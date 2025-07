Bombahír: szeptembertől sokat spórolhatnak az autósok

A környező országokat tekintve hazánkban az egyik legdrágább az egynapos autópálya-matrica. Miért?

Ezt a kérdést más irányból közelíteném meg. Amikor bevezettük a napi matricát, akkor az országos éves e-matrica 9 százalékában határoztuk meg a vételárát. Arányszámot és nem nominális összeget állapítottunk meg. A napi e-matrica bevezetése uniós kötelezettségünk volt, amit magunktól nem valószínű, hogy megtettünk volna, hiszen a magyar e-matrica-rendszer egy nagyon jól átgondolt és felépített szisztéma, amely remekül működik, és mindenki megtalálja benne azt, amire szüksége van.

Az éves országos jogosultságot például a legtöbben az év elején, sőt, már a megelőző év decemberében, az elővásárlás keretében megveszik, így egész évben nem kell foglalkozniuk a matricavásárlással, nem kell attól tartaniuk, hogy egy utazás előtt esetleg elfeledkeznek róla és emiatt pótdíjat kapnak.

Aztán ott van a vármegyei e-matrica, ami az egyik legkomolyabb eredményünk. Tudomásom szerint sehol máshol a világon nincs ilyen típusú úthasználati jogosultság.

Ennek a matricatípusnak, a napi e-matrica megjelenésétől függetlenül, a bevezetése óta töretlen a népszerűsége.

Mondok egy gyakorlati példát: mi magyarok szeretünk előre gondolkodni, amit maximálisan támogat az útdíjfizetési rendszerünk. Egy budapesti, aki nem jár gyakran vidékre, de nagyon szereti a Balatont, megvesz két vagy három darab éves vármegyei e-matricát és megoldódik a gondja, aztán ha máshová megy vidékre, vesz egy tíznaposat.

Bartal Tamás. Fotó: NÚSZ

Az értékesítési adatainkból egyértelműen látni, hogy a napi matricát a külföldiek veszik, a vásárlók 70 százaléka nem magyar rendszámú autóra vásárolja meg ezt a jogosultságot. Egy év alatt ebből a termékből egyébként kétmillió darabot vett az utazóközönség.

Ez jelentős bevétel a többi matricatípushoz képest?

Alapvetően nem, sőt, a napi matrica megjelenésével kissé visszaesett az érdeklődés a 10 napos jogosultság iránt, azaz összességében némileg átalakulni látszanak a matricavásárlási szokások. Az is jól kivehető az adatokból egyébként, hogy míg a heti matricák esetében a vásárlásoknak nagyjából a fele történt külföldi felségjelű járműre korábban, a napi matrica esetében jócskán – 20 százalékkal – elbillen az arány a külföldi úthasználók felé, ahogyan ezt már említettem. Ezzel együtt ugyanakkor az éves országos és vármegyei e-matrica népszerűsége évről évre egyenletesen növekszik, mindkettőből egyre több fogy.

Számszerűen melyik a legnépszerűbb?

Az előzőekben említettektől függetlenül még mindig a heti, 10 napos a legnépszerűbb termék, tavaly mintegy 8 millió darabot vett belőle az utazóközönség.

Ebből keletkezik a legtöbb bevétel is?

Nominálisan igen, arányaiban viszont nem, hiszen az országos éves matrica a legdrágább termékünk.

Bartal Tamás. Fotó: NÚSZ

Az elmúlt hónapokban több új útvonal is fizetős lett, ilyen például az M44-es vagy az M85-ös, ami idén nyártól fizetős teljes egészében. Van arra statisztika, hogy mekkora ezeknek a pályáknak a kihasználtsága?

Az e-matricás forgalom például az M44-es autóúton hónapról hónapra növekszik: míg idén januárban több mint 105 ezer, júniusban már több, mint 180 ezer e-matricás áthaladást láttak a fix kameráink ezen a gyorsforgalmi úton. Azt látjuk az adatainkból, hogy egyre többen használják a gyorsforgalmi utakat.

Nagy változások jönnek az autópálya-matricák terén szeptembertől, mit fognak a vásárlók ezek közül észrevenni?

A magyar útdíjrendszer kétféle alaptevékenységet végez, az egyik az értékesítés, a másik pedig az ellenőrzés. A szeptembertől életbe lépő változások alapvetően az előbbit érintik. A legnagyobb ilyen változás, hogy az online értékesítő e-matrica-viszonteladók, a legtöbb esetben kényelmi díjat számoltak fel, nem ritkán akár ezer forintot is meghaladó összeget, függően a jármű díjkategóriájától és az e-matrica érvényességi idejétől.

Na, ennek vége!

Szeptember 1-jétől már nem lesz kényelmi díj, mindenhol ugyanannyiba fog kerülni az autópálya-matrica, a hivatalos árra semmilyen plusz költség nem kerülhet már rá. A NÚSZ honlapján, a nemzetiutdij.hu-n pár perc elintézni egy matrica-vásárlást, mindenkinek azt javaslom, hogy nálunk, a hivatalos oldalon tegye ezt meg, mert nálunk már most sincs kényelmi díj, illetve, ha itt regisztrál az ügyfél, akkor a későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések esélye gyakorlatilag nullára csökken. A mi online felületünk a kettős vásárlást is segít megelőzni, hiszen jelzi a regisztrált felhasználónak, ha az adott járműre már van érvényes matricája, vagy átfedés van a matricák területi, vagy időbeli érvényessége között, illetőleg, aki nálunk vásárol, annak a vásárlási visszaigazolást, ellenőrző szelvényt sem kell 3 évig megőriznie.

Ami a másik témakört, az ellenőrzést illeti, sok országban még ellenőrző kapukat használnak, ilyen volt hosszú ideig hazánk is, de ennek rettentő sok hátránya van, például a kapuk előtt rendszeresen hosszan feltorlódó forgalom.

Már az 1960-as években megfogalmazódott az igény az úgynevezett free-flow, azaz szabadon áramló közlekedés iránt, ezt pedig az ellenőrzéseknek követnie kellett. Ennek a hívei vagyunk mi is, és így 1999 óta nincsenek kötelező kapuk Magyarországon, a matrica-ellenőrzést pedig azóta nagyon magas szintig fejlesztettük, ma már a rendszerünk képek helyett videót rögzít a járművekről, amelyek - az útdíjrendszer szempontjából fontos jellemzőit - mesterséges intelligencia elemzi. Ez a megoldás minden eddiginél pontosabb, gyorsabb és hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé.

A kamionok üzemeltetői a járművek által megtett út alapján fizetik az útdíjat, kiterjesztik ezt a rendszert az autókra is?

Nem vagyok ennek az ötletnek a híve. Ugye itthon duális rendszer van, míg a személygépjárművek időalapú e-matricát vásárolnak, addig a kamionok a HU-GO-rendszeren keresztül a megtett utat fizetik ki. Utóbbi mindenképp fejlettebb technológia, de azért ragaszkodunk ahhoz, hogy a személygépjárművek ne így fizessenek, mert az emberek nem feltétlen örülnének annak, ha az állam folyamatosan tudná egy eszköz segítségével ellenőrizni, hogy éppen merre járnak.

Bartal Tamás. Fotó: NÚSZ

Komoly fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban, alapvetően adatvédelmi szempontból. A megtett út alapján történő fizetést támogatók elsősorban a külföldiek, és azok a magyarok, akik keveset használják a gyorsforgalmi utakat.

A rendszerváltást követően, mikortól is fizetős lett az autópálya-használat, az első Orbán-kormány volt az, amelyik megszervezte az állami díjfizetést, ezt 1999-re sikerült megvalósítani, akkor jött létre a matricás megoldás. A Fidesz-kormánynak nagy érdeme, hogy sikerült a jogos társadalmi felháborodást lecsillapítani és egy olyan megoldást választani az útdíjfizetésben, ami a mai napig jól működik, és ez a matricás megoldás.

Aki jár Horvátországban, tudja, milyen, amikor rendszeresen dugóban kell ülni a kapuk miatt. Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy legyen egy jó ellenőrzési rendszer.

Nálunk mennyire bliccelő-biztos a rendszer?

Nem éri meg próbálkozni, nem érdemes bliccelni, mert nagyon komoly rendszerünk van, ami nem optimális körülmények között – pl. rossz időben, ill. éjszaka – is pontosan fel tudja ismerni a rendszámot. Vannak klasszikus bliccelő módszerek, mikor például valaki megpróbál a leállósávon osonni, amikor meglátja a kamerás kapukat. Nem érdemes, a kamerák nézik azt a sávot is. Vannak azok, akik leveszik az első rendszámot, ezt sem érdemes csinálni, mert a kameráink az autó hátulját is nézik. Egyébként is, ellenőreink az utak mentén, és a kamerákat figyelő központban összeköttetésben vannak a rendőrökkel, így ha rendszám nélkül száguldozókat látunk az utakon, már szólunk is a közelben cirkáló járőröknek!

Ezzel együtt a pótdíjfizetési rendszert, és az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket is úgy alakítottuk ki, hogy aki téved, annak legyen lehetősége korrigálni a hibáját. Ott van például a 60 perces szabály: ha egy külföldi belép az országba és nem vett előre e-matricát, vagy valaki véletlenül felhajt egy fizetős útszakaszra, a felhajtástól számítva van 60 perce megvenni a matricát. Persze a 60 perces szabály a magyarokra is vonatkozik. Eleve érdemes óránként megállni az autóval nyújtózni egyet, telefonról pedig három perc elintézni online az egészet.

Aztán előfordulhat olyan eset is, amikor valaki elgépeli a rendszámát, mi három karakternyi tévedést elfogadunk a rendszámoknál, és ilyen esetben elengedjük a pótdíjat. A megbüntetett autósnak ráadásul 60 napig egy alacsonyabb díjat kell fizetnie, csak két hónapot követően ugrik meg a bírság díjösszege.

A jóhiszemű tévesztők segítésére vezettük be azt a lehetőséget 2020 decemberében, hogy a pótdíjat (a pótdíj évével megegyező) éves országos e-matrica megvásárlásával ki lehet váltani. A pótdíj visszavonását a gépjármű üzembentartója kezdeményezheti a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül. Fontos kiemelni, hogy aki ezzel a kedvezményes lehetőséggel kíván élni, a pótdíjat ne fizesse be előre, mert a lehetőségbe csak korábban meg nem fizetett pótdíj(ak) vonható(k) be.

Ha csak Ausztriával vetjük össze, látható, mennyivel megengedőbbek vagyunk.

Rengeteg magyar nyaral Horvátországban és számuk évről évre növekszik, tud arról, hogy felhagynak-e valamikor a kapus rendszerrel a szomszédaink?

Úgy tudom, igen, ugyanis a kapus ENC-s rendszerüket fejlesztik majd tovább, aminek azért vannak betegségei is, ezt jegyezzük meg. Megkövetelik majd, hogy az autópályát használóknál legyen a GPS-alapú készülék, és minden fel- és lehajtónál szerelnek majd fel érzékelőket, amivel kommunikálnia kell majd az eszköznek.

Ez egy nagyon drága rendszer, ám ennek is van magyarázata: franciák és spanyolok egyengették az új horvát rendszer bevezetésének útját, és mindkét országban ez a rendszer működik.

Nyitókép: NÚSZ