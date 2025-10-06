Ft
M0-s m5 autóút munka m1 autópálya baleset

Káosz az utakon: három útvonalon is torlódás bénítja a forgalmat

2025. október 06. 12:13

Több baleset és karbantartási munka is nehezíti a közlekedést az M0-s, M1-es és M7-es autópályákon.

2025. október 06. 12:13
Az M0-s autóút déli szektorában, Halászteleknél három kamion ütközött össze az M1-es felé vezető oldalon, ami jelentős torlódást okozott a reggeli órákban. 

Az Világgazdaság cikke szerint a baleset miatt kialakult 13–14 kilométeres dugó akár több mint egy órával is megnövelheti a menetidőt.

A helyszínen a 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, így az arra közlekedőknek más útvonal választását javasolják a szakemberek.

Nem ez az egyetlen fennakadás az M0-son: az ellentétes oldalon, az M5-ös felé vezető szakaszon, Szigetszentmiklós térségében szintén baleset történt, ahol a 21-es kilométernél sávzárásra és 2–3 kilométeres torlódásra kell számítani.

Emellett október 6-tól, hétfőtől forgalomterelés várható az M1-es autópálya Törökbálint környéki szakaszán – írta meg a Magyar Közút tudósítására hivatkozva a Vezess.hu.

A belső sáv lezárására a 13+600–14+550 kilométeres szelvények között az elválasztósáv műszaki karbantartása miatt kerül sor. 

A munkálatok várhatóan október 13-ig tartanak, így ezen a szakaszon csak egy sávon haladhat a forgalom.

Az M7-es autópályán pedig, Letenye felé Érd környékén a 20-as kilométernél aknafedlapokat állítanak helyre. A külső sáv lezárása miatt itt is torlódásra kell készülni – figyelmeztet az Útinform.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

