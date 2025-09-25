Orbán Viktor ránézett Magyarország térképére, és rögtön látta, mit kell tennie

A termelés már akár 4 év múlva elindulhat mintegy 1200 dolgozóval, összesen pedig 2500 munkavállalónak biztosít majd állást a Vulcan csabai gyára. Ez jelentős beruházás, hiszen a megye teljes dolgozóinak több mint két százaléka! A várható fizetések pedig a helyi átlagbért is felfelé mozdíthatják, a fejlesztések pedig lassíthatják az elvándorlást is, amely régi igénye az itt élőknek.
Szijjártó Péter is kiemelte, hogy
nagy beruházások kellenek, vállalatok, amelyek munkahelyet hoznak létre, jó fizetést adnak, megtartják azokat, akik itt vannak, s hazavonzzák azokat, akik ilyen lehetőségek hiányában elmentek.
A terv egyébként az, hogy akárcsak a többi nagy gyárnál, ne csak termelési ágazatot hozzanak ide, hanem a kutatás-fejlesztési tevékenység is Magyarországra költözzön. A szegedi BYD-hoz hasonlóan a Vulcan Shield Global is elkötelezett amellett, hogy a helyi szakképző iskolákkal együttműködjön, sőt, amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt a hazai vállalkozásoktól szerezzen be.
Összesen 140 ezer négyzetméternyi gyártóterületen termelnének, évi 10 ezer tonnás kapacitással, három gyárban, amelyből az egyik egy új generációs autóipari anyagot is gyártana.