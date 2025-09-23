Ft
A miniszter elárulta, hogy segít a Fidesz az alföldi embereknek (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 19:25

Lázár János ismertette az Alföld-program részleteit is.

2025. szeptember 23. 19:25
Kedden újabb fontos eseménynek adott otthont a Viharsarok. Miután a napokban bejelentették Békéscsaba történetének eddigi legnagyobb fejlesztését, átadták a megyei jogú város és Lőkösháza közötti megújult vasútvonalat is. 

Ezzel kapcsolatban Lázár János, építési és közlekedési miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy a Fidesz az egyetlen olyan politikai közösség Magyarországon, 

melynek van egy határozott elképzelése arról, hogyan tud segíteni az alföldi embereken.

A tárcavezető kiemelte, van egy Alföld-programjuk, amely 

  • három nagy autópályát,
  • és három nagy vasúti pályalehetőséget biztosít az emberek számára.

Elhangzott, hogy az M4-es és az M44-es autópálya már készen van vagy készül, míg az M47-es építése – mely Békéscsabát Debrecennel köti majd össze –  a következő két évben indul majd el.

A három nagy vasú pedig: Budapest-Belgrád, Szeged-Kiskunfélegyháza és a szeptember 23-án átadott Lőkösháza-Békéscsaba, amit Budapest-Szolnokkal folytatunk. „Így jövőre Budapest-Lőkösháza 160 per kilométer/óra. Mi valóban az Alföldet fejlesztjük” – szögezte le Lázár János.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

pandalala
2025. szeptember 23. 20:26
A "Tisztelet" és "Szabadság" Párt is seggít .... Adókulccsal és baltával ..
Válasz erre
0
0
steinamanger-2
2025. szeptember 23. 19:57
Gondolom sehogy. Kezdhetnek félni az alföldiek.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 23. 19:38
az olah betelepulokre nagyon ugyeljetek, mert Tiszantul is Erdely sorsara jut !
Válasz erre
0
0
