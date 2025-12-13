Magyarország „fasírtban” a fontos európai szövetségeseivel – Orbán Viktor szerint egyetlen ügyben nem vagyunk egyedül

Ebbe beleremeghet az Unió: Orbán Viktor kimondta, mitől retteg az európai politikai elit
A kormányfő szerint van félnivalójuk.
„Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp” – erősítette meg a miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után szombaton Mohácson folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vett az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor.
A kormányfő az Európába áramló migránsokkal kapcsolatban hangsúlyozta, ha túléltük a háborút, a migráció a jövő generációjának a legfontosabb kérdése.
Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.
Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak” – erősítette meg Orbán Viktor, aki azt is hozzátette: ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak.
A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország a migráció elleni küzdelemben nincs egyedül: Szerbia, Szlovákia, Csehország és Lengyelország is azon országok közé tartozik, akikkel most politikailag „fasírtban” vagyunk, de a migrációval kapcsolatban egyetértünk.
Ezt a közép-európai szigetet kell majd megvédeni a tömeges migrációval szemben”
– tekintett előre a miniszterelnök.
A valóság nem olyan, mint a közösségi média.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor