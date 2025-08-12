Ft
08. 12.
kedd
Kína vámháború Donald Trump Hszi Csin-ping Egyesült Államok

Itt van minden, amit tudni kell az elhalasztott Amerika–Kína vámháborúról

2025. augusztus 12. 10:22

Mutatjuk, mi állhat a békülékenyebb hangnem mögött.

2025. augusztus 12. 10:22
null

Az Egyesült Államok és Kína újabb 90 napra felfüggesztette a kölcsönös vámemeléseket, ezzel elkerülve, hogy a világ két legnagyobb gazdasága között ismét csúcsra járjanak a kereskedelmi feszültségek – adta hírül a CNN.

A döntést Donald Trump amerikai elnök augusztus 11-én írta alá,

percekkel azelőtt, hogy az amerikai vámok 30-ról 54 százalékra, a kínaiak pedig 10-ről 34 százalékra emelkedtek volna.

Az intézkedésről szóló közös amerikai-kínai közlemény szerint a lépés a múlt hónapban Svédországban folytatott kétoldalú tárgyalások eredménye.

Bár kínai források már akkor megállapodásról beszéltek, az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, Jamieson Greer leszögezték:

semmi nem végleges Trump jóváhagyása nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Majd meglátjuk, mi lesz. Nagyon jó a kapcsolatom Hszi elnökkel”

– mondta Trump hétfőn, később hozzátéve:

Nagyon jól kijövünk Kínával.”

A haladék ellenére több súlyos vita is nyitva maradt. Washington továbbra is nyomást gyakorol Pekingre, hogy

állítsa le az orosz olajvásárlásokat, ellenkező esetben akár 500 százalékos vámok jöhetnek.

Bessent aggodalmát fejezte ki Kína

  • Oroszországba irányuló, több mint 15 milliárd dollár értékű, kettős felhasználású technológiai exportja, valamint
  • az iráni olaj behozatala miatt.
  • Továbbá gondot okoz a ritkaföldfém-mágnesek exportja, illetve
  • a TikTok amerikai tulajdonba adásának követelése is.

A volt amerikai kereskedelmi tárgyaló, Wendy Cutler szerint az elmúlt hetekben

az adminisztráció egyértelműen békülékenyebb Kínával”.

Ez szerinte részben egy Trump–Hszi találkozó előkészítését szolgálja. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha Kína engedne az orosz olaj ügyében, azt „csendben és fokozatosan” tenné, nem látványos bejelentéssel.

***

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU, Ludovic MARIN / AFP

pipa89
•••
2025. augusztus 12. 10:53
Ugye, ugye... Orbán Viktor nem véletlenül mondta Trumpnak, hogy a háborút az oroszok, a kereskedelmet Kína nyeri. Jó, ha végre a Brüsszelben tenyésző szupertőkések, és fizetett bürokratái is figyelembe veszik, amit mond, mert neki mindig igaza lesz. Ezt már Trump is látja.
Mich99
2025. augusztus 12. 10:39
Trumpli Amerikájában óránként változnak a vámok. A kérdés csak az, hogy hogy bírják ezt az amerikai vállalatok.
