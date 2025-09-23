Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: A következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség

Rövid beszédet tartott Orbán Viktor a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján. Mint ismert: nagyon komoly fejlesztés adta a miniszterelnök Békés vármegyei látogatásnak apropóját, ugyanis átadásra került az a több éven át, több tízmilliárd forintból megvalósuló Békéscsaba-Lőkösháza közötti vasúti fejlesztés, amely óriási jelentőségű Békés vármegye életében. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a vasútvonal kétvágányúsított és villamosított lesz, a tengelyterhelés 225 kN-ra nő, a megengedett maximális sebesség pedig 100 km/h-ról 160 km/h-re emelkedik.

A miniszterelnök beszéde elején úgy fogalmazott: azt a sorsot szánták Magyarországnak 105 évvel ezelőtt, „hogy legyünk így befagyva”. Ugyanis Trianon után leválasztották Magyarországot, benne Békés vármegyét a Kárpátokig tartó gazdasági térségről,

és ezzel levágták arról a vérkeringésről, ami élettel töltötte meg az itteni világot”.

„Mi, a Fidesz-KDNP vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld-programja” – szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy idén elkészül a teljes M44-es autópálya, ami összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Valamint tervezés alatt van az M47-es Békéscsaba-Debrecen autóút, és az M4-es is épül.