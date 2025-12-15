Taylor Swift lett a közellenség, a teljes összeomlás után dollármilliókban mérhető a bukás

Kemény estéje lehetett Taylor Swiftnek, Trump és a jobboldali értékek győztek a Super Bowl estéjén
Több tíz-, akár százmillió dollárt bukhat az Egyesült Államok profi amerikaifoci-ligája, az NFL azzal, hogy a Kansas City Chiefs teljes összeomlást mutatott be vasárnap a pályán. Az újabb vereség után biztossá vált, hogy a csapat lemarad a rájátszásról, és Taylor Swiftet sem mutogatják majd a Super Bowl-on a kamerák.
Teljes összeomlás a pályán, elképesztő kiesés a bevételi oldalon és Taylor Swift mint közellenség – így lehetne összefoglalni leginkább a Kansas City Chiefs lebőgését. Az Egyesült Államok profi amerikaifutball-ligájának, az NFL-nek az utóbbi években egyértelműen a Chiefs volt a kirakatcsapata, főleg azóta, hogy a sztárirányító Patrick Mahomes is ott játszik. Az idei szezon ugyanakkor teljesen félrecsúszott és vasárnap esti vereségével az is biztossá vált, hogy 2014 óta először nem lesz ott a rájátszásban az együttes.
A Chiefs az elmúlt évtizedben abszolút dominálta a ligát. 2018-ban lett kezdő Mahomes, azóta pedig szinte minden évben bejutottak a liga nagydöntőjébe, a Super Bowl-ba, sőt háromszor meg is nyerték azt. Idén februárban ugyan a Philadelphia Eagles visszavágott nekik a 2024-es vereségért, de ezt az évadot is úgy kezdték szeptemberben, hogy ők voltak a legfőbb esélyesek a végső győzelemre. Ennek ellenére az alapszakaszban nagyon nyögvenyelősen ment nekik a játék, Mahomes sem tudott csodát tenni, a teljes összeomlás pedig vasárnap este érkezett el, amikor nemcsak kikaptak otthon a csoportrivális Los Angeles Chargers-től, hanem még maga az irányító is súlyos sérülést szenvedett.
A Chiefs jelenleg hat győzelemmel és nyolc vereséggel áll, így matematikai esélye sincs már arra, hogy bejusson a rájátszásba – mint írtuk, 11 év után először.
Az érthetően nem ehhez szokott drukkerek pedig máris megtalálták a fő bűnöst, aki nem más, mint a világhírű amerikai énekesnő, Taylor Swift!
Ő ugyanis 2023 óta alkot egy párt a csapat tight endjével, Travis Kelcével, a körülöttük lévő felhajtás pedig sokak szerint elvonta a figyelmet magáról a játékról. Tény, Kelce – aki egy időben a liga egyik legjobbja volt a posztján – mostanra teljesen eltűnt, rengeteget és nagyokat hibázik, és szinte semmi mással nem sikerült a hírekbe kerülnie, mint a Swifthez fűződő kapcsolatával. A Chiefs-szimpatizánsok már múlt héten sem rejtették véka alá véleményüket az énekesnővel kapcsolatban, de mostanra már egyértelműen őt okolják azért, hogy véget ért a gárda diadalmenete.
Rengetegen követelik azt is, hogy tegyék ki Kelce szűrét, akinek amúgy is lejár a szerződése, így elképzelhető, hogy szögre akasztja a sisakját.
Ezen sem lehet csodálkozni, hiszen máris jól fizető tv-s szereplések várják, miközben egyéb reklámbevételeiből már most évente ötmillió dollárt keres.
Apropó reklámbevétel. Ebből a kapcsolatból természetesen nemcsak a Kansas City Chiefs, hanem maga a liga, az NFL is elképesztő mértékben profitált. 2023 óta, azaz a pár színre lépése óta az amerikai Apex Marketing nevű szervezet becslése szerint a médiafelhajtás
azaz év eleji Super Bowlig 1 milliárd dollár körüli értéknövekedést jelentett a zeneszerző-énekesnő a ligának. Hogy ebből a tényleges bevétel mennyi lehet, az jó kérdés, de jelentős része feltehetően ott is materializálódott.
A nézettség ugyanis rendre megugrott azokon a mérkőzéseken – főleg a nők, pontosabban a tinédzser lányok körében –, ahol előre be tudták harangozni a közösségi médiában az énekesnő várható jelenlétét, de kilőtt ilyenkor a Swift- és az NFL-szavak keresése is az interneten. A felhajtás tehát remek reklám volt a társaságnak.
Ráadásul négyszeresére ugrottak a Kelce-mezek eladásai is az elmúlt két évben.
Ez a pénz pedig most borzasztóan hiányozni fog a szervezetnek, hiszen azzal, hogy már a kamerák sem mutogathatják Taylor Swiftet és nem tudnak a jelenlétéből médiaszenzációt kreálni, tömegével veszítik el a rajta keresztül bevonzott új nézőket.
Nem csoda, hogy az NFL a hírek szerint máris keresi, kire tudna a legközelebb fókuszálni a rájátszásban és a közösségi médiában. Az egyik esélyes Hailee Steinfeld színésznő-énekesnő lehet, aki épp a napokban jelentette be, hogy első gyermekét várja a Buffalo Bills irányítójától, Josh Allentől. Bár Steinfeldet már Oscar-díjra és Golden Globe-ra is jelölték rövid karrierje során, ismertsége messze elmarad Swiftétől.
