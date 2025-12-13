Ft
Európa migráció Orbán Viktor

Magyarország „fasírtban” a fontos európai szövetségeseivel – Orbán Viktor szerint egyetlen ügyben nem vagyunk egyedül

2025. december 13. 17:10

„Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp” – erősítette meg a miniszterelnök.

2025. december 13. 17:10
null

Mint arról beszámoltunk, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után szombaton Mohácson folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vett az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor.

A kormányfő az Európába áramló migránsokkal kapcsolatban hangsúlyozta, ha túléltük a háborút, a migráció a jövő generációjának a legfontosabb kérdése.

Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.

Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak” – erősítette meg Orbán Viktor, aki azt is hozzátette: ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak.

A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország a migráció elleni küzdelemben nincs egyedül: Szerbia, Szlovákia, Csehország és Lengyelország is azon országok közé tartozik, akikkel most politikailag „fasírtban” vagyunk, de a migrációval kapcsolatban egyetértünk.

Ezt a közép-európai szigetet kell majd megvédeni a tömeges migrációval szemben”

– tekintett előre a miniszterelnök.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

kalmanok
2025. december 13. 17:38
Ide is fizetett hírdetésekben toboroztak résztvevőket.
neszteklipschik
2025. december 13. 17:37 Szerkesztve
A többség nem akar Magyarországból bevándorló országot csinálni és ameddig hazánk megmarad demokráciának ez így is marad. Bevándorlás és kivándorlás mindig is volt-van-lesz, ám ezt alacsonyan kell tartani és az EU-n kívüli emberek esetében mindig a magyar államnak kell döntenie a beengedésről, nem pedig Brüsszelben valamelyik magyarellenes Sorosszopó aktakukacnak!
akitiosz
2025. december 13. 17:37
Ez a fickó paktált le a kommunistákkal 1989-ben. Ez a fickó szavazta be Magyarországot "Brüsszel" segge alá és tartja is ott. Nem lenne tilos Magyarországnak független és szabad országnak lennie. De ezt ő megakadályozza a politikájával. Brüsszelt akarja elfoglalni. Bár Magyarországot sem tudja naggyá tenni, Brüsszelt akarja.
