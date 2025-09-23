Ft
Békéscsaba Békés vármegye Orbán Viktor

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: A következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség

2025. szeptember 23. 13:31

„Öt órával rövidül majd le a Kárpátok lábáig tartó út – jól jön ez majd” – jegyezte meg a kormányfő.

2025. szeptember 23. 13:31
null

Rövid beszédet tartott Orbán Viktor a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján. Mint ismert: nagyon komoly fejlesztés adta a miniszterelnök Békés vármegyei látogatásnak apropóját, ugyanis átadásra került az a több éven át, több tízmilliárd forintból megvalósuló Békéscsaba-Lőkösháza közötti vasúti fejlesztés, amely óriási jelentőségű Békés vármegye életében. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a vasútvonal kétvágányúsított és villamosított lesz, a tengelyterhelés 225 kN-ra nő, a megengedett maximális sebesség pedig 100 km/h-ról 160 km/h-re emelkedik.

A miniszterelnök beszéde elején úgy fogalmazott: azt a sorsot szánták Magyarországnak 105 évvel ezelőtt, „hogy legyünk így befagyva”. Ugyanis Trianon után leválasztották Magyarországot, benne Békés vármegyét a Kárpátokig tartó gazdasági térségről, 

és ezzel levágták arról a vérkeringésről, ami élettel töltötte meg az itteni világot”.

„Mi, a Fidesz-KDNP vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld-programja” – szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy idén elkészül a teljes M44-es autópálya, ami összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Valamint tervezés alatt van az M47-es Békéscsaba-Debrecen autóút, és az M4-es is épül.

Valamint itt van ez a most elkészült (Békéscsaba-Lőkösháza) vasúti pályaszakasz, 30 kilométer, és épül a következő szakasz: Szeged-Kiskunfélegyháza” – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy tudják: odaát, a román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt. 

Ha mindenki elkészül azzal, amit vállalt, akkor öt órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig – vagyis a Kárpátok lábáig tartó út. Jól jön ez majd...” 

– jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor ezután arról is beszélt, hogy az Alföld-program másik fejezete a munkahelyekről szól. A múlt héten jelentette be Szijjártó Péter, hogy egy 280 milliárd forintos beruházás érkezik Békéscsabára. Ez 2500 munkahelyet hoz majd létre – és 49 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány.

A miniszterelnök felsorolta: Gyulán az Airbus gyára működik, Kecskeméten a Mercedes, Debrecenben a BMW, Szegeden pedig a BYD. Összesen tehát 50 ezer új munkahelyet hoz így létre a kormány a térségben. 

Ha jól végezzük a munkánkat, akkor a következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség

 – húzta alá. Zárásul elmondta: azt szeretné, hogy Békés vármegye békés maradhasson a jövőben.

Érdekesség:

Békés vármegyében (a határmenti települések valamelyikén) legutóbb 2013-ban volt miniszterelnöki látogatás, amikor Orbán Viktor Gyulára érkezett. Előtte – regnáló miniszterelnökként – még Medgyessy Péter látogatott el Battonyára, 2002-ben.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

csulak
2025. szeptember 23. 15:40
arra nagyon ugyeljetek ,hogy a romanok NE vasaroljak fel a hazaitokat es foldjeiteket, mert akkor 50 ev mulva tiszantult is osi roman foldnek fogjak kikialtani ! Ezt a hibat mar egyszer elkovette a magyar !!! Ne feledjetek ! Debrecenbe tomegevel mennek az olahok es ott letelepednek ..es elkezdodik a VEG !
akitiosz
2025. szeptember 23. 15:17
„Mi, a Fidesz-KDNP vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld-programja” Belinkelni persze nem tudja.
nemmondom-3
2025. szeptember 23. 15:15
Miskolc- Salgótarján- Nyíregyháza térségében sürgősebb lenne!
Ninini
2025. szeptember 23. 14:47
Máris baromi soká van. A térség elvesztett egy komplett generációt lehetőségek híján.
