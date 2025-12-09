Erővel jöhet béke: az Egyesült Államok azt követeli Zelenszkijtől, hogy fogadja el a béketervet

Zelenszkij üzent Trumpnak: átdolgozták az amerikai béketervet, eltávolítottak belőle nyolc pontot
Kiderült: a béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült.
A Trump-adminisztráció Zelenszkij és az európai háborúpártiak találkozását „haszontalan kísérletnek” tartja, amelynek célja az időnyerés.
Az Axios arról ír, hogy
az Egyesült Államok azt követeli Volodimir Zelenszkijtől, minél hamarabb fogadja el a béketervet, valamint az ezzel járó területi engedményeket.
A lap információi szerint a december eleji amerikai-orosz tárgyalást követően Steve Witkoff amerikai külön megbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner „egyértelmű igent” akartak kapni Volodimir Zelenszkijtől. Egy ukrán tisztviselő megjegyezte, hogy az egyeztetések után kétórás telefonbeszélgetést folytattak – derült ki.
Zelenszkij állítólag kijelentette az amerikaiaknak, hogy még nem ismeri Washington javaslatát, mert „alig egy órája kapta meg, és még nem ismerkedett meg vele”. Hozzáteszik, hogy
az Egyesült Államok legutóbbi ajánlata keményebb feltételeket tartalmaz, mint a korábbiak, például a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzésével és a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.
Emlékeztetnek, hogy hétfőn Londonban találkozott Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár, hogy „megoldást keressenek az orosz–ukrán háború lezárására”. A Downing Streeten tartott válságtanácskozás célja az Egyesült Államok által javasolt béketerv megvitatása, valamint az abból eredő nézeteltérések elsimítása volt, írják.
Az amerikaiak Zelenszkij Downing Street-i találkozóját „haszontalan kísérletnek” tartják, amelynek célja az időnyerés,
hangsúlyozzák.
Kiderült: a béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült.
