Provokatív javaslattal állt elő a Kutyapárt: Vlagyimir Putyin bírálójáról neveznék el a metrómegállót

Majtényi László annak a terézvárosi utcának az egyik szakaszát nevezné el az elhunyt ellenzéki politikusról, ahol az orosz nagykövetség is található.
Ferencváros baloldali polgármestere szerint a civilek elkötelezettségét képviselné a megálló.
Újabb provokatív javaslattal állt elő a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: azt szeretnék, ha az M1-es metróvonal Bajza utcai megállója a jövőben „Bajza utca – Navalnij emlékmű” néven szerepelne.
A javaslatot Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere, az MKKP frakciójának tagja terjesztette be a Fővárosi Közgyűlés elé. Indoklásában az orosz ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt méltatta, akit Vlagyimir Putyin rendszerének bírálójaként tartanak számon, és aki 2024-ben börtönben halt meg.
Baranyi szerint Navalnij „a szabadság és az emberi jogok szimbóluma”, ezért szerinte indokolt lenne, hogy a róla kialakított civil emlékhely a metróállomás nevében is megjelenjen.
A kezdeményezés politikai felhangjai nyilvánvalók, hiszen a megálló közvetlenül az orosz nagykövetség közelében található és a Kutyapárt korábban is több, az orosz–magyar diplomáciai kapcsolatokat érzékenyen érintő akcióval próbálta magára felhívni a figyelmet.
A Bajza utcai megállónál kialakított Navalnij-emlékhelyet az elmúlt hónapokban többször is megrongálták, a kihelyezett képeket és virágokat eltávolították. A párt egyik politikusa, Oláh János több alkalommal is újraépítette az installációt, míg a rendőrség végül elfogta a rongálót.
Baranyi Krisztina szerint mindez azt mutatja, hogy „a civilek elkötelezettek az elnyomó rezsim áldozatául esett hős mellett”. A baloldali politikus szerint ezért „itt az idő”, hogy a városvezetés is gesztust tegyen, és Navalnij nevét hivatalosan is megjelenítse a metrómegállóban.
A javaslatról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az elfogadásához egyszerű többség elegendő.
