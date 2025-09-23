A miniszter elárulta, hogy segít a Fidesz az alföldi embereknek (VIDEÓ)

Szijjártó Péter a Vulcan Shield-ről: Békéscsaba újra felkerül Európa technológiai térképére
A beruházás 2500 új munkahelyet teremt, és olyan high-tech termékek készülnek majd itt, amelyek az űr-, autó- és repülőgépiparban is kulcsszerepet játszanak.
Lázár János ismertette az Alföld-program részleteit is.
Kedden újabb fontos eseménynek adott otthont a Viharsarok. Miután a napokban bejelentették Békéscsaba történetének eddigi legnagyobb fejlesztését, átadták a megyei jogú város és Lőkösháza közötti megújult vasútvonalat is.
Ezzel kapcsolatban Lázár János, építési és közlekedési miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy a Fidesz az egyetlen olyan politikai közösség Magyarországon,
melynek van egy határozott elképzelése arról, hogyan tud segíteni az alföldi embereken.
A tárcavezető kiemelte, van egy Alföld-programjuk, amely
Elhangzott, hogy az M4-es és az M44-es autópálya már készen van vagy készül, míg az M47-es építése – mely Békéscsabát Debrecennel köti majd össze – a következő két évben indul majd el.
A három nagy vasú pedig: Budapest-Belgrád, Szeged-Kiskunfélegyháza és a szeptember 23-án átadott Lőkösháza-Békéscsaba, amit Budapest-Szolnokkal folytatunk. „Így jövőre Budapest-Lőkösháza 160 per kilométer/óra. Mi valóban az Alföldet fejlesztjük” – szögezte le Lázár János.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
„Öt órával rövidül majd le a Kárpátok lábáig tartó út – jól jön ez majd” – jegyezte meg a kormányfő.