Magyarország „fasírtban” a fontos európai szövetségeseivel – Orbán Viktor szerint egyetlen ügyben nem vagyunk egyedül

Mint arról beszámoltunk, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után szombaton Mohácson folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vett az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor.

A kormányfő az Európába áramló migránsokkal kapcsolatban hangsúlyozta, ha túléltük a háborút, a migráció a jövő generációjának a legfontosabb kérdése.