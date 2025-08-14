Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kreml (Moszkva) hírügynökség elnök Donald Trump Vlagyimir Putyin Dmitrij Peszkov találkozó

Kiderült, mik a Kreml várakozásai a Putyin-Trump találkozót illetően

2025. augusztus 14. 20:45

A Kreml szóvivője szerint „nem lenne helyénvaló megpróbálni megjósolni az eredményeket”.

2025. augusztus 14. 20:45
null

Várhatóan semmilyen dokumentumot nem írnak alá az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó után – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.

Nem, erre nem számítunk, semmi sem készült, és aligha lehetséges, hogy bármilyen dokumentum is létrejöjjön”

– válaszolta a sajtó érdeklődésére a szóvivő.

Lavrov azt is hozzátette, hogy nem lenne helyénvaló „megpróbálni megjósolni az eredményeket”. „Tekintettel arra, hogy közös sajtótájékoztató lesz, az elnök természetesen felvázolja majd a lehetséges megállapodások és egyetértések körét” – idézte az Interfax.

Nyitóképen Dimitrij Peszkov. Fotó: Sergey Guneev / Sputnik / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!