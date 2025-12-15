Ez Von der Leyenék álszentségének bizonyítványa: a progresszív liberálisok tehetik tönkre Európa demokráciáját

Az ügyvéd arra is figyelmeztetett, hogy az orosz vagyon kisajátítása veszélyes precedenst teremthet.

Felvetése szerint jogosan merülhet fel a kérdés India, Kína vagy a BRICS-országok részéről, hogy mennyire tekinthető biztonságosnak az Európai Unióban elhelyezett vagyonuk, ha politikai döntések alapján ilyen mértékű beavatkozás válhat elfogadottá.

Schiffer András szerint mindez hosszú távon aláássa a liberális demokrácia alapelveit, különösen a tulajdonhoz való jogot, a választás szabadságát és a szólásszabadságot.

Meglátása szerint paradox módon éppen azok járulhatnak hozzá ezek lebontásához, akik magukat a progresszív és liberális értékek legfőbb védelmezőiként határozzák meg.

Az Európai Tanács december 18-án dönt a jóvátételi hitel végleges részleteiről, valamint a még nyitott vitás kérdésekről, amelyek az orosz vagyon jövőbeni sorsát érintik.