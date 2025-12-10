Megvan, mennyibe kerülnek az autópálya matricák januártól, már elindult az elővétel

Eldőlt: mégis kibővül az M1 autópálya
A kormány elkötelezett az ország infrastruktúrájának fejlesztése mellett.
Kedvezményes matrica is vásárolható, de csak egy bizonyos régióban.
Hétfőtől elővételben megvásárolhatóak a 2026-os autópálya matricák. Igaz, ezek majd csak január elsejétől lesznek érvényesek, de már most megvehetjük őket. Fontos: jelenleg kizárólag az éves országos autópálya matrica és az éves vármegyei autópálya matrica engedélyek érhetők el elővételben.
Ennyibe kerülnek az éves matricák január 1-jétől (D1 kategória):
A teol.hu megjegyzi, hogy idén kapható lesz egy kedvezményes matrica is, az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt ugyanis elérhető lesz majd egy 15 ezer forintos regionális matrica, amely a torlódások és fennakadások könnyítése miatt lesz fontos. Az új jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék teljes díjköteles úthálózatán érvényes, jelentős megtakarítást jelent a négy különálló vármegyei matrica összesen 28 760 forintos árához képest.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA