Sokkoló felvételen, ahogy összeomlik a gigantikus kínai híd (VIDEÓ)

Összeomlott a Kína délnyugati részén, Szecsuán tartományban található Hongqi híd, miután a közeli hegyoldalon földcsuszamlások indultak meg – a sokkoló látványról felvétel is készült, amelyet a New York Post tett közzé a YouTube-on.

A 758 méter hosszú hidat hétfőn zárták le, miután repedéseket észleltek rajta – az építkezés az év elején fejeződött be, és nemrég adták át a forgalomnak. Személyi sérülésről vagy áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A híd összeomlását itt megtekintheti:

Nyitókép: X