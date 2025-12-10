Erővel jöhet béke: az Egyesült Államok azt követeli Zelenszkijtől, hogy fogadja el a béketervet
A Trump-adminisztráció Zelenszkij és az európai háborúpártiak találkozását „haszontalan kísérletnek” tartja, amelynek célja az időnyerés.
Az általam követett jelek változó értékei fokozatosan tovább romlanak, különösen a mindennél fontosabb kohézió terén.
„Elkerülhetetlen? Nem. Valószínű? Egyre valószínűbb.
A stratégiai hírszerzés gyakran kudarcot vall a katonai összeomlás előrejelzésében, mivel az erőre (hadrend, fegyverzetleltár) összpontosít, nem pedig a kohézióra (a pszichológiai és strukturális kötelékekre, amelyek összetartják az erőket). Az általam követett 15 »gyenge jel« változó értékei fokozatosan tovább romlanak. Különösen a mindennél fontosabb kohézió terén.
A 2022 és 2025 közötti időszak a következő fázisokra osztható fel:
1. Antifragilis.
2. Elasztikus.
3. Plasztikus.
4. Törékeny.
5. Morzsolódó.
6. Összeomló.
Ukrajna jelenleg a negyedik és az ötödik fázis határán inog. Mivel a komplex – adaptív rendszerek összeomlásdinamikái nem lineárisak, nincs értelme jósolgatásokba bocsátkozni az időzítéssel illetve az összeomlás végső típusaival kapcsolatban. Hogy ez az 1975-ös dél-vietnami, az 1941-es szovjet vagy pedig az 1940-es finn összeomlás mintázata alapján fog lezajlani, azzal majd egy másik elemzésben foglalkozunk. Ha nem lesz jelentős változás a jelenlegi trendekben, akkor bármikor bekövetkezhet. Akár egy látszólag triviális trigger hatására is.
Hogy mik ezek a »gyenge jelek« amiket követve erre a konklúzióra jutottam?
A. Humán aspektusok: 1. Dezertálások és engedély nélküli eltávok 2022 – 2025. 2. Zendülések 2022 – 2025. 3. A harcosok átlagéletkorának a növekedése 2022 – 2025. 4. Csapatsűrűség 2022 – 2025. 5. Öngyilkosságok száma a katonák soraiban 2022 – 2025.
B. Műveleti aspektusok: 6. A tűzarány a két szembenálló tüzérség között 2022 – 2025. 7. Az orvosi evakuáció megérkezéséig eltelt idő 2022 – 2025. 8. A harcjárművek pótlása 2022 – 2025. 9. A nyugati logisztikai támogatás késlekedése 2022 – 2024. 10. Az egyensúly a drónok, a precíziós csapásmérő eszközök és az elektronikai hadviselés terén 2022 – 2025.
C. Rendszerszintű faktorok: 11. Területveszteség 2022 – 2025. 12. Az energiahálózat stabilitása 2022 – 2025. 13. A mozgósítás hatékonysága 2022 – 2025. 14. A politikai és a katonai felsővezetés stabilitása 2022 – 2025. 15. A társadalmi morál és kohézió állapota 2022 – 2025.”
