Hogy mik ezek a »gyenge jelek« amiket követve erre a konklúzióra jutottam?

A. Humán aspektusok: 1. Dezertálások és engedély nélküli eltávok 2022 – 2025. 2. Zendülések 2022 – 2025. 3. A harcosok átlagéletkorának a növekedése 2022 – 2025. 4. Csapatsűrűség 2022 – 2025. 5. Öngyilkosságok száma a katonák soraiban 2022 – 2025.

B. Műveleti aspektusok: 6. A tűzarány a két szembenálló tüzérség között 2022 – 2025. 7. Az orvosi evakuáció megérkezéséig eltelt idő 2022 – 2025. 8. A harcjárművek pótlása 2022 – 2025. 9. A nyugati logisztikai támogatás késlekedése 2022 – 2024. 10. Az egyensúly a drónok, a precíziós csapásmérő eszközök és az elektronikai hadviselés terén 2022 – 2025.

C. Rendszerszintű faktorok: 11. Területveszteség 2022 – 2025. 12. Az energiahálózat stabilitása 2022 – 2025. 13. A mozgósítás hatékonysága 2022 – 2025. 14. A politikai és a katonai felsővezetés stabilitása 2022 – 2025. 15. A társadalmi morál és kohézió állapota 2022 – 2025.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád