Obama megkapta a választ Magyarországról: Nincs szükségünk az Ön jóváhagyására!

2025. október 12. 11:25

Mint kiderült, Barack Obama anno részletesen leírta, hogyan kellene Magyarországnak átalakítania az alkotmányát.

2025. október 12. 11:25
null

Ahogy megírtuk, Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott a volt amerikai elnök, Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen, majd együtt keseregtek azon a maréknyi baloldali aktivistával, hogy milyen rossz Magyarországon az élet.

Most Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója reagált Obama akciójára az X-en.

„A baloldal stratégiája nem változott: Soros által 

finanszírozott »szakértőket« küldenek, hogy távoli előadásokat tartsanak, és bizonyítékok nélküli, homályos vádakat fogalmazzanak meg egy szuverén nemzet ellen.

Nem meglepő, hogy Barack Obamát – a globalista ideológia és identitáspolitika régóta elkötelezett hívét – nyugtalanítja Magyarország, amely az elmúlt tizenöt évben következetesen és sikeresen védte szuverenitását a nemzetközi nyomással szemben” - írja Orbán.

Hozzáteszi Obamáról szólva: 

„Ne feledjük, hogy ez ugyanaz a személy, aki egyszer kétoldalas követeléslistával küldte el külpolitikai főtanácsadóját, Victoria Nulandot, amelyben részletesen leírta, hogyan kellene Magyarországnak átalakítania alkotmányát.”

„Obama úr, ez a megközelítés már unalmassá vált. Magyarországnak nincs szüksége az Ön jóváhagyására, és nem is kéri az engedélyét. 

A nemzet jövőjét kizárólag a magyar nép akarata fogja – és kell, hogy – meghatározza” 

– szögezi le a politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

 

