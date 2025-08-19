Belenyúlna Trump a választási rendszerbe, nem is véletlenül

Donald Trump ismét ostorozta a levélszavazás gyakorlatát, és jelezte, hogy a jövő évi félidős választások előtt változtatni fog a hagyományosan az államokra bízott szabályokon – számolt be a Wall Street Journal.

„Mozgalmat fogok indítani a levélszavazás eltörléséért”

– írta Trump hétfőn a közösségi oldalán. „Az államok csupán a szövetségi kormány „ügynökei” a szavazatok számlálásában és összesítésében. Azt kell tenniük, amit a szövetségi kormány, az Egyesült Államok elnöke által képviselve mond nekik.”

Trump ígéretet tett, hogy aláír egy elnöki rendeletet, amely segít tisztán tartani a 2026-os félidős választásokat.

Márciusban Trump aláírt egy rendeletet, amelynek célja az amerikai választások lebonyolításának átalakítása azáltal, hogy szigorítja a választói regisztrációt és megtiltja a választási nap után beérkezett távolléti vagy postai szavazatok megszámolását.

Trump hétfőn, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott sajtótájékoztatón ismételten kifejezte azon szándékát, hogy megszünteti a levélszavazást és közölte: az ügyvédek már dolgoznak a rendelet tervezetén.

A hétfői bejegyzésében azt is írta, hogy szeretné, ha az ország megszabadulna a szavazógépektől, amelyeket pontatlannak és drágának tart.

Nyitókép: Yasin Ozturk / ANADOLU / Anadolu via AFP