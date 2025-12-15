„Ez a kihívás nem a zsidókat érinti csupán, hanem egész civilizációnkat!” – az ausztráliai terror margójára

A terrorizmus és az antiszemitizmus állami aktorok által (is) finanszírozott jelenség. Irán és Katar elképesztő összegeket költenek arra, hogy antiszemita atrocitásokat és propagandát finanszírozzanak szerte a világon. A pakisztáni hadsereg célzottan kiképzéseket tart a terroristáknak (az egyik mostani támadó is pakisztáni volt). Az Izrael-ellenes narratívát terjeszti a világban Oroszország és Kína is trollhadseregeivel, illetve a TikTokon keresztül. Közben a nyugati sajtó és a közösségi média általában vagy nem foglalkoznak a problémával, vagy éppen Izrael támadásával vannak elfoglalva. Nem túl meglepő, hogy a fenti jelenségek hatására antiszemita hullám lepi el a világot. Az utóbbi időszakban a török kormány és médiája is igyekszik felzárkózni.

Sajnos azzal sem nyugtathatjuk magunkat, hogy az iszlamistáknak csak a woke baloldalon vannak szövetségesei.

Természetesen igaz, hogy elsősorban a baloldali pártok, a médiájuk és aktivistáik támogatják a Hamász-párti tüntetéseket, és állnak ki a tömeges muszlim bevándorlás mellett. De újabban a szélsőjobboldalon is kezdenek megjelenni a nyugati világban azok a hangok, akik nem az iszlamista terrorizmusban, hanem Izraelben és a nyugati zsidó közösségekben látják a veszélyt. Ők persze nem maguktól tesznek így, hanem vakos katari pénzkötegek landolnak ezért cserébe a zsebükben. Ide lehet sorolni Candace Owens, a Katarban házat „vásárló” Tucker Carlsont, és – a valószínűleg saját jogon hülye – Nick Fuentest. Komoly kérdés, hogy a nyugati jobboldal erre a tévútra tervez-e térni (ami valószínűleg vargabetű lesz, mert egy ponton túl úgyis rájönnek a szavazóik, hogy nem ortodox rabbik mennek be katolikus templomokba lefejezni a papokat, hanem az iszlamisták), vagy megmaradnak az Izrael-párti, bevándorlásellenes vonalon.

Végül ezek a támadások rávilágítanak arra, hogy az „anticionizmus” a gyakorlatban mit is jelent. Igen, persze, hozzá lehet tenni azt a kitételt, hogy vannak anticionista zsidók is, és ők nyilván nem jelentenek egzisztenciális fenyegetést a zsidó diaszpórára. De látszik, hogy a woke társaság, a neonácik és az iszlamisták mit értenek „anticionizmus” és „Izrael kritizálása” alatt.