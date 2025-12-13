Ft
háború Európa háború Ukrajnában Németország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Nem hisznek a szemüknek a németek: kiderült, mekkora ukrán területre tart igényt Putyin

2025. december 13. 16:47

Még mindig nem tudtak kiigazodni az orosz elnökön.

2025. december 13. 16:47
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb területi igényeket jelentett be Ukrajnával szemben. Mint kiderült, a Donbászon túl „Novorosszija” – azaz Ukrajna délkeleti régiói – megszerzését is célul tűzte ki, így összesen az ukrán terület 35 százalékát követeli – írja a Frankfurter Rundschau.

 

Putyin egyúttal megsemmisítő csapással fenyegetőzött arra az esetre, ha háborúba lépne Európa Oroszországgal szemben.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter figyelmeztetésére reagálva hangsúlyozta: szerinte Európa készül a háborúra. A cikk kiemeli, hogy Putyin rendre ellentmondásosan viszonyul Donald Trump békejavaslataihoz, miközben főként zavart és bizonytalanságot akar kelteni nemzetközi szinten.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: DENIS BALIBOUSE / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Dixtroy
2025. december 13. 18:11
Logikus, hiszen nem lesz megállapodás, ez látszik, Ukrajna összeomlásáig megy tehát a játék. Akkor meg mindenképpen az lesz, amit mond. És az amcsik meg a nato lesütött szemmel fognak téblábolni.
polárüveg
2025. december 13. 18:03
Én meg nem hiszek a németeknek. Garantőrei voltak a Budapesti Memorandumnak, a Minszk1, a Minszk2 szerződéseknek. Ezeket Nyugat elitje az ukrajnai korrupt elittel karöltve megszegték. Sőt, mosolyogva vallotta be Merkel és Holland, hogy időhúzás, Ukrajna felfegyverzése miatt kötötték, - vagyis becsapták az oroszokat. Csodálkoznak Putyinon, én meg rajtuk. Szerződést szegtek, a NATO keleti terjeszkedésmentesség ígéretét is megszegték. Ráadásul húsz éven keresztül röhögve söpörték félre az orosz biztonsági igényeket, majd megelőző csapásos megnyerhető Oroszország elleni háborúról, és Oroszország kormányának megdöntéséről, gazdaságának lerogyasztásáról, országuk feldarabolásáról, örök orosz jóvátételről álmodoztak nyilvánosan....!! Aki hazudik, az egyéb aljasságra is képes: a hazug nyugati politikusok most ellopták a Nyugaton tárolt orosz jegybanki tartalékot! Putyin azért nem veszi semmibe őket, mert megmondta: személyes következményei lesznek ennek a lopásnak. Reszkethetnek.
nemecsek-3
2025. december 13. 17:59
Csak 35% ?? Annak hány százaléka ukrán nemzetiségű? A nyugat az ezer éves Magyarország 2/3-át csatolta el minden szörnyülködés nélkül
trokadero
2025. december 13. 17:43
Rejtély miben bíznak a németek.Talán abban ----ami ,Brzezinski óta nem titok----hogy Oroszországot feldarabolják ? Talán abban,hogy az oroszok nem fogják használni az atomot,ha az "orosz anyácska" tényleg veszélybe kerül ? Kétszer rosszul számoltak a németek. Harmadszor is azt teszik ....
