Megvan, mennyibe kerülnek az autópálya matricák januártól, már elindult az elővétel

Országos napi: 5500 Ft

Országos 10 napos: 6900 Ft

Országos havi: 11 170 Ft

Országos éves: 61 760 Ft

Vármegyei éves: 7190 Ft

A teol.hu megjegyzi, hogy idén kapható lesz egy kedvezményes matrica is, az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt ugyanis elérhető lesz majd egy 15 ezer forintos regionális matrica, amely a torlódások és fennakadások könnyítése miatt lesz fontos. Az új jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék teljes díjköteles úthálózatán érvényes, jelentős megtakarítást jelent a négy különálló vármegyei matrica összesen 28 760 forintos árához képest.