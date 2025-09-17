Itt a BYD válasza: Romániában megírták, Kínában elolvasták, Budapesten reagáltak rá – a magyar családok is örülhetnek

„Fake news, nincs semmilyen vizsgálat” – BYD-csúcsvezető a Mandinernek
A szegedi BYD-gyárnak fontos szerepe lesz a kínai márka európai terjeszkedésében.
A kínai elektromosautó-gyártó hosszú távra tervez Európával, a magyarországi gyár építése pedig továbbra is a tervek szerint halad. A hírek ellenére a szegedi üzem tervezett kapacitása sem változott: a BYD hangsúlyozza, 300 000 darabos éves csúcsmennyiséggel számol nálunk. Közben hozzánk is megérkezett a Seal 6 DM-i, amelyből kombi is készült.
Az Adevărul.ro című román portál nemrégiben arról cikkezett, hogy a Build Your Dreams (BYD) kínai elektromosautó-gyártó szegedi üzeme a tervezettnél lassabban indul be, ráadásul az ázsiai vállalatóriás a vártnál kevesebb munkahelyet hoz Magyarországra. Szerintük a tömegtermelés első, 2026-os évében csak néhány tízezer jármű készül majd Szegeden, jócskán elmaradva a korábban kitűzött 150 ezer darabos kapacitástól. Az Adevărul azt is tudni véli, hogy a döntés hátterében az európai magas bér- és energiaköltségek állnak, éppen ezért a kínaiak inkább felgyorsítják a törökországi létesítményük fejlesztését, ahol olcsóbb munkaerővel számolhatnak. A román oldal mindezt azzal spékeli meg, hogy hazánk számára ez kevesebb beruházást és munkahelyet jelenthet rövid távon. Az ügyben természetesen megkerestük a BYD magyarországi központját.
Szögezzük le, nem ez az első eset, hogy a szegedi beruházásról írnak külföldön: júliusban a Reuters a romániai laphoz hasonló értesülést tett közzé, amelyet számos sajtóorgánum készpénznek vett itthon is, de végül fake newsnak bizonyult.
Akkor és most is ugyanazt a választ kaptuk:
A BYD hosszú távra tervez Európával és Európában, a magyarországi gyár építése pedig a tervek szerint halad. A szegedi üzem tervezett kapacitása sem változott a különböző hírek ellenére: ahogy mindig is hangsúlyozták, 300 000 darabos éves csúcsmennyiséggel számolnak.
Ezen felül figyelmünket Stella Li, az új energiával hajtott járművek (NEV: a New Energy Vehicles gyűjtőnév alatt a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járműveket, így a konnektorról tölthetőeket is értik – a szerk.) terén piacvezető társaság ügyvezető alelnökének közelmúltbeli nyilatkozatára irányították.
„Trenírozzuk magunkat arra, hogy gyártásban is egyre európaibbak legyünk. Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a BYD az európai keresletet kizárólag helyben gyártott EV-kel (az EV néven is ismert teljesen elektromos járművek száz százalékig akkumulátoros meghajtásúak, és elektromos töltőpontokon tölthetők – a szerk.) tudja ellátni?
Adjanak nekünk két-három évet”
– felelte Li, aki azt is kijelentette, hogy a következő egy-két esztendőben a plug-in hibridek (PHEV, azaz külső forrásból tölthető hibridet jelent, amely autók képesek arra, hogy az elektromos hálózatból vételezzenek energiát – a szerk.) fogják uralni az eladásokat a kontinensünkön. Ezek egyébként is népszerűnek bizonyulnak a fogyasztók körében, így történhetett meg például, hogy Nagy-Britanniában az egyik legkelendőbb modelljük egy PHEV.
A tőzsdei hírekkel és a kínai árversennyel kapcsolatban a BYD csúcsvezetője úgy fogalmazott, hogy továbbra is piacvezetők Kínában, és elégedettek az eredményekkel. „Talán az elmúlt egy-két évben a piaci részesedésünk túl magas volt az élen, így most visszatérünk egy normális szintre” – jegyezte meg.
Mit szűrhetünk le tehát a BYD reakciójából?
Egy korábbi, a Mandiner részvételével zajlott háttérbeszélgetésen az is nyilvánvalóvá vált, hogy a BYD nem szeret felelőtlenül ígérgetni, így akkor még arról sem született pontos döntés, hogy milyen arányban foglalkoztatnak majd kínaiakat és magyarokat, illetve más nemzet dolgozóit az épülő, a bejelentéskor 2000 milliárd forintra tehető beruházás részeként megvalósuló Csongrád-Csanád vármegyei üzemben, ahogy a munkahelyteremtéssel, bérezéssel kapcsolatos kérdéseket is az év végére tervezett átadáskor válaszolják meg. Azt is tudjuk, hogy a termelés felfuttatását két fázisban valósítják meg, de hogy pontosan mikor érik az első szakaszban célul kitűzött 150 ezres kapacitást, arról eddig még nem esett szó, így az ezzel kapcsolatos hírek sem értelmezhetők.
A kínaiak inkább azzal foglalkoznak, amihez értenek, és erről lapunk is megbizonyosodhatott egy budapesti bemutatón. A BYD ugyanis hagyományos karosszériájú modellekkel bővíti kínálatát, itthon is, mégpedig egy szedán és egy kombi formájában. Utóbbit – amely Európában most először elérhető – ráadásul egy rövid teszt erejéig mi is kipróbálhattuk, vezethettük, és amit gyorsan leszűrtünk, tényleg tudja, amire hivatott.
A Seal 6 DM-i Touring változatában is a legszuperebb a kínaiak által kifejlesztett egyedi hibrid hajtáslánc, amely akár 1505 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz. Útunk során az 1,5 literes, négyhengeres, Atkinson-ciklusú benzinmotort alig vettük igénybe, de így is 3,9 liter üzemanyagnak megfelelő fogyasztása volt százon. Ami még szembetűnő volt, a hátsó üléstámlák lehajtásával elérhető 1535 literes csomagtér (alapból 500 literünk van hátul).
Fontos hangsúlyozni, hogy mindkét változat – a kombi és a szedán is – középkategóriás, D-szegmensű, vagyis: bár ezen példányok esetében is megvalósul a már-már jól ismert BYD-minőség, a luxuskategóriától azért messze esnek.
Érdemes ugyanakkor kiemelni a már említett hajtásláncot, az úgynevezett DM-technológiát (Dual Mode), amellyel ezeket a kocsikat is felvértezték. Ennek az a lényege, hogy a Super Hybrid kétféle üzemmódban működhet: EV-ben kizárólag a villanymotor hajtja a kerekeket, HEV-ben (hibrid elektromos autók) azonban a benzines is működik. Az esetek többségében az utóbbi üzemmódban is elektromos a hajtás – annak minden előnyével –, a benzines kizárólag áramot termel a hajtáslánc akkujának, és rajta keresztül a kerekeket forgató villanymotornak. A bemutatáskor elhangzott:
a Super DM-technológiára éppen ezért sokan úgy tekintenek, mintha dízeles járművel közlekednének.
Kedvezményesen 12,97 millió forintról indul a Seal 6 ára a kisebbik akkumulátorral, szedán kasztnival. Nagyobb akksival már 14,27 millió forint az alapár, 460 ezer forint felárért pedig több szín is elérhető.
A kombi 13,37 millió forintról indul, míg a nagyobb aksis változatért 14,6 millió forintot kell fizetni.
Fotók: Mandiner
Nem ez az első eset, hogy valótlan állítások jelennek meg a kínai elektromosautó-gyártó szegedi beruházásával kapcsolatban.