Nem hisznek a szemüknek a németek: kiderült, mekkora ukrán területre tart igényt Putyin

Nem fogják ölbe tett kézzel várni Putyin támadását: újabb Oroszországgal határos állam borzolta fel a kedélyeket
Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb területi igényeket jelentett be Ukrajnával szemben. Mint kiderült, a Donbászon túl „Novorosszija” – azaz Ukrajna délkeleti régiói – megszerzését is célul tűzte ki, így összesen az ukrán terület 35 százalékát követeli – írja a Frankfurter Rundschau.
Putyin egyúttal megsemmisítő csapással fenyegetőzött arra az esetre, ha háborúba lépne Európa Oroszországgal szemben.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter figyelmeztetésére reagálva hangsúlyozta: szerinte Európa készül a háborúra. A cikk kiemeli, hogy Putyin rendre ellentmondásosan viszonyul Donald Trump békejavaslataihoz, miközben főként zavart és bizonytalanságot akar kelteni nemzetközi szinten.
