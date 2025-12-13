Ebbe beleremeghet az Unió: Orbán Viktor kimondta, mitől retteg az európai politikai elit

Mint arról beszámoltunk, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után szombaton Mohácson folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vett az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor.

A kormányfő a szomszédunkban zajló háborúval kapcsolatban elmondta, az európai embereket sokáig azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból, ám ez hamar lelepleződött.