vasárnap
John Cena visszavonulás videó WWE pankráció Egyesült Államok

Amerika sírt az éjjel – visszavonult milliók példaképe, a gyerekek hőse (VIDEÓ)

2025. december 14. 16:35

Lezárult egy korszak. John Cena az éjjel visszavonult.

2025. december 14. 16:35
null

Az Egyesült Államokban magyar idő szerint vasárnap éjjel hivatalosan is visszavonult a valaha élt egyik legnagyobb pankrátornak tartott, a színészként és rapperként is ismert 48 éves John Cena.

Sokan sírtak az éjjel – John Cenát többet nem látjuk küzdeni a ringben
Sokan sírtak az éjjel – John Cenát többet nem látjuk küzdeni a ringben (Fotó: Punit Paranjpe/AFP)

Előzetesen tudni lehetett, hogy a WWE legendája utoljára ringbe, és ezzel Washingtonban lezárja 23 éves pankrátori karrierjét. Ahogyan a Rope Break Inside - WWE Hírek nevű Facebook-oldal írja:

„Nemcsak egy birkózótól búcsúzunk, hanem egy korszaktól. Egy olyan embertől, aki megtanította, mit jelent soha nem feladni, akkor sem, amikor a tömeg ellened van, és akkor sem, amikor a tested már mást mond.

A »Hustle. Loyalty. Respect.« nem csupán szavak voltak – te példát mutattál velük. Generációk nőttek fel rajtad, a meccseiden, a mondataidon, a küzdeni akarásodon. Voltál hős, voltál megosztó, de mindig őszinte és mindig hiteles.

Minden Attitude Adjustment, minden Five Knuckle Shuffle, minden belépő egy darabot hagyott maga után a rajongók szívében. A ringben legendává váltál, azon kívül pedig emberré, akire fel lehet nézni” – olvasható a posztban, amely hozzátette:

A neved nem halványul el, a hatásod nem múlik el, az örökséged időtlen.”

John Cena az éjjel vereséggel vonult vissza

Cena – aki karrierje során összesen 26 bajnoki cím tulajdonosa volt – a búcsúturnéja utolsó állomsásán, az utolsó, Gunther elleni mérkőzésén kikapott, hozzá nem jellemző módon feladta, lekopogta a meccset. Mindezt egy kis mosollyal az arcán tette, megnyugvással, hogy ennyi volt, itt az ideje átadni a stafétabotot. Cena a birkózókra jellemző módon a cipőjét levette, és a ring közepén hagyta, ezzel szimbolikusan is jelezve a visszavonulását.

Öröm volt titeket szolgálni az évek alatt. Köszönöm!”

– búcsúzott Cena, aki innentől a filmes karrierjére fókuszál.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Fayez Nureldine/AFP, archív

 

