Taylor Swift lett a közellenség, a teljes összeomlás után dollármilliókban mérhető a bukás

Teljes összeomlás a pályán, elképesztő kiesés a bevételi oldalon és Taylor Swift mint közellenség – így lehetne összefoglalni leginkább a Kansas City Chiefs lebőgését. Az Egyesült Államok profi amerikaifutball-ligájának, az NFL-nek az utóbbi években egyértelműen a Chiefs volt a kirakatcsapata, főleg azóta, hogy a sztárirányító Patrick Mahomes is ott játszik. Az idei szezon ugyanakkor teljesen félrecsúszott és vasárnap esti vereségével az is biztossá vált, hogy 2014 óta először nem lesz ott a rájátszásban az együttes.

Travis Kelce és Taylor Swift a 2024-es Super Bowl-győzelem után (Fotó: Patrick T. Fallon/AFP)

Taylor Swift, a közellenség

A Chiefs az elmúlt évtizedben abszolút dominálta a ligát. 2018-ban lett kezdő Mahomes, azóta pedig szinte minden évben bejutottak a liga nagydöntőjébe, a Super Bowl-ba, sőt háromszor meg is nyerték azt. Idén februárban ugyan a Philadelphia Eagles visszavágott nekik a 2024-es vereségért, de ezt az évadot is úgy kezdték szeptemberben, hogy ők voltak a legfőbb esélyesek a végső győzelemre. Ennek ellenére az alapszakaszban nagyon nyögvenyelősen ment nekik a játék, Mahomes sem tudott csodát tenni, a teljes összeomlás pedig vasárnap este érkezett el, amikor nemcsak kikaptak otthon a csoportrivális Los Angeles Chargers-től, hanem még maga az irányító is súlyos sérülést szenvedett.