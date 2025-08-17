Ft
08. 17.
vasárnap
Little Sisters of the Poor Wendy Beetlestona Barack Obama abortusz apáca

Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor

2025. augusztus 17. 12:18

Az USA-ban két demokrata állam hosszú évek óta „küzd” azért, hogy az apácák fizessenek fogamzásgátló- és abortusz-hozzájárulást.

2025. augusztus 17. 12:18
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Nem árt tudnunk még, hogy tehát a két demokrata állam hosszú-hosszú évek óta »küzd« azért, hogy az apácák fizessenek fogamzásgátló- és abortusz-hozzájárulást, s e hosszú-hosszú évek alatt már két legfelsőbb bírósági ítélet is született, s mindkettő az apácák javára.

Nem ismerem az amerikai igazságszolgáltatás rendszerét, így fogalmam sincs, két legfelsőbb bírósági ítélet után mi a bánatért nincs vége az ügynek, de nem lett vége az ügynek, s most végre megérkezett tiszteletreméltó Wendy Beetlestona bírónő (még Barack Obama nevezte ki), és minden eddigi ítéletre, no meg a józan észre fittyet hányva az államok javára döntött. Tehát, ismételjük meg:

»Egy országos ítéletben, amely a Trump-kormány vallási lelkiismereti szabályát támadta, egy szövetségi kerületi bíróság ma a Little Sisters of the Poor ellen döntött. A bíróság Pennsylvania és New Jersey mellé állt évek óta tartó erőfeszítéseikben, hogy a Little Sisters of the Poort arra kényszerítsék, hogy fogamzásgátló- és abortuszfedezetet biztosítsanak egészségügyi terveikben. A mai ítélet életben tartja ezt az erőfeszítést, de a nővérek megfogadták, hogy fellebbeznek a döntés ellen.«

»Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor!« És a szép, új világ. És talán nem kellene megállni félúton. Ideje, hogy a láb- és kéznélküliek fizessenek végre a körömgomba elleni szerekért, a kurvák meg az érintetlen szűzhártyákért. Az ilyen bírók pedig az elmegyógyintézeti kezelésekért. Ez utóbbi ráadásul teljesen indokolt is.”

Nyitókép forrása: Bayer Zsolt Facebook-oldala

herden100
2025. augusztus 17. 14:12
🥰 m.youtube.com/watch?v=oWX3j219sic&pp=ygUMRnVubnkgYXDDoWNh
herden100
2025. augusztus 17. 14:08
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
canadian-deplorable
2025. augusztus 17. 13:58
A bírói döntés érvénytelen, mivel a Legfelsőbb Bíróság felülírja. A korrupt bíró csak próbálja költségbe verni az apácákat, hátha sikerül őket anyagilag tönkre tenni. Tipikus kommunista mocsokság. Amúgy ha az apácákat lehet erre kényszeríteni, akkor a mecseteket kényszeríthetik arra, hogy disznóhúst szolgáljanak fel.
csulak
2025. augusztus 17. 12:27
Nyugat Alkonyat latjuk
