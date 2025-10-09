Íme a leleplezés: a Fehér Házban megnevezték Soros György alapítványát, mint az antifák egyik fő támogatóját

A megbeszélésen szóba került, hogy Wyss mellett más külföldi üzletemberek is jelentős anyagi támogatással járulhatnak hozzá az antifa mozgalom, és más szélsőbaloldali szervezetek működéséhez.
A kerekasztal egyik résztvevője a legsokkolóbbnak azt tartotta, hogy az amerikai adófizetők pénzéből is több mint 100 millió dollár jutott a szervezetek zsebébe.
A szerda délutáni, két órán át tartó egyeztetésen jelen volt Donald Trump amerikai elnök mellett Pam Bondi főügyész, Kristi Noem belbiztonsági miniszter, Kash Patel FBI-igazgató, Todd Blanche főügyész-helyettes, Stephen Miller, a Fehér Ház politikai ügyekért felelős helyettes személyzeti főnöke és belbiztonsági tanácsadó, valamint Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
A független médiát pedig a Fox News információi szerint Nick Sortor, Cam Higby, Jonathan Choe, Andy Ngo, Katie Daviscourt, James Klug, Savanah Hernandez, Nick Shirley, Brandi Kruse és Julio Rojas képviselték.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP