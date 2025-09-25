Orbán Viktor ránézett Magyarország térképére, és rögtön látta, mit kell tennie

Több területen is lemaradt Békés vármegye az elmúlt másfél évtizedben a szomszédos megyékhez képest. A kormánynak éppen ezért feltett szándéka, hogy fejlesztésekkel, beruházásokkal eltüntesse a hátrányokat Magyarország keleti részén. Idén a vármegye bekapcsolódik a nemzetközi úthálózatba, de hamarosan még nagyobb beruházás érkezhet ide. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi népszámlálása során 315 ezer főre tette Békés vármegye lakosságának számát, ez kicsivel kevesebb, mint 2019-ben és mintegy 45 ezerrel kevesebb, mint 2011-ben. Ugyanakkor az is beszédes, hogy a lakosság itt az egyik legöregebb: a 65 év felettiek aránya a teljes lakosság 24 százalékát teszi ki.

Az elmúlt évek legnagyobb beruházásainak értéke Magyarországon (Forrás: NGM)

Lassabb fejlődés Magyarország keleti részén

Mindehhez – szintén a KSH adatai szerint – társul egy nem túl biztató GDP-adat. A 2023-as mérések szerint Békés vármegye teljes hozzáadott értéke a nemzeti össztermékhez 1371,4 milliárd forint volt, azaz az akkori GDP mindössze 1,9 százalékát adta a megye. Jóval kevesebbet, mint a szomszédos Csongrád-Csanád, vagy Hajdú-Bihar, de még a lakosságszámban közelebb álló, szintén szomszédos Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is csaknem 400 milliárd forinttal tett hozzá többet a magyar gazdasághoz.