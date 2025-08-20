Lezuhant egy orosz drón Lengyelországban – lengyelek szerint provokáció volt

Orosz drón zuhant le egy kelet-lengyelországi mezőn, az első vizsgálati eredmények szerint – közölték lengyel tisztviselők szerdán – írja a Reuters.

A lengyel védelmi miniszter provokációnak minősítette az esetet.

A drón éjszaka csapódott be és égette meg egy kukoricaföld egy részét Osiny faluban, a keleti Lublin tartományban, alig több mint 100 km-re az ukrán határtól és körülbelül 90 km-re Fehéroroszországtól.

Pawel Wronski külügyminisztériumi szóvivő a Reutersnek elmondta, hogy az eddigi megállapítások és egyes szakértők szerint az Irán által fejlesztett Shahed drón orosz változata volt érintett a legutóbbi incidensben.

Dariusz Malinowski tábornok szerint a drón úgy tűnik, hogy önmegsemmisítésre tervezett csali volt. Elmondta, hogy kínai motorral volt felszerelve.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes, aki egyben védelmi miniszter is, szerint az incidens hasonlóságot mutat azokkal az esetekkel, amikor orosz drónok repültek be Litvániába és Romániába, és összefüggésbe hozható az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítésekkel.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: JOSE COLON / ANADOLU / Anadolu via AFP