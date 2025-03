A BYD-t üti Brüsszel, hogy Magyarországon bosszút álljon

Adalék: az Európa és Kína közötti kapcsolatok 50. évfordulójára Brüsszel csúcstalálkozót szervez, amire természetesen meghívták a kínai elnököt mint legfontosabb vendéget. Hszi Csin-ping azonban visszautasította a meghívást, nem titkolva, hogy az Európai Bizottság kereskedelmi politikája jelenleg nem építi, inkább rombolja a két ország közötti kapcsolatokat, vagyis ünnepelni éppen nincs mit. A szegedi beruházás elleni vizsgálat megindítása kínai szemszögből maximálisan alátámasztja a véleményét.

Brüsszel csőre tölt

Többévnyi előkészítő munka és 224 tárgyalási forduló kellett a magyar kormány részéről ahhoz, hogy a világ legnagyobb és immár legfejlettebb technológiájával rendelkező elektromosautó-gyártója Magyarországot válassza kiemelt európai bázisának. A 4 milliárd eurós beruházás páratlan a magyar gazdaságtörténetben, Brüsszel azonban hű maradt a gazdaság és kereskedelem átpolitizálásának eszméjéhez.

A vizsgálat egyértelműen a magyar kormány iránti újabb támadásként értelmezhető, az indoklás egyik része pedig teljesen figyelmen kívül hagyja a tagállami speciális viszonyokat. Brüsszel szerint a munkahelyteremtésre vonatkozó ígéret már meg is bukott, mivel a vállalat kínai munkásokat is alkalmazott a szegedi építkezés folyamán, ennél azonban sokkal súlyosabb gond, hogy a gyárban nem az összes, alapvetően a csúcstechnológiához kapcsolódó alkatrészt állítják majd elő, hanem lesz olyan, amit kínai importból fognak megoldani. Ez elsősorban nyilvánvalóan az akkumulátorokra vonatkozik, vagyis

bár a zöldenergia-tároló rendszerek gyártási kapacitása kapcsán Magyarország európai szinten is már-már verhetetlen, Brüsszel azt kéri számon, hogy a BYD miért nem hozza Magyarországra az akkugyártási technológiáját is.

Az Európai Bizottságnak eddig nem volt problémája az import helyett a helyi gyártást fontolgató kínai vállalatok ellen, most azonban (a magyarországi termelés kapcsán) elővette a „hozzáadott érték hiánya” kártyát. Az EU kereskedelmi főigazgatója, Sabine Weyand szerint a technológiai transzfer nélküli beruházások immár egyáltalán nem érdeklik az uniót, vagyis Magyarország legnagyobb külföldi tőkét megmozgató beruházására úgy tekintenek, mint szimpla összeszerelő üzemre, amelynek uniós szempontból nincs különösebb hozzáadott gazdasági értéke. Hozzátette: az Európai Bizottságnak „vannak eszközei” ennek megváltoztatására.

Az egyik és gyakorlatilag az egyetlen ilyen eszköz, amit az EB eddig fel tudott mutatni, a szubvencióellenes vizsgálat, valamint az annak lezárását követő büntetés. A BYD esetében (amennyiben „bebizonyosodik”, hogy Kína versenyellenesen állami támogatásban részesítette a beruházást), Brüsszel kényszerítheti a vállalatot egyes eszközei eladására, a gyártói kapacitás drasztikus csökkentésére, az állami támogatás visszautalására – és természetesen egy nagy összegű, az Európai Unió előírásainak be nem tartása miatt kirótt büntetés kifizetésére.

Veszélyes precedens

Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere szerint a kormány minden esetben, így a BYD-beruházásnál is alaposan tanulmányozta az állami támogatási hátteret, így nem tart a brüsszeli büntetéstől. Mint mondta, semmi meglepő nincs az Európai Bizottság újabb támadásában, Magyarország ugyanis minden nagyobb befektetési projekt kapcsán „azonnal megjelenik a Bizottság radarján”, vagyis ez esetben is csak a szokásos kormányellenes akcióról van szó Brüsszel részéről.

Kérdés azonban, hogy azon kínai vállalatok, amelyek az elmúlt években kidolgozott stratégia alapján immár a külföldi piacokon kívánnak terjeszkedni, miként élik meg a BYD ellen indított újabb brüsszeli támadást. A világ legnagyobbja a magyarországi gyár mellett egy törökországit is tervez (a kelet–nyugati kereskedelmi útvonal szempontjából is kiváló választás, de nem elhanyagolható tény az sem, hogy Törökország nem EU-s tagállam, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve ez pedig még előnyt is jelenthet a kínaiaknak), de bejelentette egy harmadik európai üzem tervét is, amelynek még nem döntötte el a végleges helyét. De nem csak a BYD gondolkodik európai gyártásban: a Chery például vegyesvállalatban már gyárt Spanyolországban, a Geely pedig Lengyelországot szemelte ki elsődleges európai helyszínnek.

A kérdés inkább az, hogy a BYD elleni brüsszeli támadás elszigetelt eset lesz-e, vagy egy folyamat kezdete, amelynek során az Európai Bizottság valóban a technológiatranszferre akarja rákényszeríteni a kínai vállalatokat, és

a folyamatos vegzálás mennyire lohasztja majd le a befektetői kedvet Pekingben.

A BYD technológiája jelenleg a világ legjobbja, a Teslát is maga mögé utasítva. Ahogyan a mexikói gyártás engedélyének a leállítása mutatja, pusztán a vámok elkerülése miatt nem biztos, hogy tálcán akarják majd felkínálni az Európai Uniónak – főleg úgy, hogy erre büntetésekkel akarják rákényszeríteni.

***

Kapcsolódó:

Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök a BYD-autógyárban, a dél-kínai Sencsenben 2023. október 19-én. Balra Vang Csuan-fu, a BYD alapító elnöke.

(Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.