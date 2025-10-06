Káosz az utakon: három útvonalon is torlódás bénítja a forgalmat

Az M0-s autóút déli szektorában, Halászteleknél három kamion ütközött össze az M1-es felé vezető oldalon, ami jelentős torlódást okozott a reggeli órákban.

Az Világgazdaság cikke szerint a baleset miatt kialakult 13–14 kilométeres dugó akár több mint egy órával is megnövelheti a menetidőt.

A helyszínen a 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, így az arra közlekedőknek más útvonal választását javasolják a szakemberek.

Nem ez az egyetlen fennakadás az M0-son: az ellentétes oldalon, az M5-ös felé vezető szakaszon, Szigetszentmiklós térségében szintén baleset történt, ahol a 21-es kilométernél sávzárásra és 2–3 kilométeres torlódásra kell számítani.

Emellett október 6-tól, hétfőtől forgalomterelés várható az M1-es autópálya Törökbálint környéki szakaszán – írta meg a Magyar Közút tudósítására hivatkozva a Vezess.hu.