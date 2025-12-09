Ft
Steve Witkoff béketerv orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Jared Kushner Egyesült Államok

Erővel jöhet béke: az Egyesült Államok azt követeli Zelenszkijtől, hogy fogadja el a béketervet

2025. december 09. 07:12

A Trump-adminisztráció Zelenszkij és az európai háborúpártiak találkozását „haszontalan kísérletnek” tartja, amelynek célja az időnyerés.

2025. december 09. 07:12
null

Az Axios arról ír, hogy

 az Egyesült Államok azt követeli Volodimir Zelenszkijtől, minél hamarabb fogadja el a béketervet, valamint az ezzel járó területi engedményeket.

A lap információi szerint a december eleji amerikai-orosz tárgyalást követően Steve Witkoff amerikai külön megbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner „egyértelmű igent” akartak kapni Volodimir Zelenszkijtől. Egy ukrán tisztviselő megjegyezte, hogy az egyeztetések után kétórás telefonbeszélgetést folytattak – derült ki.

Zelenszkij állítólag kijelentette az amerikaiaknak, hogy még nem ismeri Washington javaslatát, mert „alig egy órája kapta meg, és még nem ismerkedett meg vele”. Hozzáteszik, hogy 

az Egyesült Államok legutóbbi ajánlata keményebb feltételeket tartalmaz, mint a korábbiak, például a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzésével és a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.

Emlékeztetnek, hogy hétfőn Londonban találkozott Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár, hogy „megoldást keressenek az orosz–ukrán háború lezárására”. A Downing Streeten tartott válságtanácskozás célja az Egyesült Államok által javasolt béketerv megvitatása, valamint az abból eredő nézeteltérések elsimítása volt, írják.

Az amerikaiak Zelenszkij Downing Street-i találkozóját „haszontalan kísérletnek” tartják, amelynek célja az időnyerés,

 hangsúlyozzák.

Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

auditorium
2025. december 09. 08:35
Z. el sem olvasta az amerikai bèketervet, helyette inkább utazik, Londonban sajnáltatta magát, ma pedig Rómába érkezik Giorgiához. Az "önkéntes" háborúzók (NB, Fr.o, Ném.o, Italia -részben (?) támogatják továbbra is az "igazságos és tartós békét" (La pace giusta e duratura) halljuk óránként a progresszista külföldi TV-hiradókban. Azt eddig senki nem firtatta itt, mit jelent az "igazságos béke"? Egyáltalán létezik-e ilyen ? Szintén nem foglalkoznak Európa gazdasági helyzetével, hány tagország támogatja valóban a 13O milliárd euró kölcsön felvételét Ukrajna támogatására, nem tudni mely országok jelentkeztek már Ukrajna lebombázott településeinek, gyárainak, kórházainak, templomainak újraépitésére és miből fedezik mindezt ? A tervezett önkéntes v. kötelező katonai szolgálatot is el kellene fogadtatni a helyi parlamentekben. Az újabb fegyvervásárlásra szükséges összegről sem tartottak parlamenti szavazást v. népszavazást. Z."Nem engedhetek át területeket." - mentegetőzik.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 09. 08:20
egy ora alatt nem lehet atfutni husz pontot?
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. december 09. 08:00
Tetszik, nem tetszik, engem már nem érdekel, csak legyen vége mielőbb! Mielőtt vmi titkos NATO-akcióval berántják a világot a háborúba. A vörös pajzsos pénzmaffia Macronnal, Merzzel, von der Pfeizerrel egyre merészebb akciókat kiviteleztet.
Válasz erre
6
0
Obsitos Technikus
2025. december 09. 07:54
Ha nem, hát nem. Majd elfogadja a feltétel nélküli kapitulációt.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!