Most gőzerővel a gyermekvédelem mellett kardoskodik Magyar Péter, pedig korábban saját gyerekeit is intézettel fenyegette (VIDEÓ)

De egy olyan történtet is megosztott Varga Judit, mikor Magyar Péter bezárta őt egy szobába, mert „bekattant” azon, hogy egy olyan rendezvényre kellene menniük, amihez a Tisza Párt elnökének nem volt kedve. Végül a nagyfia szabadította ki, aki akkor még csak 11 éves volt.

Sőt, az ikonikus késes történet is előkerült, mikor Magyar évekkel ezelőtt a volt anyósáék házában masírozott egy késsel a kezében, valamint Kocsis arra is emlékeztette követőit egy videós bevágással, hogy a pártvezér hajdanán még várandósan az ajtófélfának is neki lökte a volt a feleségét.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a videóhoz kísérőszövegként csak annyit fűzött:

Hogy nem szakad rád az ég?!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: