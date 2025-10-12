Leült Barack Obama egy maréknyi baloldali aktivistával, hogy együtt keseregjenek azon, milyen rossz is Magyarországon az élet (VIDEÓ)

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt: Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen. A londoni eseményen három, az Obama Alapítvány fiatal vezetői programjából ismert aktivista vett részt, köztük Léderer Sándor, a K-Monitor korrupcióellenes szervezet társalapítója, valamint Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) volt társigazgatója. Mindkét szervezet korábban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványainak támogatottja volt. Az Obama Alapítvány által szervezett londoni beszélgetés egészében felkerült az internetre.

Barack Obama Jimmy Carter temetésén még remekül elbeszélgetett Trumppal, aki miatt azóta nagyon aggódik. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A beszélgetés elején Barack Obama arra kért a résztvevőket, hogy tartsanak helyzetjelentést. Léderer Sándor arról beszélt a volt amerikai elnöknek, hogy Magyarországon már 15 éve „anti-demokratikus” kormány van, akik szerinte folyamatosan meghatározzák a napirendet, és az ellenzéki média is követi őket. Szerinte a „demokrácia védelme helyett a demokrácia megújításáról kell beszélni” mivel állítása szerint „ami elveszett azt el kell felejteni.”

Az aktivista elismerte: a progresszívok nem tudnak jobb jövőt ajánlani a szavazóknak, amely szerinte azért van mert az emberek „félnek”.

„Mert itt komoly szakadékot látok, hogy azok az emberek, akik progresszív gondolatokkal, az emberiségbe vetett hittel és olyan értékekkel rendelkeznek, (..) nem tudnak igazán vonzó jövőképeket és olyan utat felvázolni, amelyet az emberek érdemesnek tartanak követni, vagy amelyért akár áldozatokat is hajlandóak hozni” – panaszolta Léderer.