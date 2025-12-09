Erővel jöhet béke: az Egyesült Államok azt követeli Zelenszkijtől, hogy fogadja el a béketervet

Az Axios arról ír, hogy

az Egyesült Államok azt követeli Volodimir Zelenszkijtől, minél hamarabb fogadja el a béketervet, valamint az ezzel járó területi engedményeket.

A lap információi szerint a december eleji amerikai-orosz tárgyalást követően Steve Witkoff amerikai külön megbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner „egyértelmű igent” akartak kapni Volodimir Zelenszkijtől. Egy ukrán tisztviselő megjegyezte, hogy az egyeztetések után kétórás telefonbeszélgetést folytattak – derült ki.