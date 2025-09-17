Itt a BYD válasza: Romániában megírták, Kínában elolvasták, Budapesten reagáltak rá – a magyar családok is örülhetnek

Az Adevărul.ro című román portál nemrégiben arról cikkezett, hogy a Build Your Dreams (BYD) kínai elektromosautó-gyártó szegedi üzeme a tervezettnél lassabban indul be, ráadásul az ázsiai vállalatóriás a vártnál kevesebb munkahelyet hoz Magyarországra. Szerintük a tömegtermelés első, 2026-os évében csak néhány tízezer jármű készül majd Szegeden, jócskán elmaradva a korábban kitűzött 150 ezer darabos kapacitástól. Az Adevărul azt is tudni véli, hogy a döntés hátterében az európai magas bér- és energiaköltségek állnak, éppen ezért a kínaiak inkább felgyorsítják a törökországi létesítményük fejlesztését, ahol olcsóbb munkaerővel számolhatnak. A román oldal mindezt azzal spékeli meg, hogy hazánk számára ez kevesebb beruházást és munkahelyet jelenthet rövid távon. Az ügyben természetesen megkerestük a BYD magyarországi központját.

Szögezzük le, nem ez az első eset, hogy a szegedi beruházásról írnak külföldön: júliusban a Reuters a romániai laphoz hasonló értesülést tett közzé, amelyet számos sajtóorgánum készpénznek vett itthon is, de végül fake newsnak bizonyult.

Akkor és most is ugyanazt a választ kaptuk: