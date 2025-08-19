Ft
08. 19.
kedd
NATO Donald Trump Európai Unió

Még jó, hogy Trump nem zavarta el őket gyufáért...

2025. augusztus 19. 16:54

Emberek! Itt tart ma Európa!

2025. augusztus 19. 16:54

Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Még jó, hogy Trump nem zavarta el őket gyufáért... Emberek! Itt tart ma Európa! Ezek az Unió és a NATO vezetői. Nem mondom: rendesen megdolgoztak érte, hogy Trump felmossa velük a padlót. 

1. Melonit kivéve nyíltan a demokratáknak drukkoltak, végig mocskolva Trumpot. 

2. Folyamatosan fűtötték a háborús kazánt, egyfolytában arról hazudozva, hogy Ukrajna háborúja az EU, azaz a mi háborúnk is, és hogy Putyin el akarja foglalni Európát. (Miközben Ukrajnával sem boldogul...) 

3. Számolatlanul küldték az EU – mindannyiunk – pénzét és fegyverarzenálját egy olyan ország csataterére, amely nem is uniós tag. Mégis milyen felhatalmazással? 

4. Soha, egyetlen egyszer sem voltak hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni az orosz elnökkel a béke érdekében, Orbán Viktort pedig évek óta  pocskondiázzák – Magyarországot a szégyenpadra ültetve – csak azért, mert három és fél éve konzekvensen a békéért lobbizik a világ vezetőinél. 

És most, amikor Trump a Putyinnal való találkozó után Zelenszkijt Washingtonba hívta, Ursula néni és a sleppje érezve, hogy mindenből kihagyták őket, hívatlanul – csak az ukrán elnök kísérőiként – juthattak el a Fehér Házba... Még nézni is kellemetlen. A diplomáciában – mint tudjuk – minden apró gesztusnak jelentősége van. Hát még a nem annyira aprócskáknak. Úgy kezdődött, hogy az Európai Bizottság elnökét, a német kancellárt, a francia elnököt és a többieket nem az USA elnöke, hanem egy »helyettes kávéfőző« fogadta a Fehér Ház bejáratánál. Kínos. Később pedig az Ovális irodában Trump az íróasztala mögött ülve oktatta őket. (Trump nem véletlenül osztotta meg éppen ezt a fotót a közösségi médiafelületein.) Ki mit érdemel, ugye... A szomorú csak az, hogy mi mindannyian – európai polgárok – ezeknél sokkal különb vezetőket érdemelnénk”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Gubbio
2025. augusztus 19. 18:57
Háborút Koldulók Koalíciója. VERY PATHETIC!
llnnhegyi
2025. augusztus 19. 18:53
Zelenskynek kampó . Felőlem lehet orosz önálló tartomány is, Ukrajna keleti felében. Ukrajna államisága mellett. Szumi-Odessza határvonal! A térképen mutatott teljes vörös terület.
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 19. 18:48 Szerkesztve
Macron kétszer is kézzel ellökte Ursulát. Egyszer a falhoz, egyszer a helyéről! Ki kerüljön Trump baljára? Amikor felsorakoztak bemutatáskor a sajtó előtt. Macron abszolút utálja a nőket!! Barna bőrű fiatal srácokat kedveli. Csak a hülye nem látja. Banyatikus kinézetű a felesége, azért ilyent választott.
kalyibagaliba
2025. augusztus 19. 18:24
Csupán a "privát" befektetéseiket próbálják menteni. Putyin kapja meg a területeket, amikre épül a konfliktus, Trumppal meg szépen kibányásszák. Ez lesz a vége.
