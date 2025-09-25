Terrorizmus támogatása miatt Trumpék vizsgálatot indíthatnak Soros alapítványa ellen

A Igazságügyi Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője több mint fél tucat amerikai ügyészségnek utasítást adott, hogy készítsenek tervet Soros György által finanszírozott alapítvány kivizsgálására – tudta meg a New York Times. A tisztviselő utasítása a benyújtható lehetséges vádak között felsorolja a gyújtogatást és a terrorizmus anyagi támogatását is.

Joe Biden kitüntette Sorost, Trump viszont börtönbe küldené. Chris Kleponis / AFP

Fellépnének Soros ellen

Miután ebben a hónapban Utahban meggyilkolták Charlie Kirk konzervatív aktivistát, az elnök azzal fenyegetőzött, hogy fellép azok ellen a csoportok ellen, akik szerinte hozzájárultak a baloldalon a politikai erőszak megnövekedéséhez.

Aakash Singh ügyvéd, aki az országos szövetségi ügyészekkel való kapcsolattartásért felelős, számos vádat javasolt az ügyészeknek a Nyílt Társadalom Alapítványok ellen.