Metrómegállót akart a Putyin-ellenes politikusról elnevezni a Kutyapárt – nem jött be

Az előterjesztés Alekszej Navalnij, a 2024-ben börtönben elhunyt orosz ellenzéki politikus előtt kívánt tisztelegni. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott, hogy Navalnij „a szabadság és az emberi jogok szimbóluma”, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen.

A kezdeményezés azonban nem jutott el a Fővárosi Közgyűlésig,

ugyanis a közlekedési bizottságban nem kapott elég szavazatot, csak néhány baloldali képviselő támogatta. Így a Bajza utca metrómegálló neve változatlan marad.