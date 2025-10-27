Metrómegállót akart a Putyin-ellenes politikusról elnevezni a Kutyapárt – nem jött be

Provokatív javaslattal állt elő a Kutyapárt: Vlagyimir Putyin bírálójáról neveznék el a metrómegállót
Ferencváros baloldali polgármestere szerint a civilek elkötelezettségét képviselné a megálló.
Baranyi Krisztina javaslatát már a bizottságban leszavazták, így az a Fővárosi Közgyűlésig sem jutott el.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb provokatív javaslattal állt elő a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: a párt frakciójában ülő Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere azt indítványozta, hogy az M1-es metróvonal Bajza utcai megállója a jövőben „Bajza utca – Navalnij emlékmű” nevet viselje.
Ezt is ajánljuk a témában
Ferencváros baloldali polgármestere szerint a civilek elkötelezettségét képviselné a megálló.
Az előterjesztés Alekszej Navalnij, a 2024-ben börtönben elhunyt orosz ellenzéki politikus előtt kívánt tisztelegni. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott, hogy Navalnij „a szabadság és az emberi jogok szimbóluma”, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen.
A kezdeményezés azonban nem jutott el a Fővárosi Közgyűlésig,
ugyanis a közlekedési bizottságban nem kapott elég szavazatot, csak néhány baloldali képviselő támogatta. Így a Bajza utca metrómegálló neve változatlan marad.
A javaslat politikai felhangjai sem voltak egyébként véletlenek. A megálló közvetlenül az orosz nagykövetség közelében található, ahol korábban civil emlékhelyet alakítottak ki Navalnij tiszteletére. A kegyeleti installációt az elmúlt hónapokban többször is megrongálták, de a Kutyapárt tagjai minden alkalommal újraépítették.
Baranyi Krisztina szerint mindez azt mutatja, hogy „a civilek elkötelezettek az elnyomó rezsim áldozatául esett hős mellett”, ezért ideje lenne, hogy a városvezetés is hivatalos gesztust tegyen.
Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI
***