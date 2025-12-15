Rohamosan közeledik az igazság pillanata: az ukránok Orbán Viktor legerősebb fegyverét támadják
Egy friss felmérés szerint az ukránok háromnegyede elutasítja azokat a béketerveket, amelyek szerintük súlyos engedményekkel járnának Oroszország javára.
Az ukrán lakosság közel háromnegyede elutasítja, hogy országa jelentős engedményeket tegyen Oroszországnak egy esetleges békemegállapodás részeként – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) friss felméréséből.
Az eredmények komoly kihívást jelentenek Volodimir Zelenszkij elnök számára, miközben az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre a háború lezárása érdekében – fogalmazott a Reuters.
A kutatás szerint az ukránok 72 százaléka elfogadhatónak tartana egy olyan megállapodást, amely befagyasztja a jelenlegi frontvonalakat, és korlátozott kompromisszumokat tartalmaz.
Ugyanakkor a válaszadók 75 százaléka „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte azokat a béketerveket, amelyek területátadással vagy az ukrán hadsereg létszámának korlátozásával járnának egyértelmű, jogilag kötelező biztonsági garanciák nélkül.
A KIIS ügyvezető igazgatója, Anton Hruseckij szerint a közvélemény az elmúlt hónapokban lényegében nem változott, annak ellenére sem, hogy Washington fokozza a nyomást Kijevre.
A kutatásból az is kiderült, hogy az ukránok 63 százaléka kész folytatni a harcokat, és mindössze 9 százalék számít arra, hogy a háború 2026 elejéig véget érhet.
Donald Trump amerikai elnök gyors békekötést sürget, valamint választásokat is szorgalmaz Ukrajnában, noha a hadiállapot idején ez jogilag nem lehetséges. A felmérés szerint azonban az ukránok mindössze 9 százaléka támogatná a választások megtartását a harcok lezárása előtt.
