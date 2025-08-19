„Még jó, hogy Trump nem zavarta el őket gyufáért... Emberek! Itt tart ma Európa! Ezek az Unió és a NATO vezetői. Nem mondom: rendesen megdolgoztak érte, hogy Trump felmossa velük a padlót.

1. Melonit kivéve nyíltan a demokratáknak drukkoltak, végig mocskolva Trumpot.

2. Folyamatosan fűtötték a háborús kazánt, egyfolytában arról hazudozva, hogy Ukrajna háborúja az EU, azaz a mi háborúnk is, és hogy Putyin el akarja foglalni Európát. (Miközben Ukrajnával sem boldogul...)

3. Számolatlanul küldték az EU – mindannyiunk – pénzét és fegyverarzenálját egy olyan ország csataterére, amely nem is uniós tag. Mégis milyen felhatalmazással?

4. Soha, egyetlen egyszer sem voltak hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni az orosz elnökkel a béke érdekében, Orbán Viktort pedig évek óta pocskondiázzák – Magyarországot a szégyenpadra ültetve – csak azért, mert három és fél éve konzekvensen a békéért lobbizik a világ vezetőinél.

És most, amikor Trump a Putyinnal való találkozó után Zelenszkijt Washingtonba hívta, Ursula néni és a sleppje érezve, hogy mindenből kihagyták őket, hívatlanul – csak az ukrán elnök kísérőiként – juthattak el a Fehér Házba... Még nézni is kellemetlen. A diplomáciában – mint tudjuk – minden apró gesztusnak jelentősége van. Hát még a nem annyira aprócskáknak. Úgy kezdődött, hogy az Európai Bizottság elnökét, a német kancellárt, a francia elnököt és a többieket nem az USA elnöke, hanem egy »helyettes kávéfőző« fogadta a Fehér Ház bejáratánál. Kínos. Később pedig az Ovális irodában Trump az íróasztala mögött ülve oktatta őket. (Trump nem véletlenül osztotta meg éppen ezt a fotót a közösségi médiafelületein.) Ki mit érdemel, ugye... A szomorú csak az, hogy mi mindannyian – európai polgárok – ezeknél sokkal különb vezetőket érdemelnénk”

