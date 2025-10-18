Provokatív javaslattal állt elő a Kutyapárt: Vlagyimir Putyin bírálójáról neveznék el a metrómegállót

A Bajza utcai megállónál kialakított Navalnij-emlékhelyet az elmúlt hónapokban többször is megrongálták, a kihelyezett képeket és virágokat eltávolították. A párt egyik politikusa, Oláh János több alkalommal is újraépítette az installációt, míg a rendőrség végül elfogta a rongálót.

Baranyi Krisztina szerint mindez azt mutatja, hogy „a civilek elkötelezettek az elnyomó rezsim áldozatául esett hős mellett”. A baloldali politikus szerint ezért „itt az idő”, hogy a városvezetés is gesztust tegyen, és Navalnij nevét hivatalosan is megjelenítse a metrómegállóban.

A javaslatról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az elfogadásához egyszerű többség elegendő.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI