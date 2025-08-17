„Nem árt tudnunk még, hogy tehát a két demokrata állam hosszú-hosszú évek óta »küzd« azért, hogy az apácák fizessenek fogamzásgátló- és abortusz-hozzájárulást, s e hosszú-hosszú évek alatt már két legfelsőbb bírósági ítélet is született, s mindkettő az apácák javára.

Nem ismerem az amerikai igazságszolgáltatás rendszerét, így fogalmam sincs, két legfelsőbb bírósági ítélet után mi a bánatért nincs vége az ügynek, de nem lett vége az ügynek, s most végre megérkezett tiszteletreméltó Wendy Beetlestona bírónő (még Barack Obama nevezte ki), és minden eddigi ítéletre, no meg a józan észre fittyet hányva az államok javára döntött. Tehát, ismételjük meg:

»Egy országos ítéletben, amely a Trump-kormány vallási lelkiismereti szabályát támadta, egy szövetségi kerületi bíróság ma a Little Sisters of the Poor ellen döntött. A bíróság Pennsylvania és New Jersey mellé állt évek óta tartó erőfeszítéseikben, hogy a Little Sisters of the Poort arra kényszerítsék, hogy fogamzásgátló- és abortuszfedezetet biztosítsanak egészségügyi terveikben. A mai ítélet életben tartja ezt az erőfeszítést, de a nővérek megfogadták, hogy fellebbeznek a döntés ellen.«