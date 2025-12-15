Magyar Pétert már a gagyiboltban is leárazták, kifutó tétel lett

„A hétvégén ismét bizonyosságot nyert, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak vége van. A DKP ezen a héten Mohácson tartotta a háborúellenes nagygyűlését. Csodálatos, felemelő volt a hangulat, profi a szervezés, és mint mindig, most is telt ház előtt tartott pódiumbeszélgetést a miniszterelnök.

Orbán Viktor ezúttal is nagyon izgalmas dolgokról beszélt, magával ragadta a közönséget. Újdonság volt az elmúlt hetek rendezvényeihez képest, hogy ezúttal nem szervezett rá az eseményre Magyar Péter, aki szolgai módon majmolva eddig mindig a miniszterelnököt, ugyanoda szervezte a szánalmas tüntetéseit. Inába szállt a bátorsága, Mohácsra már nem jött el, mert csak leégette volna magát.