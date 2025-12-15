Most gőzerővel a gyermekvédelem mellett kardoskodik Magyar Péter, pedig korábban saját gyerekeit is intézettel fenyegette (VIDEÓ)

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett
A szőlő utcai javítóintézetben történtek elfogadhatatlanok, az Tisza vezette baloldal mégis politikai tőkeként használja fel.
„Hogy nem szakad rád az ég?!” – így kommentálta a frakcióvezető a szembesítő videóban elhangzottakat.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy erős szembesítő videót osztott meg a közösségi oldalán.
A montázsban először lejátszottak egy részletet abból a beszédből, amelyet Magyar Péter mondott a szombati tüntetésen. A Tisza Párt elnöke a Sándor-palota előtt arról beszélt, hogy nem mint a pártelnök, mint politikus állt ki a hallgatóság elé, hanem, mint egy 44 éves, háromgyermekes férfiként.
Majd azzal folytatta, „mindent megteszünk a családon belüli erőszak visszaszorításáért”.
A vágás után pedig Varga Judit egykori igazságügyi miniszter Hajdú Péternek adott interjújából vágtak be fontos mondatokat. A volt miniszter többek között felidézte, mikor exférje azzal fenyegette meg a gyerekeiket, hogy intézetbe fognak kerülni, mert „a mama tönkretette a papát, és mindannyiunkat börtönbe fog juttatni”.
De egy olyan történtet is megosztott Varga Judit, mikor Magyar Péter bezárta őt egy szobába, mert „bekattant” azon, hogy egy olyan rendezvényre kellene menniük, amihez a Tisza Párt elnökének nem volt kedve. Végül a nagyfia szabadította ki, aki akkor még csak 11 éves volt.
Sőt, az ikonikus késes történet is előkerült, mikor Magyar évekkel ezelőtt a volt anyósáék házában masírozott egy késsel a kezében, valamint Kocsis arra is emlékeztette követőit egy videós bevágással, hogy a pártvezér hajdanán még várandósan az ajtófélfának is neki lökte a volt a feleségét.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a videóhoz kísérőszövegként csak annyit fűzött:
Hogy nem szakad rád az ég?!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Krizsán Csaba / MTI
A volt igazságügyi miniszter tegnap részletesen beszámolt a Magyar Péterrel való házasságuk alatt történt verbális és fizikai abúzusról, illetve a zsarolás, megfélemlítés és a szabadságban való korlátozás több fajtájáról is.