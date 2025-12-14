Amerika sírt az éjjel – visszavonult milliók példaképe, a gyerekek hőse (VIDEÓ)

A »Hustle. Loyalty. Respect.« nem csupán szavak voltak – te példát mutattál velük. Generációk nőttek fel rajtad, a meccseiden, a mondataidon, a küzdeni akarásodon. Voltál hős, voltál megosztó, de mindig őszinte és mindig hiteles.

Minden Attitude Adjustment, minden Five Knuckle Shuffle, minden belépő egy darabot hagyott maga után a rajongók szívében. A ringben legendává váltál, azon kívül pedig emberré, akire fel lehet nézni” – olvasható a posztban, amely hozzátette:

A neved nem halványul el, a hatásod nem múlik el, az örökséged időtlen.”

John Cena az éjjel vereséggel vonult vissza

Cena – aki karrierje során összesen 26 bajnoki cím tulajdonosa volt – a búcsúturnéja utolsó állomsásán, az utolsó, Gunther elleni mérkőzésén kikapott, hozzá nem jellemző módon feladta, lekopogta a meccset. Mindezt egy kis mosollyal az arcán tette, megnyugvással, hogy ennyi volt, itt az ideje átadni a stafétabotot. Cena a birkózókra jellemző módon a cipőjét levette, és a ring közepén hagyta, ezzel szimbolikusan is jelezve a visszavonulását.