10. 09.
csütörtök
10. 09.
csütörtök
Íme a leleplezés: a Fehér Házban megnevezték Soros György alapítványát, mint az antifák egyik fő támogatóját

2025. október 09. 16:35

Donald Trump amerikai elnök ígéretet tett, nem csak az antifa terroristákkal, de a támogatóikkal szemben is határozottan fel fog lépni. Az amerikai elnök független újságírókat hívott a Fehér Házba, hogy közösen térképezzék fel az antifákat támogató hálózatot.

2025. október 09. 16:35
null

Donald Trump szerda délután amerikai független újságírókat fogadott a Fehér Házban abból a célból, hogy a médiamunkásokkal közösen feltérképezzék az Antifa hálózatot, leleplezve azokat a szervezeteket, amelyek támogatják a szélsőséges mozgalmat, és akár az elmúlt években állami támogatásban is részesültek.

antifák
Trump az újságírók segítségét kérte az antifákat támogató szervezetek lebuktatásában.
Forrás: Jim WATSON / AFP

Az amerikai elnök Charlie Kirk halála után üzent hadat az erőszakos szélsőbaloldali csoportnak, és a szerdai találkozón is hangsúlyozta,

ezek a fizetett anarchisták tönkreteszik az országunkat”.

Egyúttal ígéretet tett, hogy a kormány határozottan fog fellépni az antifa terroristákkal szemben, és arra kérte a meghívott médiamunkásokat, hogy segítsenek neki összegyűjteni, mely szerveztek állhatnak a szélsőbaloldali aktivisták mögött.

Soros György szervezete lehet az antifák egyik legnagyobb támogatója

A beszélgetés során több civil szervezet neve is előkerült, amelyek támogathatják az antifákat, sőt az derült ki, hogy 

maga az amerikai is kormány több mint 100 millió dollárral támogathatta ezeket a szervezeteket.

A megnevezett civil szervezetek között elsőként szerepelt Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata, továbbá megemlítik még az Arabella Funding Network-öt, amely „egy washingtoni székhelyű, profitorientált tanácsadó cég, amely baloldali adományozóknak és nonprofit szervezeteknek ad tanácsot, hogy kinek adományozzanak pénzt, ők állnak több, a Demokrata Pártnak adott, bizonytalan eredetű támogatási forrás hátterében is.” A listán szerepel még a The Tides FIShing Network, Neville Roy Singham amerikai üzletember és aktivista, illetve az általa irányított hálózat, valamint Johann Georg „Hansjörg” Wyss svájci üzletember. 

A megbeszélésen szóba került, hogy Wyss mellett más külföldi üzletemberek is jelentős anyagi támogatással járulhatnak hozzá az antifa mozgalom, és más szélsőbaloldali szervezetek működéséhez.

A kerekasztal egyik résztvevője a legsokkolóbbnak azt tartotta, hogy az amerikai adófizetők pénzéből is több mint 100 millió dollár jutott a szervezetek zsebébe.

A szerda délutáni, két órán át tartó egyeztetésen jelen volt Donald Trump amerikai elnök mellett Pam Bondi főügyész, Kristi Noem belbiztonsági miniszter, Kash Patel FBI-igazgató, Todd Blanche főügyész-helyettes, Stephen Miller, a Fehér Ház politikai ügyekért felelős helyettes személyzeti főnöke és belbiztonsági tanácsadó, valamint Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.

A független médiát pedig a Fox News információi szerint Nick Sortor, Cam Higby, Jonathan Choe, Andy Ngo, Katie Daviscourt, James Klug, Savanah Hernandez, Nick Shirley, Brandi Kruse és Julio Rojas képviselték.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

