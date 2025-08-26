Napokon belül új áron vásárolhatunk autópálya-matricát

A magyarországi autópályákon az autópálya-matrica online vásárlásakor szeptember 1-jétől eltörlik a korábban felszámított kényelmi díjat. Ez azt jelenti, hogy az online matricavásárlás díja egységes lesz, így nem kell pluszköltséget fizetni – emlékeztetett a Világgazdaság. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) számításai szerint

éves szinten 2 milliárd forintot spórolhatnak az emberek a lépéssel.

Magyarországon éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Egyes csatornákon eddig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék körül.

Az EM infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók. Úgy véli, hogy a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz. A kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni, miközben a vásárlók szintén jól járnak.

Solymár Károly Balázs szerint vannak szolgáltatók, akik 20 digitális szolgáltatást is nyújtanak egy alkalmazáson belül, és ha elesnek ettől a kényelmi díjtól, az nem lesz olyan nagy baj, hiszen nekik a felhasználószám a lényeg. Azok viszont ki fognak hullani a piacról, akik annak érdekében indítottak egy applikációt, hogy kizárólag matricát értékesítsenek 1000-2000 forint pluszköltségért.

Korábban a Mandinernek adott interjúban Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. elnök-vezérigazgatója először beszélt a díjcsökkentésről, de azt is elmondta, miért ilyen áron juthatnak hozzá a közlekedők a pályamatricákhoz.