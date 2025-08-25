Nem gyászolt sokáig Oroszország, már le is cserélte Prigozsinékat Afrikában egy másik milíciára

Egyre-másra váltja le az Afrika Korpsz nevű, az orosz kormány által irányított új paramilitáris szervezett a néhai Jevgenyij Prigozsin milíciáját, a Wagnert annak afrikai műveleti területein – számol be a CNN.

A Wagnert hosszú éveken át pénzelte az orosz kormány azért, hogy különböző biztonsági szolgáltatásokat nyújtson afrikai kormányzati ügyfeleknek, akik különböző terrorista lázadó csoportokkal való küzdelemben szorulnak segítségre.

Jelentős részben a Wagner töltötte be a Száhelben a nyugati csapatok 2022 óta zajló elüldözése révén keletkezett űrt.

Miközben a Nyugat Ukrajnára, a Közel-Keletre és Kínára koncentrál, „Oroszország keresett biztonsági partnerré vált mind a Száhelben, mind azon kívül” – állapítja meg az amerikai liberális hírportál.

A Wagnerrel ellentétben ugyanakkor az Afrika Korpsz nem önigazgató entitás, hanem az orosz védelmi minisztérium irányítása alatt működik – ez derül ki a csoport hivatalos Telegram-csatornájáról. Az Afrika Korpszban az orosz hadsereg elit parancsnokai dolgoznak, valamint elsőbbséggel toborozták soraiba a Wagner korábbi harcosait a hivatalos Telegram-csatornán megjelent 2024. januári írás szerint.

A Wagner júniusban jelentette be kivonulását Maliból, ahol a kormányt segíti a lázadók elleni harcban – ám azóta már a helyére lépett az országban az Afrika Korpsz.

Hasonló helyzetben van a Közép-Afrikai Köztársaság, ahol 2018 óta volt aktív a Wagner, és a francia csapatok 2022-es távozta óta igyekezett segíteni a kormánynak az ország szétesésének megakadályozásában. Augusztus elején ugyanakkor az Associated Pressnek nyilatkozó közép-afrikai katonai tisztviselők elmondták: az orosz védelmi minisztérium arra kérte a bangui kormányt, hogy a Wagnert váltsák le az Afrika Korpszra, annak szolgálataiért pedig kézpénzben fizessenek. A Közép-Afrikai Köztársaságban a Wagner többek között az ország elnökét védi, a lázadók által megszállt területekért harcol, és kordában tart fegyveres csoportokat.

A Wagner szolgálataiért a Közép-Afrikai Köztársaság kormánya korábban a CNN oknyomozásai szerint úgy fizetett, hogy Jevgenyij Prigozsinhoz kötődő cégeknek juttatott arany- és gyémántbányászati koncessziókat.

Telegram-csatornájuk tanúsága szerint emellett az Afrika Korpsz dolgozik Nigerben és Burkina Fasóban is.

Emlékezetes: a Wagner vezetője, Prigozsin 2023 augusztusában repülőbalesetben hunyt el Moszkva környékén nem sokkal azután, hogy fegyveres lázadást indított az orosz vezetés ellen.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP