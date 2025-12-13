Ebbe beleremeghet az Unió: Orbán Viktor kimondta, mitől retteg az európai politikai elit

„Három német vezeti vakvágányra az Európai Uniót” – Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
A valóság nem olyan, mint a közösségi média.
A kormányfő szerint van félnivalójuk.
Mint arról beszámoltunk, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után szombaton Mohácson folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sorozata: ahogy eddig, úgy most is részt vett az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor.
A kormányfő a szomszédunkban zajló háborúval kapcsolatban elmondta, az európai embereket sokáig azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból, ám ez hamar lelepleződött.
Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is. És ebben három német viszi a prímet, és ők viszik vakvágányra az uniót”
– fogalmazott Orbán Viktor, aki ki is jelentette, hogy ez egy német ügy, miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár, és Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb frakciójának (EPP) vezetője állt a háborús politika élére.
A magyar miniszterelnök azt is megerősítette, hogy a befagyasztott orosz vagyon eltulajdonítása egy hadüzenet. Az európai politikusoknak azért is fontos ez a pénz, mert azt ígérték az állampolgáraiknak, hogy majd ebből fogják finanszírozni az ukrajnai háborút, és most kellene bevallaniuk, hogy az embereknek kell majd fizetniük a háborút.
Ezért retteg a német kancellártól a szlovén miniszterelnökig minden politikus, aki a háború mellett állt, mert akik a háború mellett álltak, mind meg fognak bukni,
és akkor még olcsón megúszták, hogy belekeverték nemzetüket egy ilyen helyzetbe.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor