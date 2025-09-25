Terrorizmus támogatása miatt Trumpék vizsgálatot indíthatnak Soros alapítványa ellen

Megint lebuktak Sorosék: szélsőséges tüntetéseket szervező és terrorizmust dicsőítő szervezeteket támogattak
Trump szerint börtönbe kell csukni Soros Györgyöt és a fiát.
A milliárdos a Demokrata Párt ügyeinek egyik legfontosabb támogatója. Soros György jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy olyan ügyészek kerüljenek az államok élére, akik enyhék a bűnözéssel szemben.
A Igazságügyi Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője több mint fél tucat amerikai ügyészségnek utasítást adott, hogy készítsenek tervet Soros György által finanszírozott alapítvány kivizsgálására – tudta meg a New York Times. A tisztviselő utasítása a benyújtható lehetséges vádak között felsorolja a gyújtogatást és a terrorizmus anyagi támogatását is.
Miután ebben a hónapban Utahban meggyilkolták Charlie Kirk konzervatív aktivistát, az elnök azzal fenyegetőzött, hogy fellép azok ellen a csoportok ellen, akik szerinte hozzájárultak a baloldalon a politikai erőszak megnövekedéséhez.
Aakash Singh ügyvéd, aki az országos szövetségi ügyészekkel való kapcsolattartásért felelős, számos vádat javasolt az ügyészeknek a Nyílt Társadalom Alapítványok ellen.
Az utasítás szerint a lehetséges vádak között szerepel a zsarolás, a gyújtogatás, a csalás és a terrorizmus anyagi támogatása.
Az ilyen nyomozások bizonyítékaként Singh egy konzervatív felügyeleti csoport, a Capital Research Center legújabb jelentésére hivatkozott, amely a liberálisok politikai pénzügyeit figyeli. Megkérte az ügyészeket, hogy állapítsák meg, elegendőek-e a vádak a büntetőeljárás megindításához, és hozzátette, hogy hamarosan be kell nyújtaniuk a nyomozási tervüket.
A jelentés szerint a csoport „több mint 80 millió dollárt öntött terrorizmussal vagy szélsőséges erőszakkal kapcsolatos csoportokba”.
Példaként említette az al-Haq nevű palesztin emberi jogi csoportot, amelyről az izraeli kormány 2022-ben kijelentette, hogy az al-Haq terrorista tevékenységek fedőszervezete.
Chad Gilmartin, az Igazságügyi Minisztérium szóvivője védelmébe vette a lépést. „Az Igazságügyi Minisztérium, keményen dolgozó és elkötelezett ügyészeinkkel együtt, mindig elsőbbséget fog adni a közbiztonságnak, és kivizsgálja azokat a szervezeteket, amelyek erőszakos cselekmények vagy más szövetségi törvények megsértésére törekednek” – mondta.
Kirk meggyilkolása után ebben a hónapban Trump élesen bírálta a „radikális baloldalt”, kiemelve Soros alapítványát, és sürgetve, hogy kerüljön rács mögé.
Soros „rosszfiú”, akit „börtönbe kell zárni” – mondta az NBC Newsnak.
Megjegyzései visszhangozták Trump augusztusi bejegyzését, amelyben azt írta, hogy Soros urat és fiát, aki az utóbbi években nagyobb szerepet vállalt a szervezetben, vád alá kellene helyezni a RICO néven ismert, a maffia tagok ellen alkalmazott törvény megsértése miatt.
Trump hozzátette, hogy „az erőszakos tiltakozások támogatásáért, és még sok másért” kellene vád alá helyezni őket az Egyesült Államok egész területén.
