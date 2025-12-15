Ft
schiffer andrás von der leyen európai unió orosz vagyon eu ukrajna

Ez Von der Leyenék álszentségének bizonyítványa: a progresszív liberálisok tehetik tönkre Európa demokráciáját

2025. december 15. 15:43

Schiffer András figyelmeztetett, hogy az orosz vagyon kisajátítása veszélyes precedenst teremthet.

2025. december 15. 15:43
null

Az Európai Unió az ukrajnai háború kitörése óta mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyont fagyasztott be, amelynek túlnyomó részét a belgiumi székhelyű Euroclear kezeli. Az elmúlt napokban az EU olyan jogi mechanizmust fogadott el, amely lehetővé teszi a befagyasztott orosz vagyon határozatlan idejű zárolását, valamint a vagyon hozamának – sőt, akár magának a tőkének – Ukrajna támogatására történő felhasználását, kölcsön formájában.

A kérdésről Schiffer András ügyvéd is beszélt a Közelkép című műsor múlt heti adásában.

Véleménye szerint Európa számára nem elsősorban a területi kérdések jelentik a fő problémát, hanem az, hogy hozzáférjen az orosz állami vagyonhoz. Schiffer úgy fogalmazott: amennyiben sikerül ezeket az összegeket mozgósítani a fegyverkezési és háborús finanszírozási célokra, az európai politikai elit elkerülheti azt, hogy mindezek költségeivel közvetlenül szembesítse a választópolgárokat.

Az ügyvéd arra is figyelmeztetett, hogy az orosz vagyon kisajátítása veszélyes precedenst teremthet.

Felvetése szerint jogosan merülhet fel a kérdés India, Kína vagy a BRICS-országok részéről, hogy mennyire tekinthető biztonságosnak az Európai Unióban elhelyezett vagyonuk, ha politikai döntések alapján ilyen mértékű beavatkozás válhat elfogadottá.

Schiffer András szerint mindez hosszú távon aláássa a liberális demokrácia alapelveit, különösen a tulajdonhoz való jogot, a választás szabadságát és a szólásszabadságot.

Meglátása szerint paradox módon éppen azok járulhatnak hozzá ezek lebontásához, akik magukat a progresszív és liberális értékek legfőbb védelmezőiként határozzák meg.

Az Európai Tanács december 18-án dönt a jóvátételi hitel végleges részleteiről, valamint a még nyitott vitás kérdésekről, amelyek az orosz vagyon jövőbeni sorsát érintik.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

Kerezs
2025. december 15. 17:16
Remélem megcsinálják, aztán a pénzügyi világ talán helyre teszi őket.
pollip
2025. december 15. 16:20
Mindenki menekítse ki a pénzét Európából, aki itt tartja bármelyik bankban! Az a biztos, hogy semmi nem biztos!
trokadero
2025. december 15. 16:19
Az aktuális ,"nürnbergi per " tárgyalásán,a kis koboldot ,előszeretettel puszilgató nyanyának az első sorban a helye.
nyugalom
2025. december 15. 16:14
Mikor kerülnek bírosag elé ezek az aljasok? Persze nem az európai elé! Nemzetközit!
