatná a szövetségi elnöki posztot, ő lehetne az első női védelmi miniszter, az első női bizottsági elnök, és az első női szövetségi elnök Németország történetében.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság elnöke szerint a lényeg, hogy megmentették a demokratikus gazdaságot Oroszországtól és Kínától.
A CDU számára szintén presztízsértékű lenne a jelölés: a párt büszkélkedhetne azzal, hogy először adott az országnak női kancellárt és női szövetségi elnököt. Az új jelölttel a párt történelmi mérföldkőhöz juthatna, miközben Von der Leyen is lehetőséget kapna, hogy újra jelentős politikai szerepet töltsön be.
Ursula von der Leyen brüsszeli pályafutása azonban vegyes képet mutat: a bíróság korábban ítéletet hozott felette, és a nemzetközi színtéren is akadályokba ütközött, legutóbb például Donald Trump amerikai elnökkel szemben szenvedett vereséget a vámviták ügyében. Mindezek ellenére a CDU belső köreiben továbbra is felmerülhet Von der Leyen neve, mint lehetséges menekülőút a párt számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merz elmondta, mire kell költenie az államnak.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP