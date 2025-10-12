Obama megkapta a választ Magyarországról: Nincs szükségünk az Ön jóváhagyására!

Ahogy megírtuk, Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott a volt amerikai elnök, Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen, majd együtt keseregtek azon a maréknyi baloldali aktivistával, hogy milyen rossz Magyarországon az élet.

Most Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója reagált Obama akciójára az X-en.

„A baloldal stratégiája nem változott: Soros által

finanszírozott »szakértőket« küldenek, hogy távoli előadásokat tartsanak, és bizonyítékok nélküli, homályos vádakat fogalmazzanak meg egy szuverén nemzet ellen.

Nem meglepő, hogy Barack Obamát – a globalista ideológia és identitáspolitika régóta elkötelezett hívét – nyugtalanítja Magyarország, amely az elmúlt tizenöt évben következetesen és sikeresen védte szuverenitását a nemzetközi nyomással szemben” - írja Orbán.