Hadházy Ákos Orbán Győző birtok Magyar Péter

És azt mondtam már, hogy szerintem Hadházy egy ócska proli?

2025. augusztus 25. 19:54

Orbán Győző tíz évvel ezelőtt vásárolt egy műemlék ingatlanegyüttest, amely senkinek nem kellett, és rajta kívül senkit sem zavart, hogy az összeomlás, a teljes megsemmisülés szélén áll.

2025. augusztus 25. 19:54
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

Orbán Győző tíz évvel ezelőtt vásárolt egy műemlék ingatlanegyüttest, amely senkinek nem kellett, és rajta kívül senkit sem zavart, hogy az összeomlás, a teljes megsemmisülés szélén áll. Nem szükséges hozzá vörös diploma, hogy bárki elképzelje: a műemlékmentés elképesztő áldozatokkal, extra költségekkel járó, nagyon hosszadalmas folyamat, nem véletlen, hogy lassan egy évtizede tart Hatvanpuszta teljes megújítása. Aki látott már ilyen felújítást, az pontosan tudja, hogy nagyon sokszor lehetetlen már megmenteni az eredeti épületrészeket, mert olyan statikai problémák, könnyező gombabetegségek, stb. merülhetnek fel, amelyek miatt megmenthetetlenné válik az eredeti tető-, vagy akár a teljes falszerkezet. Ilyenkor szigorú műemlékvédelmi előírások alapján bontás, majd újjáépítés következik. Ez csak a Hadházy-féle tudatlan prolik számára skandalum, akik kizárólag rombolásra születtek.

Semmi rendkívüli nincs abban, hogy sok magyar nagy cég – főképp agrárcégek – úgynevezett birtokközpontokat építenek, amelyekben helyet kap iroda, vadászház, vendég apartmanok, ipari méretű konyhák, csűrökből, pajtákból kialakított rendezvénytermek, stb. Ezek az ingatlanok amellett, hogy a céges partnerek, vendégek és akár a dolgozók kényelmét szolgálják, természetesen a tulajdonosok életterei, családi összejöveteleinek helyszínei is lehetnek. 

Hadházy Ákos és Magyar Péter – a dollárcseléd média ütemes hörgésével megtámogatva – kizárólag prolihergelési célzattal, menetrendszerűen összekeveri az építész- és művészettörténeti fogalmakat: palotának, pusztaverszájnak, luxuskastélynak hazudva a hatvanpusztai ingatlanegyüttest. Miközben az továbbra sem más, mint József nádor egykori majorsági (értsd: gazdasági) épületeinek részben új, mai funkciókat kapott változatai. 

Bárki előtt, aki ma Magyarországon műemlék épületet ment meg a pusztulástól, kalapot kell emelni! 

És azt mondtam már, hogy szerintem Hadházy egy ócska proli?”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 25. 20:59
Kop.pecs. szexárdi gyüttmönt.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. augusztus 25. 20:52
Ez a prolihergelés folytatódik a kormányinfón is a FOS ezekkel a kérdéseknek látszó hazug állításokkal próbálja Gulyás Gergelyt zavarba hozni pedig nyilvánvalón nem kormányzati téma egy magánszemély magántulajdonáról van szó. De azt még a FOS sem tudta tagadni, hogy a kőbánya adózás utáni nyereségéből az ott felépült illetve építés alatt álló objektumainak becsült értéke simán finanszírozható. Amihez amúgy senkinek semmi köze sincs, mert közpénz nincs benne. .
Válasz erre
2
0
madre79
2025. augusztus 25. 20:37
Egyáltalán hogy gondolja, hogy bárkinek a birtokára csak úgy betör? nem először! Miért nem ül a sitten?
Válasz erre
4
0
Gintonic68
2025. augusztus 25. 20:28
Igaz, hogy zsiráfok is lesznek ott? Hadházy mehet megint leskelődni... Sőt, lesz ott egy kis ajandékbolt is, ahol lehet zoknit is vásárolni...🧦😄
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!