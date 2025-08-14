Kiderült, mik a Kreml várakozásai a Putyin-Trump találkozót illetően

Várhatóan semmilyen dokumentumot nem írnak alá az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó után – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.

Nem, erre nem számítunk, semmi sem készült, és aligha lehetséges, hogy bármilyen dokumentum is létrejöjjön”

– válaszolta a sajtó érdeklődésére a szóvivő.

Lavrov azt is hozzátette, hogy nem lenne helyénvaló „megpróbálni megjósolni az eredményeket”. „Tekintettel arra, hogy közös sajtótájékoztató lesz, az elnök természetesen felvázolja majd a lehetséges megállapodások és egyetértések körét” – idézte az Interfax.

Nyitóképen Dimitrij Peszkov. Fotó: Sergey Guneev / Sputnik / AFP