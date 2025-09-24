Orbán Viktor nem a levegőbe beszélt: Békés vármegye ledolgozza hátrányát

A szakaszon a személyközlekedés is jelentős, 2019-ben 1 millió 7 ezer, 2020-ban 1 millió 1 ezer utast szállítottak, de még fontosabb az áruszállítás miatt. A beruházással a Németországtól Románián és Bulgárián át Görögországig tartó árufuvarozási folyosó legszűkebb keresztmetszete szűnt meg. Ezért volt fontos célja a beruházásnak a a tengelyterhelés 15 kilonewtonos növelése, ami nagyobb teherszállítási kapacitást eredményez.

Orbán Viktor elárulta, hogyan fejlődhet Kelet-Magyarország

„Mi, a Fidesz-KDNP vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, amelynek van Alföld-programja” – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor a 2021-ben kezdődött vasútfejlesztés mellett kiemelte, még az idén elkészül a teljes M44-es autópálya, ami összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal, valamint tervezés alatt van az M47-es Békéscsaba-Debrecen autóút, és az M4-es is épül. A vasúti beruházások is folytatódnak, hamarosan kezdődik a Kiskunfélegyháza-Szeged vonalszakasz fejlesztése.

Orbán Viktor ezután arról is beszélt, hogy az Alföld-program másik fontos fejezete a munkahelyteremtés. Az Airbus itt van már Gyulán és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes-gyárat, míg Szegeden BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW-gyárat.