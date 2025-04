„Fake news, nincs semmilyen vizsgálat” – BYD-csúcsvezető a Mandinernek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Stella Li, a BYD (Build Your Dreams) ügyvezető alelnöke Magyarországra látogatott. A Szegeden óriásüzemet építő kínai elektromosautó-gyártó 55 éves felsővezetője – aki egyben a társaság amerikai és európai divíziójának vezérigazgatója – szűk körben válaszolt magyar újságírók kérdéseire. Az eseményre a Mandiner is meghívást kapott.