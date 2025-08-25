„Orbán Győző tíz évvel ezelőtt vásárolt egy műemlék ingatlanegyüttest, amely senkinek nem kellett, és rajta kívül senkit sem zavart, hogy az összeomlás, a teljes megsemmisülés szélén áll. Nem szükséges hozzá vörös diploma, hogy bárki elképzelje: a műemlékmentés elképesztő áldozatokkal, extra költségekkel járó, nagyon hosszadalmas folyamat, nem véletlen, hogy lassan egy évtizede tart Hatvanpuszta teljes megújítása. Aki látott már ilyen felújítást, az pontosan tudja, hogy nagyon sokszor lehetetlen már megmenteni az eredeti épületrészeket, mert olyan statikai problémák, könnyező gombabetegségek, stb. merülhetnek fel, amelyek miatt megmenthetetlenné válik az eredeti tető-, vagy akár a teljes falszerkezet. Ilyenkor szigorú műemlékvédelmi előírások alapján bontás, majd újjáépítés következik. Ez csak a Hadházy-féle tudatlan prolik számára skandalum, akik kizárólag rombolásra születtek.

Semmi rendkívüli nincs abban, hogy sok magyar nagy cég – főképp agrárcégek – úgynevezett birtokközpontokat építenek, amelyekben helyet kap iroda, vadászház, vendég apartmanok, ipari méretű konyhák, csűrökből, pajtákból kialakított rendezvénytermek, stb. Ezek az ingatlanok amellett, hogy a céges partnerek, vendégek és akár a dolgozók kényelmét szolgálják, természetesen a tulajdonosok életterei, családi összejöveteleinek helyszínei is lehetnek.

Hadházy Ákos és Magyar Péter – a dollárcseléd média ütemes hörgésével megtámogatva – kizárólag prolihergelési célzattal, menetrendszerűen összekeveri az építész- és művészettörténeti fogalmakat: palotának, pusztaverszájnak, luxuskastélynak hazudva a hatvanpusztai ingatlanegyüttest. Miközben az továbbra sem más, mint József nádor egykori majorsági (értsd: gazdasági) épületeinek részben új, mai funkciókat kapott változatai.

Bárki előtt, aki ma Magyarországon műemlék épületet ment meg a pusztulástól, kalapot kell emelni!

És azt mondtam már, hogy szerintem Hadházy egy ócska proli?”

