BMW: Új korszakot nyitunk Magyarországon – ennyibe kerül az első Debrecenben gyártott autó

Vége a várakozásnak: ekkor adják át a debreceni BMW-gyárat
Szijjártó Péter lerántotta a leplet.
Az iX3 50 xDrive első példányai 2025 őszén gördülnek le a hajdúsági gyártósorról, amelyeket az ügyfelek 2026 tavaszától vehetnek át. A debreceni BMW alapárát bruttó 27 750 000 forintban határozták meg.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a BMW szeptember 26-án, vagyis jövő pénteken hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a német vállalat új, iX3 nevű modelljét gyártják. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Münchenben, a világ egyik legnagyobb autóipari kiállításán a Neue Klasse-generáció első típusa igazi nagy sztár volt nemrégiben. „Olyan mértékben érkeznek a megrendelések, hogy már most arról beszélünk, milyen újabb tervek végrehajtásában tudunk együttműködni a BMW-vel az elkövetkezendő időszakban” – fogalmazott a tárcavezető. A BMW Group lapunknak is megküldött közleményéből kiderül, az iX3 már rendelhető hazánkban.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter lerántotta a leplet.
A BMW Group történetében új korszakot nyitó Neue Klasse modellgeneráció első modellje már rendelhető Magyarországon. A tisztán elektromos meghajtású BMW iX3 sorozatgyártása idén ősszel kezdődik meg a vállalatcsoport legújabb és egyik legmodernebb, Debrecenben újonnan felépített gyárában.
A forradalmi BMW iX3 teljesen
– írják.
Kiemelik: a BMW iX3 50 xDrive első példányai 2025 őszén gördülnek le a debreceni gyártósorról, amelyeket az ügyfelek 2026 tavaszától vehetnek át.
Az alapárát pedig bruttó 27 750 000 forintban határozták meg.
A debreceni a BMW Group első olyan autógyára, mely normál üzemben kizárólag megújuló energiából származó áramot használ. A létesítményt az úgynevezett iFACTORY-alapelvek mentén valósították meg. Ez azt jelenti, hogy kezdetektől fogva digitálisan tervezték és építették, majd az összes folyamatot virtuálisan tesztelték előzetesen, végül az épületekben a gyártósorokat pontosan a digitális ikernek megfelelően telepítették.
A cég és a szaksajtó is egyetért abban, hogy Debrecen új reményt ad egy olyan időszakban, amikor „a gyengék elbuknak, kiesnek”. A cívisvárosi lesz első olyan BMW-üzem, amely teljesen elektromos modelleket készít – olaj nélkül, zéró károsanyag-kibocsátással. Jelenleg az utolsó előszériás iX3-asokat állítják itt elő, novembertől ugyanakkor már évi 150 ezer darabos kapacitással számolnak két műszakban. A hajdúsági létesítmény 1 milliárd euróból épült, rekordidő alatt.
A Spiegel szerint a 2025-ös év sorsdöntő lesz a bajor prémiumgyártó történetében. Elemzésében a német lap úgy fogalmaz:
a Neue Klasse érkezésével kezdetét veheti az újjászületés, vagy egy utolsó elszalasztott lehetőséget is jelenthet a BMW-nek.
Nem kerülgetik a forró kását, kijelentik: a német autóipar válságban van – lemaradt az elektromobilitásban, a szoftverekben és az innovációban, miközben Kína és az Egyesült Államok (különösen a Tesla) előretörtek. Úgy vélik, a BMW hatalmas kockázatot vállal a debreceni gyárával és az ott előállított modellekkel.
Az iX3 lesz ugyanis az első fecske: tisztán elektromos, mesterségesintelligencia-vezérelt, futurisztikus dizájnnal. Oliver Zipse vezérigazgató egyszerűen csak az „évszázad projektjeként” jellemezte, amellyel újraértelmezhetik az autó fogalmát. Nem véletlen tehát, hogy a BMW több mint 10 milliárd eurót fektetett a fejlesztésbe.
Az egyetlen bökkenőnek azt látják, ha az új, minimalista, számítógép-vezérelt e-BMW-k nem kellenek a világnak. Felteszik a kérdést: ez esetben mihez kezdenek majd a németek Debrecennel?
„Azt a kihívást tűztük ki magunk elé, hogy a kezdetektől fogva egy teljesen új járművet gyártsunk egy teljesen új üzemben – és mindezt a lehető leghatékonyabban. Egyszerűsítettük a folyamatokat, csökkentettük a komplexitást, minden egyes munkalépést digitálisan validáltunk, és következetesen hasznosítottuk szaktudásunkat a globális hálózatunkban. Ez a gyár az eredmény: hatékony a termelésben, innovatív a folyamatokban és rugalmas a további modellek integrálásában” – mondta mintegy válaszul Hans-Peter Kemser, a BMW Group debreceni gyárának elnök-vezérigazgatója.
De nem csak Magyarország második fővárosában beszélhetünk a BMW-hez hasonló forradalmi gondolkodásmódról, miután a Mercedes Kecskeméten, az Audi Győrben, míg a kínai BYD Szegeden alakítja át hazánkat milliárdos beruházásokkal az európai autóipar egyik központjává. Hozzájuk ráadásul egyre több ázsiai vállalat is csatlakozik – mutat rá a Die Welt.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez az új dízel.
Fotók: BMW Group