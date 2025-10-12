Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia Léderer Sándor Magyarország Barack Obama aktivista

Leült Barack Obama egy maréknyi baloldali aktivistával, hogy együtt keseregjenek azon, milyen rossz is Magyarországon az élet (VIDEÓ)

2025. október 12. 09:49

Kiderült, hogy szerintük 15 éve „antidemokratikus” kormány van, és a demokrácia elveszett. Ugyanakkor az egyik aktivista Barack Obama előtt elszólta magát: a progresszívok nem tudnak vonzó jövőképet kínálni az embereknek.

2025. október 12. 09:49
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt: Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen. A londoni eseményen három, az Obama Alapítvány fiatal vezetői programjából ismert aktivista vett részt, köztük Léderer Sándor, a K-Monitor korrupcióellenes szervezet társalapítója, valamint Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) volt társigazgatója. Mindkét szervezet korábban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványainak támogatottja volt. Az Obama Alapítvány által szervezett londoni beszélgetés egészében felkerült az internetre. 

Barack Obama Jimmy Carter temetésén még remekül elbeszélgetett Trumppal, aki miatt azóta nagyon aggódik. ROBERTO SCHMIDT / AFP
Barack Obama Jimmy Carter temetésén még remekül elbeszélgetett Trumppal, aki miatt azóta nagyon aggódik. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A beszélgetés elején Barack Obama arra kért a résztvevőket, hogy tartsanak helyzetjelentést. Léderer Sándor arról beszélt a volt amerikai elnöknek, hogy Magyarországon már 15 éve „anti-demokratikus” kormány van, akik szerinte folyamatosan meghatározzák a napirendet, és az ellenzéki média is követi őket. Szerinte a „demokrácia védelme helyett a demokrácia megújításáról kell beszélni” mivel állítása szerint „ami elveszett azt el kell felejteni.”

Az aktivista elismerte: a progresszívok nem tudnak jobb jövőt ajánlani a szavazóknak, amely szerinte azért van mert az emberek „félnek”. 

 „Mert itt komoly szakadékot látok, hogy azok az emberek, akik progresszív gondolatokkal, az emberiségbe vetett hittel és olyan értékekkel rendelkeznek, (..) nem tudnak igazán vonzó jövőképeket és olyan utat felvázolni, amelyet az emberek érdemesnek tartanak követni, vagy amelyért akár áldozatokat is hajlandóak hozni” – panaszolta Léderer. 

Kapronczay Stefánia azzal indított, hogy az emberek csalódtak a demokráciában.

Az aktivista a megosztottságról panaszkodott Obamának. 

„De szerintem gyakran figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy az emberek közötti bizalom is csökken. Tehát az emberek között társadalmi széttagoltság, polarizáció van. Valahogy elfelejtettük, vagy talán soha nem is tudtuk, hogyan kell beszélni azokkal, akik nem értenek egyet velünk” – ismerte el az aktivista. 

Barack Obama tanácsai

Obama is reagált és kijelentette, hogy nagy kihívás, hogy „a kormányok, legyenek azok jobboldaliak vagy baloldaliak, elvesztették a kapcsolatot az emberekkel, és nem teljesítik az emberek alapvető reményeit és álmait.”   

Obama azt is fejtegette, hogyan lehet visszaszerezni a társadalom bizalmát. Tette ezt annak ellenére, hogy egy nemrég kiadott felmérés szerint az amerikaiak nem bíznak a Demokrata Pártban sem a gazdaság sem a bűnüldözés tekintetében.  

Arról beszélt, hogy el kell érni „hogy az emberek együtt tudjanak dolgozni annak ellenére, hogy nem értenek egyet mindenben” – mondta a volt elnök. 

Léderer ezt követően arról beszélt, hogy a korrupció elleni küzdelemben nem elég rámutatni a bajra, hanem helyi szintre is le kell menni. Ehhez Obama is hozzászólt és kijelentette: „Jó szokásokat alakítasz ki, és növeled az emberek elvárásait azzal kapcsolatban, hogy mi lehetséges. És ez az első lépés. Ez a kontraszt egy bizonyos ponton lehetőséget teremt a nemzeti szintű átalakulásra is. De először le kell küzdened a kezdeti cinizmust, miszerint minden úgy van, ahogy van.” 

A beszélgetés végén Obama kijelentette, hogy mennyire inspirálják őt az aktivisták. 

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 85 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
•••
2025. október 12. 11:37 Szerkesztve
Igazuk is van ! Ebben a mocskos Orbán-diktatúrában már ingyen élni sem hagyják szegény, nehéz szellemi munkában meggörbült orrú befektető származásúakat és már DOLGOZNIUK is kell a pénzért ! Pföjjj ! Undorító mocskos disznózabálók !
Válasz erre
1
0
alkaloidablog
2025. október 12. 11:36
Hablaty...
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. október 12. 11:33
nuevoreynuevaley 2025. október 12. 10:31 ..."Most 5x alacsonyabb az atlagkereset Magyarorszagon, mint az USAban, 3x kevesebb mint Nemetorszagban, Ausztriaban."... Na és ? Mit kínált a gyurcsányi liberálnácizmus, és most TI mi a kurva anyádat kínáltok ? Meg a "nagy" Obama is ? A TOTÁLIS ÁLLAMCSŐDÖT, Magyarország és a magyarság totális KIFOSZTÁSÁT, migránsokkal a nyakunkban. Az adókedvezmények eltörlését, kurvára drága olajat és gázt, gyárak bezárását. Nem 5 X, de 10 -szer alacsonyabb átlag keresetekkel. Élő példa Görögország és most a becsődölt Románia is. Hol a faszban van egy olyan stratégia, amellyel megelőzhetjük Németországot, Ausztriát vagy az USÁT ? Megmondom: ezt a stratégiát most éppen az Orbán kormány valósítja meg. Papírforma szerint, az Unió jelenlegi állapotában erre 50-100 évet sem kell várni, mert akár még 10-20 év múlva is megvalósulhat.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. október 12. 11:32
"Leült Barack Obama egy maréknyi baloldali aktivistával..." Ez olyan, mint amikor az apák a szülési fájdalomról elmélkedek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!