család tisza párt magyar péter kocsis máté varga judit gyermekvédelem

Most gőzerővel a gyermekvédelem mellett kardoskodik Magyar Péter, pedig korábban saját gyerekeit is intézettel fenyegette (VIDEÓ)

2025. december 15. 14:50

„Hogy nem szakad rád az ég?!” – így kommentálta a frakcióvezető a szembesítő videóban elhangzottakat.

2025. december 15. 14:50
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy erős szembesítő videót osztott meg a közösségi oldalán.

A montázsban először lejátszottak egy részletet abból a beszédből, amelyet Magyar Péter mondott a szombati tüntetésen. A Tisza Párt elnöke a Sándor-palota előtt arról beszélt, hogy nem mint a pártelnök, mint politikus állt ki a hallgatóság elé, hanem, mint egy 44 éves, háromgyermekes férfiként. 

Majd azzal folytatta, „mindent megteszünk a családon belüli erőszak visszaszorításáért”.

A vágás után pedig Varga Judit egykori igazságügyi miniszter Hajdú Péternek adott interjújából vágtak be fontos mondatokat. A volt miniszter többek között felidézte, mikor exférje azzal fenyegette meg a gyerekeiket, hogy intézetbe fognak kerülni, mert „a mama tönkretette a papát, és mindannyiunkat börtönbe fog juttatni”

De egy olyan történtet is megosztott Varga Judit, mikor Magyar Péter bezárta őt egy szobába, mert „bekattant” azon, hogy egy olyan rendezvényre kellene menniük, amihez a Tisza Párt elnökének nem volt kedve. Végül a nagyfia szabadította ki, aki akkor még csak 11 éves volt. 

Sőt, az ikonikus késes történet is előkerült, mikor Magyar évekkel ezelőtt a volt anyósáék házában masírozott egy késsel a kezében, valamint Kocsis arra is emlékeztette követőit egy videós bevágással, hogy a pártvezér hajdanán még várandósan az ajtófélfának is neki lökte a volt  a feleségét. 

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a videóhoz kísérőszövegként csak annyit fűzött:

Hogy nem szakad rád az ég?!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Krizsán Csaba / MTI

Összesen 8 komment

Szerintem
2025. december 15. 16:08
Jól is néznénk ki, ha a tiszafostos kezébe kerülne a gyermekvédelem Ursula, Weber woke-os LMBTQ-s pedofil transzbuzi követelményei szerint. Első dolga lenne eltörölni az óvodai, iskolai pedofil buzi orgiákat tiltó gyermekvédelmi törvényt, a kötelezően intézményesített pedofil buzulás útjából.
2
0
martens
2025. december 15. 15:48
ilyen alapon ez a Patkány Peti a képmutatás csimborasszója.
5
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 15. 15:38
POLOSKA A POLITIKUS ARCHETÍPUSA ... A KÉRDÉS HOL VOLT ÉVEKIG A NEMZETBIZTONSÁG - MÉGISCSAK EGY MINISZTERRŐL VOLT SZÓ ... MIÉRT NEM HAGYTA OTT JUDITKA A FÉRJÉT - VAGY ÚGY RAJONGOTT ÉRTE MINT A SOK AGYHALOTT KURVA, AKI HOSSZÚ TÖMÖTT SOROKBAN KÍSÉRI EZT AZ ÁLLATOT MINDENHOVA A "HAZUDIK A TV" RIGMUSSAL? - VAGY AZT ÉNEKELGETTE MAGÁBAN, HOGY: "HA MEGVERSZ IS IMÁDLAK ÉN ... TE DRÁGA JÓ APACSLEGÉNY"? A FIDESZ A KORMÁNY A SZOLGÁLATOK PEDIG TÉTLENÜL NÉZTE EZT AZ AMOKFUTÁST POLOSKÁT AKKOR KELLET VOLNA SZÉPEN "ELTÜNTETNI"
2
0
Szuperszig
2025. december 15. 15:34
A messiás hol vett edzőcipőt a 11 éves, szökött intézeti kisfiúnak, akit felvitt magához éjszakára??? Szerinted Márk is ott volt, vagy a Tokahantás is? Boticelli esetleg?
8
0
