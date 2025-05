Működésben a Harcosok klubja: máris tetten értük a színvonaltalan trollkodót!

Vannak kitüntetett pillanatok az életben, amikor a maga teljes mélységében tárul fel előttünk az a szakadék, amely értelmiségi és értelmiségi, sőt,

akár két magát konzervatívnak nevező értelmiségi valóságészlelése között tátong.

Ennek lehettünk tanúi a minap, amikor a Magyar Hang konzervatív újságírója az Öt című tévéműsorban – miután egy kamuprofilnak felülve, és egy kézivezérelt, papagáj-üzemmódú troll színvonalát hozva köszönés helyett a „zászló zászló szív” szósort mondta bele a kamerába – a következő gondolatokat osztotta meg a nézővel „Harcosok klubja”-ügyben: „eddig se volt túl szép [a kommentmező], de azért mégiscsak volt valami normalitás-maradványértéke, ettől most elköszönhetünk (…)

Mennyire aljas a Fidesz, hogy ezeket az embereket belerántja az Orbán Viktor-i féktelen hatalomvágy okán megkezdett háborúba!

Ezek az emberek most arccal, névvel (merthogy ez lett a büszkeség és a bátorságnak a jelképe, hogy nekik arccal, névvel kell úgymond »trollkodniuk«) most teleszórják a különböző felületeket, jó esetben tényleg csak ezzel a »zászló zászló szív« és hasonló, ikonikussá vált ikonokkal, de egyébként nagyon alpári módon és nagyon-nagyon erőszakosan és nagyon nagy gyűlölettel és primitíven nyilvánulnak meg, tömegesen. És ezeknek az embereknek ott van a családja mögöttük! Ott van a baráti körük! Ott vannak az ismerőseik! És ezek megmaradnak majd! Tehát nem is gondolnak bele, hogy kivetül a teljes valós szociális körükre is!”

Majd később még hozzátette: „Ezek a szabadságharcosok eddig is megtehették volna, hogy beszállnak az internetbe!

Eddig nem volt véleményük? (…) Hát most sincs, ez a probléma ezzel!

Ha eddig lett volna véleményük, ha eddig gondoltak volna valamit a világról, ha eddig el akarták volna mondani, akkor ugyanígy megtehették volna! Nem, ehhez most kellett az, hogy legyen egy központi irányítás, alvezérekkel, akik megadják minden nap, hogy mi a feladat”.

Utóbbi felvetés már önmagában is zavarba ejtő – e logika alapján permanens világháborúnak kellene folynia, hiszen

az nem honvédelem, az nem hazaszeretet, ha valaki csak akkor ragad fegyvert, amikor a hadvezér megfújatja a harci kürtöt.

Az mindenesetre irigylésre méltó, hogy van olyan konzervatív, aki még soha sehol nem találkozott a „kirekesztő vadellenzéki kemény mag” jelenségével, akik mellett a kormánypárti-konzervatív kolléga, szomszéd vagy évfolyamtárs inkább csöndben meghúzza magát.

Na, de lássuk a tényeket, két kis esettanulmány segítségével.

A fenti szavakat aggódó tekintettel előadó újságíró saját maga (ugyanazokban a percekben, amikor a kormánypártinak nem nevezhető Telex és 444 tételesen végigvette, miért is tűnnek kamunak a „Harcosok klubjából” állítólagosan kiszivárgott, és ellenzéki körökben agyba-főbe osztogatott „instrukciók”) egy „zászló zászló szív kisautó kérdőjel” tartalmú, szinte a végtelenségig árnyalt, példamutató érvkészletet felvonultató Facebook-poszttal gazdagította közéletünket. Milyen aljas már a Fidesz, hogy „belerántja” a szegény szimpatizánsait a buta Facebook-huszárkodásba –

szól a bölcs újságíró, majd önként prezentálja, milyen is a színvonaltalan Facebook-huszárkodás.

Milyen gáz, ha valaki központi séma alapján nyilvánít véleményt – mutat rá szigorúan, miután előrukkolt azzal a három szóval, amely a lehető legpontosabban illeszkedik az eheti tiszás sémához.

Posztja alatt pillanatnyilag egyetlen kormánypárti gyalázkodás, gyűlölködés és/vagy erőszakos megnyilvánulás sem látható, ellenben

vígan burjánzanak a fideszbirkázások, a banyatankozások, a zsákkrumplizások és az „az a pletyka járja, ha orosz zászlóval csinálod, az 2 pontot ér” típusú vicceskedések.

Pontosan száz ilyenre jut egyetlen „Az Orbánfóbiád nevetségessé tesz!”, és egyetlen olyan, hogy ellenőrizte-e bárki is a „dokumentumok” hitelességét – utóbbi hozzászólás azonban semmiféle reakciót nem érdemelt. Lehet, persze, hogy volt ott kismillió vállalhatatlan kormánypárti trollkodás is, de azokat az újságíró gondosan letiltotta – akkor viszont kérdés, miért nincsenek hasonlóan szisztematikusan

kigyomlálva oldaláról a Gyopáros Alpár nevén gúnyolódó és szüleit gyalázó kommentek,

az echte tiszás „zászló zászló szív” trollkodások és a kormánypárt szavazóit alázó „poénok”.

