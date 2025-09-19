BMW: Új korszakot nyitunk Magyarországon – ennyibe kerül az első Debrecenben gyártott autó

A debreceni a BMW Group első olyan autógyára, mely normál üzemben kizárólag megújuló energiából származó áramot használ. A létesítményt az úgynevezett iFACTORY-alapelvek mentén valósították meg. Ez azt jelenti, hogy kezdetektől fogva digitálisan tervezték és építették, majd az összes folyamatot virtuálisan tesztelték előzetesen, végül az épületekben a gyártósorokat pontosan a digitális ikernek megfelelően telepítették.

A cég és a szaksajtó is egyetért abban, hogy Debrecen új reményt ad egy olyan időszakban, amikor „a gyengék elbuknak, kiesnek”. A cívisvárosi lesz első olyan BMW-üzem, amely teljesen elektromos modelleket készít – olaj nélkül, zéró károsanyag-kibocsátással. Jelenleg az utolsó előszériás iX3-asokat állítják itt elő, novembertől ugyanakkor már évi 150 ezer darabos kapacitással számolnak két műszakban. A hajdúsági létesítmény 1 milliárd euróból épült, rekordidő alatt.

A Spiegel szerint a 2025-ös év sorsdöntő lesz a bajor prémiumgyártó történetében. Elemzésében a német lap úgy fogalmaz:

a Neue Klasse érkezésével kezdetét veheti az újjászületés, vagy egy utolsó elszalasztott lehetőséget is jelenthet a BMW-nek.

Nem kerülgetik a forró kását, kijelentik: a német autóipar válságban van – lemaradt az elektromobilitásban, a szoftverekben és az innovációban, miközben Kína és az Egyesült Államok (különösen a Tesla) előretörtek. Úgy vélik, a BMW hatalmas kockázatot vállal a debreceni gyárával és az ott előállított modellekkel.