Itt van minden, amit tudni kell az elhalasztott Amerika–Kína vámháborúról

Hamarosan megkötheti a várva várt megállapodást legnagyobb ellenfelével Trump?
Lezárulhat a vámháborúk eddigi legkeményebb csatája.
Mutatjuk, mi állhat a békülékenyebb hangnem mögött.
Az Egyesült Államok és Kína újabb 90 napra felfüggesztette a kölcsönös vámemeléseket, ezzel elkerülve, hogy a világ két legnagyobb gazdasága között ismét csúcsra járjanak a kereskedelmi feszültségek – adta hírül a CNN.
A döntést Donald Trump amerikai elnök augusztus 11-én írta alá,
percekkel azelőtt, hogy az amerikai vámok 30-ról 54 százalékra, a kínaiak pedig 10-ről 34 százalékra emelkedtek volna.
Az intézkedésről szóló közös amerikai-kínai közlemény szerint a lépés a múlt hónapban Svédországban folytatott kétoldalú tárgyalások eredménye.
Bár kínai források már akkor megállapodásról beszéltek, az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, Jamieson Greer leszögezték:
semmi nem végleges Trump jóváhagyása nélkül.
Majd meglátjuk, mi lesz. Nagyon jó a kapcsolatom Hszi elnökkel”
– mondta Trump hétfőn, később hozzátéve:
Nagyon jól kijövünk Kínával.”
A haladék ellenére több súlyos vita is nyitva maradt. Washington továbbra is nyomást gyakorol Pekingre, hogy
állítsa le az orosz olajvásárlásokat, ellenkező esetben akár 500 százalékos vámok jöhetnek.
Bessent aggodalmát fejezte ki Kína
A volt amerikai kereskedelmi tárgyaló, Wendy Cutler szerint az elmúlt hetekben
az adminisztráció egyértelműen békülékenyebb Kínával”.
Ez szerinte részben egy Trump–Hszi találkozó előkészítését szolgálja. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha Kína engedne az orosz olaj ügyében, azt „csendben és fokozatosan” tenné, nem látványos bejelentéssel.
