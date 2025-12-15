Ft
zelenszkij felmérés béketerv orosz-ukrán háború egyesült államok kijev

Kikeltek magukból az ukránok: Zelenszkij rossz fát tett a tűzre – nagy felháborodást váltottak ki az elnök intézkedései

2025. december 15. 15:19

Egy friss felmérés szerint az ukránok háromnegyede elutasítja azokat a béketerveket, amelyek szerintük súlyos engedményekkel járnának Oroszország javára.

2025. december 15. 15:19
null

Az ukrán lakosság közel háromnegyede elutasítja, hogy országa jelentős engedményeket tegyen Oroszországnak egy esetleges békemegállapodás részeként – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) friss felméréséből.

Az eredmények komoly kihívást jelentenek Volodimir Zelenszkij elnök számára, miközben az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre a háború lezárása érdekében – fogalmazott a Reuters.

A kutatás szerint az ukránok 72 százaléka elfogadhatónak tartana egy olyan megállapodást, amely befagyasztja a jelenlegi frontvonalakat, és korlátozott kompromisszumokat tartalmaz.

Ugyanakkor a válaszadók 75 százaléka „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte azokat a béketerveket, amelyek területátadással vagy az ukrán hadsereg létszámának korlátozásával járnának egyértelmű, jogilag kötelező biztonsági garanciák nélkül.

A KIIS ügyvezető igazgatója, Anton Hruseckij szerint a közvélemény az elmúlt hónapokban lényegében nem változott, annak ellenére sem, hogy Washington fokozza a nyomást Kijevre.

A kutatásból az is kiderült, hogy az ukránok 63 százaléka kész folytatni a harcokat, és mindössze 9 százalék számít arra, hogy a háború 2026 elejéig véget érhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Donald Trump amerikai elnök gyors békekötést sürget, valamint választásokat is szorgalmaz Ukrajnában, noha a hadiállapot idején ez jogilag nem lehetséges. A felmérés szerint azonban az ukránok mindössze 9 százaléka támogatná a választások megtartását a harcok lezárása előtt. 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

luisbathhelena
2025. december 15. 16:41
Egy háborúban vesztes ország lakosságának velemenye mióta számít? Folytassatok felolem...
minekis
2025. december 15. 16:23
Jaj, dehogy utasítja el. Örülnének már ha vége lenne. Utána még többen távoznak majd. Akár Oroszországba is.
optimista-2
•••
2025. december 15. 16:20 Szerkesztve
20-30% területveszteség nem számít jelentősnek A 66% már igen.
Alte
2025. december 15. 16:20
Az ukránok 63%-a kész arra, hogy más ukránok a frontra menjenek harcolni.
