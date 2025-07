Goodbye, Brother! – elcsendesült a ring

Mint megírtuk, 71 éves korában elhunyt Hulk Hogan, született Terry Gene Bollea, minden idők egyik legismertebb pankrátora, aki nemcsak a szorítóban, hanem a filmvásznon és a popkultúrában is legendává vált.

A floridai születésű Hogan a '80-as és '90-es évek pankrációjának legmeghatározóbb figurája volt, akinek neve összeforrt a World Wrestling Federation (WWF, ma WWE) globális sikereivel.

Hogan, a pankrátor

Hogan zeneszerető fiatalemberként indult – basszusgitározott különféle bandákban – mielőtt a pankráció felé fordult volna. Karrierje a '70-es évek végén kezdődött, de az igazi áttörést Vince McMahon promóciója, a WWF hozta meg számára. A Hulkamania robbanása a '80-as évek közepén forradalmasította a sport-szórakoztatás műfaját.

Hogan a klasszikus amerikai hős archetípusa lett – szőke haj, feszülő izomzat, sárga trikó, piros fejpánt, és a közönség felé intézett legendás kérdése:

Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”

Hulk Hogan a WrestleMania első nagy sztárja volt, több alkalommal nyert világbajnoki címet, és ikonikus meccseket vívott olyan ellenfelekkel, mint André the Giant, Randy Savage vagy The Ultimate Warrior. Később, a World Championship Wrestling (WCW) színeiben, a '90-es évek közepén újra feltalálta magát a heel karakterként, amikor megalapította a New World Order (nWo) formációt – ezzel ismét a figyelem középpontjába került.

Hogan a filmvásznon

Hogan nemcsak a ringben, hanem a filmvásznon is szerencsét próbált. Noha filmszínészi karrierje sosem ért el Oscar-díjas magasságokat, filmjei – például a Suburban Commando, a Mr. Nanny vagy a Thunder in Paradise sorozat –

mára a '90-es évek nosztalgikus popkultúrjának kincseivé váltak.

Emellett a rajzfilmek, videojátékok és képregények világában is jelen volt a karaktere – a Hulk Hogan név egybeforrt az amerikai tömegkultúrával.

A 2000-es években azonban több botrány is beárnyékolta megítélését. 2005-ben valóságshow-t indított Hogan Knows Best címmel, amely családi életét mutatta be, de hamar személyes és jogi problémákba torkollott. Később, egy 2015-ös rasszista megnyilvánulása miatt a WWE hivatalosan megszakította vele a kapcsolatot,

ám évekkel később visszafogadták a Hírességek Csarnokába.

Az ügy onnan indult, hogy Hogan beperelte a Gawkert, mert az oldal kirakta a szexvideójának egy részletét 2012-ben. A pankrátor százmillió dollárt követel a médiabirodalmtól, és a kiszivárgott a vádirat egy részletéből kiderült, hogy a szexvideón Hogan arról cseveg, hogy egy kicsit rasszista, és nem szereti a feketéket. A felvétel szerint Hogan azon háborgott, hogy a lánya egy fekete milliomossal került üzleti kapcsolatba, annak fiával pedig talán viszonya van.

Hogan, a megosztó

Tény és való, hogy Hogan politikailag is megosztó személyiség volt: köztudott róla, hogy nyíltan támogatta Donald Trumpot, akivel korábban a WrestleMania keretében is szerepelt,

és aki előszeretettel használta Hogan nevét kampányrendezvényein,

és ez természetesen nem nyerte el mindenkinek a tetszését.