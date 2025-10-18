Ft
10. 18.
szombat
Provokatív javaslattal állt elő a Kutyapárt: Vlagyimir Putyin bírálójáról neveznék el a metrómegállót

2025. október 18. 16:59

Ferencváros baloldali polgármestere szerint a civilek elkötelezettségét képviselné a megálló.

2025. október 18. 16:59
null

Újabb provokatív javaslattal állt elő a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: azt szeretnék, ha az M1-es metróvonal Bajza utcai megállója a jövőben „Bajza utca – Navalnij emlékmű” néven szerepelne.

A javaslatot Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere, az MKKP frakciójának tagja terjesztette be a Fővárosi Közgyűlés elé. Indoklásában az orosz ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt méltatta, akit Vlagyimir Putyin rendszerének bírálójaként tartanak számon, és aki 2024-ben börtönben halt meg. 

Baranyi szerint Navalnij „a szabadság és az emberi jogok szimbóluma”, ezért szerinte indokolt lenne, hogy a róla kialakított civil emlékhely a metróállomás nevében is megjelenjen.

A kezdeményezés politikai felhangjai nyilvánvalók, hiszen a megálló közvetlenül az orosz nagykövetség közelében található és a Kutyapárt korábban is több, az orosz–magyar diplomáciai kapcsolatokat érzékenyen érintő akcióval próbálta magára felhívni a figyelmet.

A Bajza utcai megállónál kialakított Navalnij-emlékhelyet az elmúlt hónapokban többször is megrongálták, a kihelyezett képeket és virágokat eltávolították. A párt egyik politikusa, Oláh János több alkalommal is újraépítette az installációt, míg a rendőrség végül elfogta a rongálót.

Baranyi Krisztina szerint mindez azt mutatja, hogy „a civilek elkötelezettek az elnyomó rezsim áldozatául esett hős mellett”. A baloldali politikus szerint ezért „itt az idő”, hogy a városvezetés is gesztust tegyen, és Navalnij nevét hivatalosan is megjelenítse a metrómegállóban.

A javaslatról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az elfogadásához egyszerű többség elegendő.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

pugacsov-0
2025. október 18. 18:51
Mondjuk valakinek kedve szottyan és csak csinál egy kedvére való emlékhelyet ?? Mi a fasz van itt ???
billysparks
2025. október 18. 18:36
Nevezzék át a Klinikákat Magyar Péterre.
blancoagilon
2025. október 18. 18:34
Majd ha Moszkvában lesz Simicska utca.
Burg_kastL71-C
2025. október 18. 18:11
Elegem van már abból, hogy hosszú évtizedek óta mindenféle internáci jelképekkel vizelik le a főváros köztereit, mintegy megjelölve az állandó befolyásukat.
