Íme a leleplezés: a Fehér Házban megnevezték Soros György alapítványát, mint az antifák egyik fő támogatóját

Donald Trump szerda délután amerikai független újságírókat fogadott a Fehér Házban abból a célból, hogy a médiamunkásokkal közösen feltérképezzék az Antifa hálózatot, leleplezve azokat a szervezeteket, amelyek támogatják a szélsőséges mozgalmat, és akár az elmúlt években állami támogatásban is részesültek.

Trump az újságírók segítségét kérte az antifákat támogató szervezetek lebuktatásában.

Forrás: Jim WATSON / AFP

Az amerikai elnök Charlie Kirk halála után üzent hadat az erőszakos szélsőbaloldali csoportnak, és a szerdai találkozón is hangsúlyozta,

ezek a fizetett anarchisták tönkreteszik az országunkat”.

Egyúttal ígéretet tett, hogy a kormány határozottan fog fellépni az antifa terroristákkal szemben, és arra kérte a meghívott médiamunkásokat, hogy segítsenek neki összegyűjteni, mely szerveztek állhatnak a szélsőbaloldali aktivisták mögött.