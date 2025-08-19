Ft
08. 19.
kedd
Donald Trump szavazás rendelet

Belenyúlna Trump a választási rendszerbe, nem is véletlenül

2025. augusztus 19. 14:47

„Mozgalmat fogok indítani” – jelentette be az amerikai elnök.

2025. augusztus 19. 14:47
null

Donald Trump ismét ostorozta a levélszavazás gyakorlatát, és jelezte, hogy a jövő évi félidős választások előtt változtatni fog a hagyományosan az államokra bízott szabályokon – számolt be a Wall Street Journal. 

„Mozgalmat fogok indítani a levélszavazás eltörléséért” 

– írta Trump hétfőn a közösségi oldalán. „Az államok csupán a szövetségi kormány „ügynökei” a szavazatok számlálásában és összesítésében. Azt kell tenniük, amit a szövetségi kormány, az Egyesült Államok elnöke által képviselve mond nekik.”

Trump ígéretet tett, hogy aláír egy elnöki rendeletet, amely segít tisztán tartani a 2026-os félidős választásokat.

Márciusban Trump aláírt egy rendeletet, amelynek célja az amerikai választások lebonyolításának átalakítása azáltal, hogy szigorítja a választói regisztrációt és megtiltja a választási nap után beérkezett távolléti vagy postai szavazatok megszámolását.

Trump hétfőn, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott sajtótájékoztatón ismételten kifejezte azon szándékát, hogy megszünteti a levélszavazást és közölte: az ügyvédek már dolgoznak a rendelet tervezetén. 

A hétfői bejegyzésében azt is írta, hogy szeretné, ha az ország megszabadulna a szavazógépektől, amelyeket pontatlannak és drágának tart.

Nyitókép: Yasin Ozturk / ANADOLU / Anadolu via AFP

canadian-deplorable
2025. augusztus 19. 16:12
A Demokrata párt teljesen nyíltan csal a választásokon. Az amerikai választási rendszer közröhej. Remélem Trump-nak sikerül megreformálni, mert így ahogy van nagyon rossz. A levél szavazatokat abszolút 100%-ig be kell szüntetni, mert csalás az egész. Mindig olyan helyeken "találnak" új levél szavazatokat, ahol a Demokraták lecsúsztak, és érdekes módon minden új levélszavazat Demokrata. Ami sok az sok.
catalina11
2025. augusztus 19. 16:04
Ha jól emlékszem a választások gépi lebonyolítását végző Dominium? nevű maffia vezteője a választások után a Sorosbirodalomhoz távozott.
Treeoflife
2025. augusztus 19. 16:04
Éppen ideje - mielőtt megismétlik a demokraták az előző mutatványukat.
Gubbio
2025. augusztus 19. 15:35 Szerkesztve
Végre levonta a tanulságot a demokraták által ellopott választási "vereségből". Az elektronikus szavazás egy hatalmas umbulda, ezt a számítógépes szakemberek tudják a legjobban. Brazíliában is számítógépes szavzással nyert (?) a baloldal 2022-ben. A baloldalo LEgfelsőbb Bíróság foggal-körömmel védte és "szavatolta" a voksok "biztonságát". Valaki megnyomja a gépen az "A" gombot, és a másik oldalon a "B" jön ki.
