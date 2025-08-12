Itt van minden, amit tudni kell az elhalasztott Amerika–Kína vámháborúról

Az Egyesült Államok és Kína újabb 90 napra felfüggesztette a kölcsönös vámemeléseket, ezzel elkerülve, hogy a világ két legnagyobb gazdasága között ismét csúcsra járjanak a kereskedelmi feszültségek – adta hírül a CNN.

A döntést Donald Trump amerikai elnök augusztus 11-én írta alá,

percekkel azelőtt, hogy az amerikai vámok 30-ról 54 százalékra, a kínaiak pedig 10-ről 34 százalékra emelkedtek volna.

Az intézkedésről szóló közös amerikai-kínai közlemény szerint a lépés a múlt hónapban Svédországban folytatott kétoldalú tárgyalások eredménye.

Bár kínai források már akkor megállapodásról beszéltek, az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, Jamieson Greer leszögezték: