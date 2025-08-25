Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Afrika Korps Afrika Korpsz Jevgenyij Prigozsin Oroszország afrika Wagner

Nem gyászolt sokáig Oroszország, már le is cserélte Prigozsinékat Afrikában egy másik milíciára

2025. augusztus 25. 18:27

Támad az Afrika Korpsz.

2025. augusztus 25. 18:27
Jevgenyij Prigozsin

Egyre-másra váltja le az Afrika Korpsz nevű, az orosz kormány által irányított új paramilitáris szervezett a néhai Jevgenyij Prigozsin milíciáját, a Wagnert annak afrikai műveleti területein – számol be a CNN.

A Wagnert hosszú éveken át pénzelte az orosz kormány azért, hogy különböző biztonsági szolgáltatásokat nyújtson afrikai kormányzati ügyfeleknek, akik különböző terrorista lázadó csoportokkal való küzdelemben szorulnak segítségre.

Jelentős részben a Wagner töltötte be a Száhelben a nyugati csapatok 2022 óta zajló elüldözése révén keletkezett űrt.

Miközben a Nyugat Ukrajnára, a Közel-Keletre és Kínára koncentrál, „Oroszország keresett biztonsági partnerré vált mind a Száhelben, mind azon kívül” – állapítja meg az amerikai liberális hírportál.

A Wagnerrel ellentétben ugyanakkor az Afrika Korpsz nem önigazgató entitás, hanem az orosz védelmi minisztérium irányítása alatt működik – ez derül ki a csoport hivatalos Telegram-csatornájáról. Az Afrika Korpszban az orosz hadsereg elit parancsnokai dolgoznak, valamint elsőbbséggel toborozták soraiba a Wagner korábbi harcosait a hivatalos Telegram-csatornán megjelent 2024. januári írás szerint.

A Wagner júniusban jelentette be kivonulását Maliból, ahol a kormányt segíti a lázadók elleni harcban – ám azóta már a helyére lépett az országban az Afrika Korpsz.

Hasonló helyzetben van a Közép-Afrikai Köztársaság, ahol 2018 óta volt aktív a Wagner, és a francia csapatok 2022-es távozta óta igyekezett segíteni a kormánynak az ország szétesésének megakadályozásában. Augusztus elején ugyanakkor az Associated Pressnek nyilatkozó közép-afrikai katonai tisztviselők elmondták: az orosz védelmi minisztérium arra kérte a bangui kormányt, hogy a Wagnert váltsák le az Afrika Korpszra, annak szolgálataiért pedig kézpénzben fizessenek. A Közép-Afrikai Köztársaságban a Wagner többek között az ország elnökét védi, a lázadók által megszállt területekért harcol, és kordában tart fegyveres csoportokat.

A Wagner szolgálataiért a Közép-Afrikai Köztársaság kormánya korábban a CNN oknyomozásai szerint úgy fizetett, hogy Jevgenyij Prigozsinhoz kötődő cégeknek juttatott arany- és gyémántbányászati koncessziókat.

Telegram-csatornájuk tanúsága szerint emellett az Afrika Korpsz dolgozik Nigerben és Burkina Fasóban is.

Emlékezetes: a Wagner vezetője, Prigozsin 2023 augusztusában repülőbalesetben hunyt el Moszkva környékén nem sokkal azután, hogy fegyveres lázadást indított az orosz vezetés ellen.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. augusztus 25. 19:05
Még szép, munka van, a franciák, angolok egyre pimaszabbak, az élet megy tovább.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!