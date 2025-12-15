Kikeltek magukból az ukránok: Zelenszkij rossz fát tett a tűzre – nagy felháborodást váltottak ki az elnök intézkedései

A KIIS ügyvezető igazgatója, Anton Hruseckij szerint a közvélemény az elmúlt hónapokban lényegében nem változott, annak ellenére sem, hogy Washington fokozza a nyomást Kijevre.

A kutatásból az is kiderült, hogy az ukránok 63 százaléka kész folytatni a harcokat, és mindössze 9 százalék számít arra, hogy a háború 2026 elejéig véget érhet.