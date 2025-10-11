Nehéztüzérséggel támadnak Sorosék: Obamát is bevetették Magyarország ellen! (VIDEÓ)

Íme a leleplezés: a Fehér Házban megnevezték Soros György alapítványát, mint az antifák egyik fő támogatóját
Donald Trump amerikai elnök ígéretet tett, nem csak az antifa terroristákkal, de a támogatóikkal szemben is határozottan fel fog lépni.
Barack Obama ismét Magyarországra irányította a figyelmet, amikor Londonban olyan aktivistákkal beszélgetett, akik korábban nemzetközi alapítványok támogatását élvezték. A volt amerikai elnök több Soros-kötődésű szereplővel vitatta meg a „demokrácia helyzetét”, kijelentései pedig politikai üzenetként hatottak Budapest felé.
A Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen. A CNN beszámolója szerint a londoni eseményen három, az Obama Alapítvány fiatal vezetői programjából ismert aktivista vett részt, köztük Léderer Sándor, a K-Monitor korrupcióellenes szervezet társalapítója, valamint Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) volt társigazgatója. Mindkét szervezet korábban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványainak támogatottja volt.
Obama a találkozón azt hangoztatta, hogy a világban „növekvő autoriter hullám söpör végig”, és szerinte „a politikusok célkeresztbe veszik a civil társadalmat, aláássák a sajtószabadságot, és fegyverként használják az igazságszolgáltatást”. Hozzátette:
Senki sem kivétel. Még azok az országok sem, amelyek korábban úgy hitték, immunisak a demokrácia elleni átfogó támadásokkal szemben.
Az Obama Alapítvány által szervezett londoni beszélgetés a volt amerikai elnök X-fiókján is megjelent. Obama a videóhoz fűzött bejegyzésében azt írta:
Nemrég három vezetővel ültem le, akik az Obama Foundation hálózatának tagjai, hogy meghallgassam, miként dolgoznak a demokrácia megerősítésén Magyarországon és Lengyelországban. Ők példát mutatnak mindannyiunk számára.
Az egykori amerikai elnök arról beszélt, hogy Magyarország és Lengyelország „az autokráciával szembeni küzdelem élvonalában” állnak. Obama szerint ezekben az országokban „a politikai vezetők szembemennek a civil társadalommal”, és „a populista politikusok olyan üres ígéreteket tesznek, amelyekkel a múltba próbálnak visszavezetni”. Bár Donald Trump nevét nem említette, kijelentései egyértelműen az amerikai elnök politikájára is utaltak, különösen, amikor arról beszélt, hogy „a jobboldali populizmus és a bevándorlásellenes hangulat világszerte terjed”.
Betelt a pohár Amerikában.
A találkozó és Obama kijelentései heves reakciót váltottak ki Magyarországon. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben élesen bírálta az amerikai exelnököt és a beszélgetés résztvevőit.
Üdvözlet Obama elnöknek a távoli, szutykos, félbalkáni Budapestről! Köszönjük, hogy megint beavatkozik a mi életünkbe itt a leépülőben lévő demokráciák Mordorjában
– írta ironikusan. Szánthó emlékeztetett arra is, hogy Obama beszélgetőpartnerei Soros György által finanszírozott aktivisták, akik évek óta a nemzetközi médiában próbálják lejáratni Magyarországot.
Ők minden kétséget kizáróan megbízható ügynökök, hiszen nemcsak a Nyílt Társadalom Alapítványok szponzoráltjai, de az Obama-alapítvány öregdiákjai is
– fogalmazott. A jogi szakértő szerint nem véletlen, hogy a volt amerikai elnök épp a választások közeledtével aktivizálódik, és hogy a Soros-hálózat tagjai részéről ez ismét beavatkozás a magyar politikába. Szánthó hozzátette:
Annyit tegyen majd meg Obama elnök és alapítványának vezetői, hogy jó sok pénzt pumpálnak majd a magyarországi kampányba, jó sokszor sértsék meg a pártfinanszírozási szabályokat, hogy ha majd a kiszemelt szuperhős a választások estéjén megint egyszálmaga marad a színpadon, akkor még hangosabban kacarászhassunk.
Így kovácsolt politikai tőkét és gazdagította hálózatát a milliárdos az illegális bevándorlásból.
Obama elismerte, hogy a hagyományos politikai erők világszerte elveszítették kapcsolatukat a választókkal, és szerinte ez teret adott a populista mozgalmaknak.
A Soros-hálózathoz kötődő aktivisták a demokrácia jelszavával ugyan, de évek óta politikai kampányokat folytatnak a nemzeti szuverenitás védelmében fellépő kormányok ellen.
Az amerikai baloldal és a Soros-hálózat összjátéka így ismét megmutatkozott: miközben Obama a „demokrácia védelméről” beszél, valójában azokkal ül egy asztalhoz, akik évek óta támadják Magyarországot a nemzetközi porondon. A kérdés már csak az, vajon ez a londoni találkozó is a 2026-os magyarországi választások előszelét jelzi-e?
Nyitókép: Kamil Krzaczynski / AFP