Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: A következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség

„Öt órával rövidül majd le a Kárpátok lábáig tartó út – jól jön ez majd” – jegyezte meg a kormányfő.
Rövid beszédet tartott Orbán Viktor a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján. Mint ismert: nagyon komoly fejlesztés adta a miniszterelnök Békés vármegyei látogatásnak apropóját, ugyanis átadásra került az a több éven át, több tízmilliárd forintból megvalósuló Békéscsaba-Lőkösháza közötti vasúti fejlesztés, amely óriási jelentőségű Békés vármegye életében. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a vasútvonal kétvágányúsított és villamosított lesz, a tengelyterhelés 225 kN-ra nő, a megengedett maximális sebesség pedig 100 km/h-ról 160 km/h-re emelkedik.
A miniszterelnök beszéde elején úgy fogalmazott: azt a sorsot szánták Magyarországnak 105 évvel ezelőtt, „hogy legyünk így befagyva”. Ugyanis Trianon után leválasztották Magyarországot, benne Békés vármegyét a Kárpátokig tartó gazdasági térségről,
és ezzel levágták arról a vérkeringésről, ami élettel töltötte meg az itteni világot”.
„Mi, a Fidesz-KDNP vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld-programja” – szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy idén elkészül a teljes M44-es autópálya, ami összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Valamint tervezés alatt van az M47-es Békéscsaba-Debrecen autóút, és az M4-es is épül.
„Valamint itt van ez a most elkészült (Békéscsaba-Lőkösháza) vasúti pályaszakasz, 30 kilométer, és épül a következő szakasz: Szeged-Kiskunfélegyháza” – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy tudják: odaát, a román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt.
Ha mindenki elkészül azzal, amit vállalt, akkor öt órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig – vagyis a Kárpátok lábáig tartó út. Jól jön ez majd...”
– jegyezte meg a kormányfő.
Orbán Viktor ezután arról is beszélt, hogy az Alföld-program másik fejezete a munkahelyekről szól. A múlt héten jelentette be Szijjártó Péter, hogy egy 280 milliárd forintos beruházás érkezik Békéscsabára. Ez 2500 munkahelyet hoz majd létre – és 49 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány.
A miniszterelnök felsorolta: Gyulán az Airbus gyára működik, Kecskeméten a Mercedes, Debrecenben a BMW, Szegeden pedig a BYD. Összesen tehát 50 ezer új munkahelyet hoz így létre a kormány a térségben.
Ha jól végezzük a munkánkat, akkor a következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség”
– húzta alá. Zárásul elmondta: azt szeretné, hogy Békés vármegye békés maradhasson a jövőben.
Érdekesség:
Békés vármegyében (a határmenti települések valamelyikén) legutóbb 2013-ban volt miniszterelnöki látogatás, amikor Orbán Viktor Gyulára érkezett. Előtte – regnáló miniszterelnökként – még Medgyessy Péter látogatott el Battonyára, 2002-ben.
