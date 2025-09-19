Ft
Debrecen neue klasse BMW

BMW: Új korszakot nyitunk Magyarországon – ennyibe kerül az első Debrecenben gyártott autó

2025. szeptember 19. 15:15

Az iX3 50 xDrive első példányai 2025 őszén gördülnek le a hajdúsági gyártósorról, amelyeket az ügyfelek 2026 tavaszától vehetnek át. A debreceni BMW alapárát bruttó 27 750 000 forintban határozták meg.

2025. szeptember 19. 15:15
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a BMW szeptember 26-án, vagyis jövő pénteken hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a német vállalat új, iX3 nevű modelljét gyártják. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Münchenben, a világ egyik legnagyobb autóipari kiállításán a Neue Klasse-generáció első típusa igazi nagy sztár volt nemrégiben. „Olyan mértékben érkeznek a megrendelések, hogy már most arról beszélünk, milyen újabb tervek végrehajtásában tudunk együttműködni a BMW-vel az elkövetkezendő időszakban” – fogalmazott a tárcavezető. A BMW Group lapunknak is megküldött közleményéből kiderül, az iX3 már rendelhető hazánkban.

BMW, Debrecen, Neue Klasse
BMW Debrecenben: új korszakot nyitnak Magyarországon a Neue Klasséval 

A BMW Group történetében új korszakot nyitó Neue Klasse modellgeneráció első modellje már rendelhető Magyarországon. A tisztán elektromos meghajtású BMW iX3 sorozatgyártása idén ősszel kezdődik meg a vállalatcsoport legújabb és egyik legmodernebb, Debrecenben újonnan felépített gyárában.

A forradalmi BMW iX3 teljesen 

  • új formanyelvvel, 
  • akár 805 kilométeres hatótávval, 
  • 400 kW-os maximális töltési kapacitással, 
  • új, a modellt minden eddiginél intelligensebbé, jövőbiztosabbá tevő elektronikai- és szoftverarchitektúrával, valamint 
  • a márkától megszokott vezetési élménnyel várja az ügyfeleket” 

– írják. 

Kiemelik: a BMW iX3 50 xDrive első példányai 2025 őszén gördülnek le a debreceni gyártósorról, amelyeket az ügyfelek 2026 tavaszától vehetnek át. 

Az alapárát pedig bruttó 27 750 000 forintban határozták meg.

Mit tudunk a BMW debreceni gyáráról?

A debreceni a BMW Group első olyan autógyára, mely normál üzemben kizárólag megújuló energiából származó áramot használ. A létesítményt az úgynevezett iFACTORY-alapelvek mentén valósították meg. Ez azt jelenti, hogy kezdetektől fogva digitálisan tervezték és építették, majd az összes folyamatot virtuálisan tesztelték előzetesen, végül az épületekben a gyártósorokat pontosan a digitális ikernek megfelelően telepítették.

A cég és a szaksajtó is egyetért abban, hogy Debrecen új reményt ad egy olyan időszakban, amikor „a gyengék elbuknak, kiesnek”. A cívisvárosi lesz első olyan BMW-üzem, amely teljesen elektromos modelleket készít – olaj nélkül, zéró károsanyag-kibocsátással. Jelenleg az utolsó előszériás iX3-asokat állítják itt elő, novembertől ugyanakkor már évi 150 ezer darabos kapacitással számolnak két műszakban. A hajdúsági létesítmény 1 milliárd euróból épült, rekordidő alatt. 

A Spiegel szerint a 2025-ös év sorsdöntő lesz a bajor prémiumgyártó történetében. Elemzésében a német lap úgy fogalmaz: 

a Neue Klasse érkezésével kezdetét veheti az újjászületés, vagy egy utolsó elszalasztott lehetőséget is jelenthet a BMW-nek.

Nem kerülgetik a forró kását, kijelentik: a német autóipar válságban van – lemaradt az elektromobilitásban, a szoftverekben és az innovációban, miközben Kína és az Egyesült Államok (különösen a Tesla) előretörtek. Úgy vélik, a BMW hatalmas kockázatot vállal a debreceni gyárával és az ott előállított modellekkel.

IX3: több mint 10 milliárd eurót fektetettek a fejlesztésbe

Az iX3 lesz ugyanis az első fecske: tisztán elektromos, mesterségesintelligencia-vezérelt, futurisztikus dizájnnal. Oliver Zipse vezérigazgató egyszerűen csak az „évszázad projektjeként” jellemezte, amellyel újraértelmezhetik az autó fogalmát. Nem véletlen tehát, hogy a BMW több mint 10 milliárd eurót fektetett a fejlesztésbe.

Az egyetlen bökkenőnek azt látják, ha az új, minimalista, számítógép-vezérelt e-BMW-k nem kellenek a világnak. Felteszik a kérdést: ez esetben mihez kezdenek majd a németek Debrecennel?

„Azt a kihívást tűztük ki magunk elé, hogy a kezdetektől fogva egy teljesen új járművet gyártsunk egy teljesen új üzemben – és mindezt a lehető leghatékonyabban. Egyszerűsítettük a folyamatokat, csökkentettük a komplexitást, minden egyes munkalépést digitálisan validáltunk, és következetesen hasznosítottuk szaktudásunkat a globális hálózatunkban. Ez a gyár az eredmény: hatékony a termelésben, innovatív a folyamatokban és rugalmas a további modellek integrálásában” – mondta mintegy válaszul Hans-Peter Kemser, a BMW Group debreceni gyárának elnök-vezérigazgatója.

De nem csak Magyarország második fővárosában beszélhetünk a BMW-hez hasonló forradalmi gondolkodásmódról, miután a Mercedes Kecskeméten, az Audi Győrben, míg a kínai BYD Szegeden alakítja át hazánkat milliárdos beruházásokkal az európai autóipar egyik központjává. Hozzájuk ráadásul egyre több ázsiai vállalat is csatlakozik – mutat rá a Die Welt.

Fotók: BMW Group

qasimodo
2025. szeptember 19. 16:05
Aprópénz. Ebből népautó lesz.
k
•••
2025. szeptember 19. 16:01 Szerkesztve
Úgy gondolom hogy a BMW-nek jó helye van Magyarországon, mert itt olcsóbb az energia mint Németországban. Remélem nem töltik meg a gyárat vendégmunkásokkal vagy bevándorlókkal , és magyarok is dolgozni fognak ott. A migrációt szándékosan-felforgató szándékkal-gerjesztő LIBERÁLIS globális multikból már elege van a világnak. "A BMW alapára pedig bruttó 27 750 000 forint",...: véletlenül nincs éppen ennyi nálam, de attól tartok sohasem lesz.
nakati
2025. szeptember 19. 15:59
Brutálisan ronda!
states-2
2025. szeptember 19. 15:34
Az ellendrukker komcsi csürhét, élén a pszichopatával megüti a laposguta.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!