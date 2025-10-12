Leült Barack Obama egy maréknyi baloldali aktivistával, hogy együtt keseregjenek azon, milyen rossz is Magyarországon az élet (VIDEÓ)

Nehéztüzérséggel támadnak Sorosék: Obamát is bevetették Magyarország ellen! (VIDEÓ)
Újabb amerikai beavatkozás Magyarország belügyeibe, ezúttal az Obama Alapítvány közreműködésével.
Kiderült, hogy szerintük 15 éve „antidemokratikus” kormány van, és a demokrácia elveszett. Ugyanakkor az egyik aktivista Barack Obama előtt elszólta magát: a progresszívok nem tudnak vonzó jövőképet kínálni az embereknek.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt: Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen. A londoni eseményen három, az Obama Alapítvány fiatal vezetői programjából ismert aktivista vett részt, köztük Léderer Sándor, a K-Monitor korrupcióellenes szervezet társalapítója, valamint Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) volt társigazgatója. Mindkét szervezet korábban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványainak támogatottja volt. Az Obama Alapítvány által szervezett londoni beszélgetés egészében felkerült az internetre.
A beszélgetés elején Barack Obama arra kért a résztvevőket, hogy tartsanak helyzetjelentést. Léderer Sándor arról beszélt a volt amerikai elnöknek, hogy Magyarországon már 15 éve „anti-demokratikus” kormány van, akik szerinte folyamatosan meghatározzák a napirendet, és az ellenzéki média is követi őket. Szerinte a „demokrácia védelme helyett a demokrácia megújításáról kell beszélni” mivel állítása szerint „ami elveszett azt el kell felejteni.”
Az aktivista elismerte: a progresszívok nem tudnak jobb jövőt ajánlani a szavazóknak, amely szerinte azért van mert az emberek „félnek”.
„Mert itt komoly szakadékot látok, hogy azok az emberek, akik progresszív gondolatokkal, az emberiségbe vetett hittel és olyan értékekkel rendelkeznek, (..) nem tudnak igazán vonzó jövőképeket és olyan utat felvázolni, amelyet az emberek érdemesnek tartanak követni, vagy amelyért akár áldozatokat is hajlandóak hozni” – panaszolta Léderer.
Kapronczay Stefánia azzal indított, hogy az emberek csalódtak a demokráciában.
Az aktivista a megosztottságról panaszkodott Obamának.
„De szerintem gyakran figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy az emberek közötti bizalom is csökken. Tehát az emberek között társadalmi széttagoltság, polarizáció van. Valahogy elfelejtettük, vagy talán soha nem is tudtuk, hogyan kell beszélni azokkal, akik nem értenek egyet velünk” – ismerte el az aktivista.
Obama is reagált és kijelentette, hogy nagy kihívás, hogy „a kormányok, legyenek azok jobboldaliak vagy baloldaliak, elvesztették a kapcsolatot az emberekkel, és nem teljesítik az emberek alapvető reményeit és álmait.”
Obama azt is fejtegette, hogyan lehet visszaszerezni a társadalom bizalmát. Tette ezt annak ellenére, hogy egy nemrég kiadott felmérés szerint az amerikaiak nem bíznak a Demokrata Pártban sem a gazdaság sem a bűnüldözés tekintetében.
Arról beszélt, hogy el kell érni „hogy az emberek együtt tudjanak dolgozni annak ellenére, hogy nem értenek egyet mindenben” – mondta a volt elnök.
Léderer ezt követően arról beszélt, hogy a korrupció elleni küzdelemben nem elég rámutatni a bajra, hanem helyi szintre is le kell menni. Ehhez Obama is hozzászólt és kijelentette: „Jó szokásokat alakítasz ki, és növeled az emberek elvárásait azzal kapcsolatban, hogy mi lehetséges. És ez az első lépés. Ez a kontraszt egy bizonyos ponton lehetőséget teremt a nemzeti szintű átalakulásra is. De először le kell küzdened a kezdeti cinizmust, miszerint minden úgy van, ahogy van.”
A beszélgetés végén Obama kijelentette, hogy mennyire inspirálják őt az aktivisták.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP
