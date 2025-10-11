Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia Lengyelország Magyarország Szánthó Miklós Barack Obama Soros György külföldi beavatkozás

Nehéztüzérséggel támadnak Sorosék: Obamát is bevetették Magyarország ellen! (VIDEÓ)

2025. október 11. 18:31

Barack Obama ismét Magyarországra irányította a figyelmet, amikor Londonban olyan aktivistákkal beszélgetett, akik korábban nemzetközi alapítványok támogatását élvezték. A volt amerikai elnök több Soros-kötődésű szereplővel vitatta meg a „demokrácia helyzetét”, kijelentései pedig politikai üzenetként hatottak Budapest felé.

2025. október 11. 18:31
null

A Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen. A CNN beszámolója szerint a londoni eseményen három, az Obama Alapítvány fiatal vezetői programjából ismert aktivista vett részt, köztük Léderer Sándor, a K-Monitor korrupcióellenes szervezet társalapítója, valamint Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) volt társigazgatója. Mindkét szervezet korábban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványainak támogatottja volt.

Soros György ismét a nemzetközi politikai viták középpontjába került, miután Barack Obama az ő támogatottjaival beszélgetett a „demokrácia állapotáról”.
Soros György ismét a nemzetközi politikai viták középpontjába került, miután Barack Obama az ő támogatottjaival beszélgetett a „demokrácia állapotáról”.
Forrás: AFP

Obama a találkozón azt hangoztatta, hogy a világban „növekvő autoriter hullám söpör végig”, és szerinte „a politikusok célkeresztbe veszik a civil társadalmat, aláássák a sajtószabadságot, és fegyverként használják az igazságszolgáltatást”. Hozzátette: 

Senki sem kivétel. Még azok az országok sem, amelyek korábban úgy hitték, immunisak a demokrácia elleni átfogó támadásokkal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Soros emberei a demokrácia nevében támadják Magyarországot

Az Obama Alapítvány által szervezett londoni beszélgetés a volt amerikai elnök X-fiókján is megjelent. Obama a videóhoz fűzött bejegyzésében azt írta: 

Nemrég három vezetővel ültem le, akik az Obama Foundation hálózatának tagjai, hogy meghallgassam, miként dolgoznak a demokrácia megerősítésén Magyarországon és Lengyelországban. Ők példát mutatnak mindannyiunk számára.

Az egykori amerikai elnök arról beszélt, hogy Magyarország és Lengyelország „az autokráciával szembeni küzdelem élvonalában” állnak. Obama szerint ezekben az országokban „a politikai vezetők szembemennek a civil társadalommal”, és „a populista politikusok olyan üres ígéreteket tesznek, amelyekkel a múltba próbálnak visszavezetni”. Bár Donald Trump nevét nem említette, kijelentései egyértelműen az amerikai elnök politikájára is utaltak, különösen, amikor arról beszélt, hogy „a jobboldali populizmus és a bevándorlásellenes hangulat világszerte terjed”.

Ezt is ajánljuk a témában

Szánthó Miklós: az amerikai baloldal újra beleszól a magyar kampányba

A találkozó és Obama kijelentései heves reakciót váltottak ki Magyarországon. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben élesen bírálta az amerikai exelnököt és a beszélgetés résztvevőit. 

Üdvözlet Obama elnöknek a távoli, szutykos, félbalkáni Budapestről! Köszönjük, hogy megint beavatkozik a mi életünkbe itt a leépülőben lévő demokráciák Mordorjában

– írta ironikusan. Szánthó emlékeztetett arra is, hogy Obama beszélgetőpartnerei Soros György által finanszírozott aktivisták, akik évek óta a nemzetközi médiában próbálják lejáratni Magyarországot. 

Ők minden kétséget kizáróan megbízható ügynökök, hiszen nemcsak a Nyílt Társadalom Alapítványok szponzoráltjai, de az Obama-alapítvány öregdiákjai is

– fogalmazott. A jogi szakértő szerint nem véletlen, hogy a volt amerikai elnök épp a választások közeledtével aktivizálódik, és hogy a Soros-hálózat tagjai részéről ez ismét beavatkozás a magyar politikába. Szánthó hozzátette: 

Annyit tegyen majd meg Obama elnök és alapítványának vezetői, hogy jó sok pénzt pumpálnak majd a magyarországi kampányba, jó sokszor sértsék meg a pártfinanszírozási szabályokat, hogy ha majd a kiszemelt szuperhős a választások estéjén megint egyszálmaga marad a színpadon, akkor még hangosabban kacarászhassunk.

Ezt is ajánljuk a témában

A Soros-hálózat befolyása

Obama elismerte, hogy a hagyományos politikai erők világszerte elveszítették kapcsolatukat a választókkal, és szerinte ez teret adott a populista mozgalmaknak. 

  • Ezzel együtt azonban az Obama Alapítvány programjaiban épp azok a szereplők kapnak kiemelt figyelmet, akik Soros Györgyhöz köthető civil szervezeteken keresztül politizálnak – és rendszeresen bírálják a konzervatív kormányokat, különösen Magyarországot.
  • A CNN szerint Obama kijelentései burkolt, de egyértelmű üzenetet hordoztak Donald Trumpnak, ugyanakkor a beszélgetés témája és résztvevői miatt a magyar kormány is célkeresztbe került. 

A Soros-hálózathoz kötődő aktivisták a demokrácia jelszavával ugyan, de évek óta politikai kampányokat folytatnak a nemzeti szuverenitás védelmében fellépő kormányok ellen.

Az amerikai baloldal és a Soros-hálózat összjátéka így ismét megmutatkozott: miközben Obama a „demokrácia védelméről” beszél, valójában azokkal ül egy asztalhoz, akik évek óta támadják Magyarországot a nemzetközi porondon. A kérdés már csak az, vajon ez a londoni találkozó is a 2026-os magyarországi választások előszelét jelzi-e?

Nyitókép: Kamil Krzaczynski / AFP

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. október 11. 20:41
Léderer egy minden idegszálával a magyarság ellen uszító zsidó. Ezen nincs mit szépíteni, tény.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. október 11. 20:32
Kit érdekel, hogy mit karattyol egy lejárt szavatosságú szerecsen? Nálunk még gyapotföldek sincsenek.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. október 11. 20:31
Barack (Barry) O'Bummer nem szorul bemutatásra, hiszen még megboldogult amerókai elnök korában is mindent megtett, hogy károkat okozzon Magyarországnak. Tehát nem meglepő, hogy a mi saját, hőn szeretett, agyontisztelt, saját Dollár Papánk pénze megint aktivizálta!
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. október 11. 20:30
O'Bummer mostani aktivizálódását (ezt ugyan nem mondja ki egyenesen), nem kis részben Trump elnöksége váltotta ki. Ugyanis a Barack Trump politikai és személyes esküdt ellensége. Már többször nevezte rasszistának, szélsőjobbnak, és más, szokásos neoliberális terminussal illette. Persze a Dollár Papánk pénze is nem kis mozgatórugó lehet számára. Továbbá Orbán Viktort is szinte betegesen gyűlöli ez a neomarxista ex- elnök, és magát az országot, a magyar népet is lenézi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!