Nehéztüzérséggel támadnak Sorosék: Obamát is bevetették Magyarország ellen! (VIDEÓ)

A Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek képviselőivel találkozott Barack Obama, hogy – saját megfogalmazása szerint – a demokrácia állapotáról beszélgessen. A CNN beszámolója szerint a londoni eseményen három, az Obama Alapítvány fiatal vezetői programjából ismert aktivista vett részt, köztük Léderer Sándor, a K-Monitor korrupcióellenes szervezet társalapítója, valamint Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) volt társigazgatója. Mindkét szervezet korábban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványainak támogatottja volt.

Soros György ismét a nemzetközi politikai viták középpontjába került, miután Barack Obama az ő támogatottjaival beszélgetett a „demokrácia állapotáról”.

Forrás: AFP

Obama a találkozón azt hangoztatta, hogy a világban „növekvő autoriter hullám söpör végig”, és szerinte „a politikusok célkeresztbe veszik a civil társadalmat, aláássák a sajtószabadságot, és fegyverként használják az igazságszolgáltatást”. Hozzátette: