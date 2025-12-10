Ft
autópálya matrica m1 úthálózat

Megvan, mennyibe kerülnek az autópálya matricák januártól, már elindult az elővétel

2025. december 10. 08:27

Kedvezményes matrica is vásárolható, de csak egy bizonyos régióban.

2025. december 10. 08:27
Hétfőtől elővételben megvásárolhatóak a 2026-os autópálya matricák. Igaz, ezek majd csak január elsejétől lesznek érvényesek, de már most megvehetjük őket. Fontos: jelenleg kizárólag az éves országos autópálya matrica és az éves vármegyei autópálya matrica engedélyek érhetők el elővételben.

Ennyibe kerülnek az éves matricák január 1-jétől (D1 kategória):

  • Országos napi: 5500 Ft
  • Országos 10 napos: 6900 Ft
  • Országos havi: 11 170 Ft
  • Országos éves: 61 760 Ft
  • Vármegyei éves: 7190 Ft

A teol.hu megjegyzi, hogy idén kapható lesz egy kedvezményes matrica is, az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt ugyanis elérhető lesz majd egy 15 ezer forintos regionális matrica, amely a torlódások és fennakadások könnyítése miatt lesz fontos. Az új jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék teljes díjköteles úthálózatán érvényes, jelentős megtakarítást jelent a négy különálló vármegyei matrica összesen 28 760 forintos árához képest.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

EZT a címet nem értem... "Kedvezményes matrica is vásárolható, de csak egy bizonyos régióban. " Mi az a bizonyos régió? Azonkívül kimaradt a BAZ MEGYEI vármegyei matrica 2500Ft-ért.. DE ha konkrétan tudni akarja valaki itt megtalálja a majdnem TUTIT.. ( itt is vannak hiányosságok uis..) ....autopalyamatrica.hu/autopalya-matrica-informaciok-2026