De nézzük a másik példánkat is. Az a jogvédő, aki szerint nem rossz emberek a Fidesz-szavazók, csak többségében nem veszik észre, ha manipulálják őket, ezért meg kell fogni szegényeknek a kezét (és vezetnünk kell őket Nekünk, a Sose Manipulálhatóknak), a

Jönni szél, befújni ablakon” szavakkal tette közzé valódiként, zaftos leleplezésként az interneten terjedő kamudokumentumot.

A poszt alatt megjelent névvel-arccal egy középkorú nő, és a 444 említett cikkét belinkelve a következő tartalmú észrevételt tette: „Kedves Vera! Én a harcosok klubja tagja vagyok és ez a dokumentum egy szimpla hamisítvány. Elég szomorú, hogy minden forrásellenőrzés nélkül átveszitek a hülyébbnél hülyébb kamu dokumentumokat.”

Ez volna ugye a gyűlölködő, primitív, kézivezérelt trollkodás, amitől most aztán a kis maradék józanság is kivész a Facebookról.

Hiszen „Harcosok klubja” tag az illető, a haja is milyen.

Tippeljünk, vajon milyen reakciókat kapott a hölgy? Először is 79 kiröhögést, a tisztelet és a szeretet jegyében. Verbálisan pedig: „hogy nem eg le a fejedrol a bor”; „hagyjad, biztos trafikos a faterja”; „Zaszlo zaszlo sziv”; „nyomi dezinformátor”, hogy csak néhány szalonképesebbet és intellektuálisabbat idézzek. Amire viszontválaszként kifejtette: „az emberek normálisabb felének elege van abból, hogy teleokádjátok a primitív és agresszív fröcsögésetekkel az egész facebookot. Egy plurális demokráciában élünk, ahol mindenki arra szavaz és azzal szimpatizál akivel szeretne” – ám sajnos erre is 100% kinevetés a válasz.

Ez volna az az állapot, amelyben a Magyar Hang újságírója szerint a Harcosok klubjának tagjai lehetetlenítik el a párbeszédet és tapossák el a normalitást.

Masszív mobbing tehát az egész diskurzus, az oldalért felelős jogvédő azonban sehol. Nem avatkozik közbe, nem védi meg a józan fideszest, nem állítja le a primitív gyűlölködést. Lehet, persze, hogy véletlenül pont nem olvasta a beérkezett kommenteket, nem is tud róluk – akkor viszont

a kormánypárton is kevéssé kérhető számon, ha nem áll ott minden szimpatizánsa mellett, hogy ráüssön annak a kezére, aki vállalhatatlanul fogalmaz.

Érdekesség, hogy még az internetet elárasztó, hamis „Harcosok Kódexe” is leszögezi, hogy a „Harcos” józan és tájékozott, nem dől be az álhíreknek, „nem provokál”, hanem „méltóságteljesen, nyugodtan és tényszerűen áll ki az igazság mellett”, továbbá „párbeszédképes” – erre ugyanazok, akik nevetgélve osztogatják ezt a dokumentumot, egy álhírnek bedőlve provokálják és ütik a másként gondolkodót.

Aki pedig azt hiszi, hogy a fentiekben két izzadva előrángatott, ritka kivételről van szó, csemegézzen nyugodtan saját maga

– csak készüljön föl lelkileg akár az olyan képekre is, amikor Kollár Kinga összeszorított ajkakkal áll ellen a párbeszédnek, míg trollserege (a „békések ligája”) a „hazudik a tévé” rigmust ismételgetve igyekszik elhallgattatni a tévének kevéssé minősülő Mandiner riporterét, illetve amikor a Lázárinfót megtrollkodni vágyó és ezért a színpadon trombitáló Szabó Bálinttal párbeszédet kezdeményez a miniszter, aki aztán közel három órán át tart szekértáborokon átívelő közmeghallgatást.

Arról akár lehetne is (teljesen fölösleges) vitát nyitni, hogy százalékos arányban pontosan melyik „oldal” teszi bele a több primitívséget a közbeszédbe,

aki azonban kinyilatkoztatja, hogy itt egy „Harcosok klubja” nevű csapat öli meg a párbeszédet, amely alapvetése szerint leáll másokkal „vitázni, de nem veszekedni” (szemben a „békések ligájával”, amely naponta kapja parancsba vezérétől, hogy épp hova bohócfejecskézzen be a Facebookon, önálló érvek nélkül), az egészen biztosan el van tévedve.

De ha elkerülte a figyelmemet az, amikor Magyar Péter a fórumain csöndesen ácsorgó és trombitálással természetesen nem trollkodó újságírót a kigúnyolása és gyalázása helyett felhívta a színpadra és udvariasan eldiskurált vele, azonnal bocsánatot fogok kérni tájékozatlanságomért.

***