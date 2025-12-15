Valami zajlik a színfalak mögött: látványosan megsokasodtak az Orbán Viktorral és Magyarországgal kapcsolatos cikkek a varsói lapokban

napjainkban is sok a szírénhang, mely el akarja hitetni, jó- vagy rosszhiszeműségből, hogy nincsen háborús veszély.

Dacára annak, hogy az orosz elnök nemrég casus bellinek minősítette a zárolt orosz vagyon elkobzását és Ukrajnának való átadását, a magyar miniszterelnök pedig a vörös vonal átlépéséről beszélt az erről szóló uniós döntés kapcsán.

Sokszor mondják, hogy a mai helyzet hasonlatos a régihez, pedig Danzig rég nem létezik, ahogy Poroszország sem. Az egyik ilyen hasonlóság, hogy a világháború előtt pánikszerűen próbáltak a kisebb közép-európai hatalmak valamiféle szövetséget létrehozni hol lengyel, hol olasz vezetéssel. Ám ez rendre kudarcot vallott, mert az államok mindig a saját érdekeiket helyezték előtérbe, nem a közöst, és bíztak a nagyhatalmak józanságában, ígéreteiben. Ugyanilyen kapkodónak, kétségbeesettnek tűnik Orbán Viktor pár évvel ezelőtti küzdelme, hogy összefogást kovácsoljon hol az egyik, hol a másik említett ország vezetésével, és ami szintén nem volt sikeres.

Most az amerikai nemzeti stratégiában viszont megjelent a hasonló gondolat Trump elnöktől, kizárva e körből Európa háborús pszichózisba került nagyhatalmait.

Az Észak-Dél tengely, a dunai vagy a közép-európai szövetség persze még korábbi terv. Kezdve Kossuthtól és a Czartoryski hercegektől Jászi Oszkárig sokan foglalkoztak vele, mert a kétévszázados, legalapvetőbb hatalmi ügyek máig nem megoldottak, pl. az orosz-német viszony. Mindenesetre nem csodálkoznék, ha az amerikai stratégiába magyar sugallatra került volna be a lengyel, osztrák, magyar és olasz szövetség kérdése, jelentsen ez bármit jogilag.