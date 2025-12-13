Nem hisznek a szemüknek a németek: kiderült, mekkora ukrán területre tart igényt Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb területi igényeket jelentett be Ukrajnával szemben. Mint kiderült, a Donbászon túl „Novorosszija” – azaz Ukrajna délkeleti régiói – megszerzését is célul tűzte ki, így összesen az ukrán terület 35 százalékát követeli – írja a Frankfurter Rundschau.