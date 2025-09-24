Ft
09. 24.
szerda
Orbán Viktor nem a levegőbe beszélt: Békés vármegye ledolgozza hátrányát

Orbán Viktor nem a levegőbe beszélt: Békés vármegye ledolgozza hátrányát

2025. szeptember 24. 09:10

Határokon átnyúló beruházásokkal erősödik Kelet-Magyarország regionális és országos gazdasági szerepe. Orbán Viktor miniszterelnök elárulta, hogyan segíti a kormány az Alföld-program keretében a felzárkózás előtt álló régiókat, mint amilyen Békés vármegye.

2025. szeptember 24. 09:10
Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal Orbán Viktor
Nagy Kristóf

Békés vármegye fejlődése szempontjából az egyik legjelentősebb beruházást adta át kedden Orbán Viktor. A miniszterelnök a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítéséről elmondta: a 30 kilométeres pályaszakasz felújítása jelentős mérföldkő a régió jövője szempontjából.

ORBÁN Viktor; LÁZÁR János
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz felújításának átadó ünnepségén
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
  • A korszerűsítésnek köszönhetően biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés: a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel haladhatnak a jövőben, ha a román szakasz elkészül, akkor a jelenlegi, közel 13 órás menetidő 8 órásra rövidül Brassóig.
  • A térség gazdasági fejlődését érdemben fellendíti a vasútfejlesztés, emellett erősíti az ország központi szerepét a nemzetközi kereskedelemben.

 

A szakaszon a személyközlekedés is jelentős, 2019-ben 1 millió 7 ezer, 2020-ban 1 millió 1 ezer utast szállítottak, de még fontosabb az áruszállítás miatt. A beruházással a Németországtól Románián és Bulgárián át Görögországig tartó árufuvarozási folyosó legszűkebb keresztmetszete szűnt meg. Ezért volt fontos célja a beruházásnak a a tengelyterhelés 15 kilonewtonos növelése, ami nagyobb teherszállítási kapacitást eredményez.

Orbán Viktor elárulta, hogyan fejlődhet Kelet-Magyarország

„Mi, a Fidesz-KDNP vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld-programja” – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor a 2021-ben kezdődött vasútfejlesztés mellett kiemelte, még az idén elkészül a teljes M44-es autópálya, ami összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal, valamint tervezés alatt van az M47-es Békéscsaba-Debrecen autóút, és az M4-es is épül. A vasúti beruházások is folytatódnak, hamarosan kezdődik a Kiskunfélegyháza-Szeged vonalszakasz fejlesztése.

Orbán Viktor ezután arról is beszélt, hogy az Alföld-program másik fontos fejezete a munkahelyteremtés. Az Airbus itt van már Gyulán és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes-gyárat, míg Szegeden BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW-gyárat

a térségben létesülő új gyáraknak köszönhetően – a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel együtt – összesen mintegy ötvenezer új álláshely jön létre a következő időszakban 

– emelte ki a miniszterelnök. Orbán Viktor keddi beszédében utalt rá, hogy a térség legnagyobb beruházását a közelmúltban már bejelentette a kormány.

Megtalálta a kormány a biztos receptet

Gazdaságtörténeti jelentőségű beruházást jelentett be a múlt héten Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, Békés vármegyében létesíti első európai gyárát a szingapúri Vulcan Shield Global, amelynek nyomán 2800 új munkahely jön létre. A beruházás értéke eléri a 280 milliárd forintot, de a térségre gyakorolt gazdasági hatás szerteágazó, érdemben elősegíti a felzárkózást a környező vármegyékhez – számolt be a Magyar Építők. Szijjártó Péter elárulta azt is, mi a kormány receptje: 

Nagy beruházások kellenek, vállalatok, amelyek munkahelyet hoznak létre, jó fizetést adnak, megtartják azokat, akik itt vannak, s hazavonzzák azokat, akik ilyen lehetőségek hiányában elmentek.

A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat beruházásához a kormány 49 milliárd forintnyi támogatást nyújt. High-tech beruházásról van szó, a cég technológiája ugyanis világszinten is egyedülálló, olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.

A kelet-magyarországi recept alapján először is ehhez kell egy óriásberuházás, amely vonzza majd a többit maga után, ennek azonban meg kellett teremteni az előfeltételeit, például ilyen volt az M44-es autóút megépítése, a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal infrastruktúra-korszerűsítése, egy megfelelő ipari park létrehozása és a szakképzési intézmények fejlesztése 

– részletezte Szijjártó. „Ez a tevékenység nagyon komoly kutatási és fejlesztési hátteret igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global ne pusztán a termelési, hanem később a kutatás-fejlesztési tevékenység tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak. A beruházás túlmutat önmagán, mivel a cég elkötelezte magát a helyi szakképző iskolákkal való együttműködés mellett, ahogy amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt hazai vállalkozásoktól szerezzen be” – hangsúlyozta a miniszter.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

***

