Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
erőszak Igazságügyi Minisztérium Soros György terrorizmus

Terrorizmus támogatása miatt Trumpék vizsgálatot indíthatnak Soros alapítványa ellen

2025. szeptember 25. 21:54

A milliárdos a Demokrata Párt ügyeinek egyik legfontosabb támogatója. Soros György jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy olyan ügyészek kerüljenek az államok élére, akik enyhék a bűnözéssel szemben.

2025. szeptember 25. 21:54
null

A Igazságügyi Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője több mint fél tucat amerikai ügyészségnek utasítást adott, hogy készítsenek tervet Soros György által finanszírozott alapítvány kivizsgálására – tudta meg a New York Times. A tisztviselő utasítása a benyújtható lehetséges vádak között felsorolja a gyújtogatást és a terrorizmus anyagi támogatását is. 

Joe Biden kitüntette Sorost, Trump viszont börtönbe küldené. Chris Kleponis / AFP
Joe Biden kitüntette Sorost, Trump viszont börtönbe küldené. Chris Kleponis / AFP

Fellépnének Soros ellen

Miután ebben a hónapban Utahban meggyilkolták Charlie Kirk konzervatív aktivistát, az elnök azzal fenyegetőzött, hogy fellép azok ellen a csoportok ellen, akik szerinte hozzájárultak a baloldalon a politikai erőszak megnövekedéséhez. 

Aakash Singh ügyvéd, aki az országos szövetségi ügyészekkel való kapcsolattartásért felelős, számos vádat javasolt az ügyészeknek a Nyílt Társadalom Alapítványok ellen. 

Az utasítás szerint a lehetséges vádak között szerepel a zsarolás, a gyújtogatás, a csalás és a terrorizmus anyagi támogatása.

Az ilyen nyomozások bizonyítékaként Singh egy konzervatív felügyeleti csoport, a Capital Research Center legújabb jelentésére hivatkozott, amely a liberálisok politikai pénzügyeit figyeli. Megkérte az ügyészeket, hogy állapítsák meg, elegendőek-e a vádak a büntetőeljárás megindításához, és hozzátette, hogy hamarosan be kell nyújtaniuk a nyomozási tervüket.

A jelentés  szerint a csoport „több mint 80 millió dollárt öntött terrorizmussal vagy szélsőséges erőszakkal kapcsolatos csoportokba”. 

Példaként említette az al-Haq nevű palesztin emberi jogi csoportot, amelyről az izraeli kormány 2022-ben kijelentette, hogy az al-Haq terrorista tevékenységek fedőszervezete.

Chad Gilmartin, az Igazságügyi Minisztérium szóvivője védelmébe vette a lépést. „Az Igazságügyi Minisztérium, keményen dolgozó és elkötelezett ügyészeinkkel együtt, mindig elsőbbséget fog adni a közbiztonságnak, és kivizsgálja azokat a szervezeteket, amelyek erőszakos cselekmények vagy más szövetségi törvények megsértésére törekednek” – mondta.

Kirk meggyilkolása után ebben a hónapban Trump élesen bírálta a „radikális baloldalt”, kiemelve Soros alapítványát, és sürgetve, hogy kerüljön rács mögé. 

Soros „rosszfiú”, akit „börtönbe kell zárni” – mondta az NBC Newsnak.

Megjegyzései visszhangozták Trump augusztusi bejegyzését, amelyben azt írta, hogy Soros urat és fiát, aki az utóbbi években nagyobb szerepet vállalt a szervezetben, vád alá kellene helyezni a RICO néven ismert, a maffia tagok ellen alkalmazott törvény megsértése miatt.

Trump hozzátette, hogy „az erőszakos tiltakozások támogatásáért, és még sok másért” kellene vád alá helyezni őket az Egyesült Államok egész területén.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
2025. szeptember 26. 00:18
Legitim politikai nézeteket egy demokráciában nem lehet kriminalizálni. Ami zajlik az új adminisztráció alatt, az mar Ted Cruz-nak, a republikánusok doyen-jenek is kezd sok lenni.
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. szeptember 26. 00:14
Trump eszelős. Nehéz lesz bizonyítani, hogy az emberjogi szervezetek terroristák. Egyszerűbb lenne azt mondani, hogy mindenkit falhoz kell állítani, aki bírálja az apartheid államot.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. szeptember 26. 00:13
A republikánusok a legnagyobb terroristák. A demokrata párt a kanyarban sincs hozzájuk képest.
Válasz erre
0
0
langyostiszasok
2025. szeptember 25. 23:08
Ha már most a börtönben rohadna ez a vén zsidó geci már az is késő volna !
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!