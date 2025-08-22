Ft
08. 22.
péntek
Sokkoló hírt közölt Hulk Hogan özvegye: kiderítették, mi miatt halhatott meg a legendás pankrátor

2025. augusztus 22. 13:57

Hulk Hogan július 24-én, 71 éves korában hunyt el floridai otthonában.

2025. augusztus 22. 13:57
null

Lehetséges, hogy orvosi műhiba áll Hulk Hogan, a legendás amerikai pankrátor halála hátterében – nyilatkozta özvegye csütörtökön a TMZ Sportsnak. Sky Hogan elmondta, hogy férje korábban egy műtéten esett át, amely során megsérült a frenikus idege, 

amely a légzés szabályozásáért felel a rekeszizom segítségével.

A rendőrség megkezdte a haláleset kivizsgálását, és több tanút is meghallgatott az ügy tisztázása érdekében.

Mint ismert, Hogan július 24-én, 71 éves korában hunyt el floridai otthonában. A hivatalos közlemény szerint akut miokardiális infarktus, azaz szívroham okozta a halálát. A sztár korábbi egészségi állapota azonban több szív- és vérképzőszervi problémát is magában foglalt, köztük pitvarfibrillációt (AFib) és krónikus limfoid leukémiát (CLL), ami miatt korábban aggályok merültek fel egészségi állapotát illetően.

A vizsgálat különleges jellege miatt a hatóságok több tanút hallgattak meg, és különböző egészségügyi szolgáltatóktól kérték be a releváns orvosi dokumentációt. Özvegye elmondta, hogy a boncolás már megtörtént, azonban az eredményeket nem hozták nyilvánosságra, és a hamvasztást még nem végezték el.

Hulk Hogan halálhíre világszerte megrázta a rajongókat és a showbiznisz sztárjait, többek között Donald Trump és Sylvester Stallone is részvétét fejezte ki. Özvegye megtörten búcsúzott párjától, miközben a vizsgálat további részletei még folyamatban vannak.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

