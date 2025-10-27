Ft
10. 27.
hétfő
Bajza utca – Navalnij emlékmű Baranyi Krisztina metróvonal Magyar Kétfarkú Kutya Pár Ferencváros m1

Metrómegállót akart a Putyin-ellenes politikusról elnevezni a Kutyapárt – nem jött be

2025. október 27. 19:06

Baranyi Krisztina javaslatát már a bizottságban leszavazták, így az a Fővárosi Közgyűlésig sem jutott el.

2025. október 27. 19:06
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb provokatív javaslattal állt elő a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: a párt frakciójában ülő Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere azt indítványozta, hogy az M1-es metróvonal Bajza utcai megállója a jövőben „Bajza utca – Navalnij emlékmű” nevet viselje.

Az előterjesztés Alekszej Navalnij, a 2024-ben börtönben elhunyt orosz ellenzéki politikus előtt kívánt tisztelegni. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott, hogy Navalnij „a szabadság és az emberi jogok szimbóluma”, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen.

A kezdeményezés azonban nem jutott el a Fővárosi Közgyűlésig,

ugyanis a közlekedési bizottságban nem kapott elég szavazatot, csak néhány baloldali képviselő támogatta. Így a Bajza utca metrómegálló neve változatlan marad.

A javaslat politikai felhangjai sem voltak egyébként véletlenek. A megálló közvetlenül az orosz nagykövetség közelében található, ahol korábban civil emlékhelyet alakítottak ki Navalnij tiszteletére. A kegyeleti installációt az elmúlt hónapokban többször is megrongálták, de a Kutyapárt tagjai minden alkalommal újraépítették.

Baranyi Krisztina szerint mindez azt mutatja, hogy „a civilek elkötelezettek az elnyomó rezsim áldozatául esett hős mellett”, ezért ideje lenne, hogy a városvezetés is hivatalos gesztust tegyen.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

lofejazagyban-2
2025. október 27. 19:36
mijafasz közük van Navalnijhoz? Közös volt a tartótisztjük, vagy egyött voltak kiképzésben Colorado-Külsőn?
123321
2025. október 27. 19:22
de kurvasötétek, b+.....
obakapimaki
2025. október 27. 19:15
Javaslom a drog.. kutyás szektának, hogy figyelemfelkeltő demonstrációt szervezzenek, amelyen nyilvánosan, húszpercenként nyaljanak ki egy ork-rain segget! Ha ettől nem ilyed meg Putyin elnök úr, hát semmitöl! Heil hazaárulók! 🤬🤬
nempolitizalok-0
2025. október 27. 19:10
Akkor most már végre össze lehetne takarítani ezt a bolsi-libsi mocskot, ami felgyűlt a megállónál.
